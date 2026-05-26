Třináct užitečných funkcí Google Chrome, které pravděpodobně nevyužíváte

Kolik z následujících tipů pro prohlížeč Chrome využíváte a které shledáváte jako zcela nepraktické?
Více uživatelských profilů pro oddělení kontextů
Chrome podporuje uživatelské profily, z nichž každý má vlastní samostatnou sadu dat: nastavení, otevřené karty, záložky, hesla, historii prohlížení, synchronizované účty a další. Každý profil se otevírá v samostatném okně prohlížeče.
Profily je vhodné využívat pro různé účely. Typicky jde o oddělení pracovního a osobního prostředí, hobby projektů nebo testovacích konfigurací. Pracovní profil může obsahovat pouze záložky, karty a hesla související s prací. Po skončení pracovní doby lze toto okno zavřít a přepnout se na jiný profil.
Správu profilů lze provést kliknutím na ikonu uživatelského profilu v pravém horním rohu Chrome. Zde je možné přidávat nové profily, spravovat stávající a upravovat aktuální profil.
Režim Host pro sdílení počítače
Chrome nabízí také režim Host, který funguje jako čistá instance pro jednorázové použití. Pokud například někdo potřebuje rychle zkontrolovat e-mail, lze mu poskytnout okno v režimu Host. Po zavření tohoto okna nejsou uložena žádná data.
Rozdíl oproti režimu Incognito spočívá v tom, že Incognito okno má stále přístup k nastavení a datům aktuálního profilu, pouze neukládá historii prohlížení. Režim Host neukládá historii prohlížení a zároveň nemá přístup k nastavení ani datům žádného z dalších profilů Chrome.
Režim Host lze spustit kliknutím na uživatelský profil v pravém horním rohu Chrome a výběrem možnosti Otevřít okno pro hosta.
Synchronizace Chrome mezi zařízeními
Pokud se Chrome používá na více zařízeních – stolním počítači, pracovním notebooku, MacBooku nebo telefonu s Androidem – je vhodné nastavit synchronizaci. Nastavení a data jsou sdílena napříč všemi zařízeními a je možné vybrat, které konkrétní položky se synchronizují.
Pro synchronizaci je nejprve nutné přihlásit se do Chrome pomocí účtu Google. To lze provést v menu se třemi tečkami v pravém horním rohu, volbou Nastavení a následně Vy a Google v postranním panelu. Po kliknutí na tlačítko pro přihlášení a dokončení přihlášení je třeba zapnout synchronizaci a vybrat, co přesně se má synchronizovat.
Poté je nutné přihlásit se do Chrome se stejným účtem Google na každém zařízení, které má být synchronizováno. Tím získáte přístup ke všem uloženým heslům, záložkám, historii prohlížení a dalším datům na každém synchronizovaném zařízení.
Odesílání karet nebo odkazů na jiná zařízení
Pokud čtete webovou stránku na počítači, ale chcete ji otevřít na telefonu nebo tabletu, stačí kliknout pravým tlačítkem na adresní řádek (nebo na kartu stránky) a vybrat možnost odeslání na jiná zařízení. V dialogovém okně lze vybrat, na které zařízení má být odkaz odeslán.
Před použitím této funkce je nutné propojit zařízení s účtem Google. To se provede jednoduše přihlášením do účtu Google přes Chrome na každém zařízení, které má být propojeno.
Další možností je využít synchronizaci záložek. Pokud je povolena synchronizace a zahrnuje záložky, stačí uložit webovou stránku jako záložku a ta se automaticky synchronizuje na všechna synchronizovaná zařízení.
Přístup k otevřeným kartám z jiných zařízení
Pokud je Chrome synchronizován mezi více zařízeními a zahrnuje synchronizaci otevřených karet, lze otevřít karty z jiných zařízení přímo na aktuálním zařízení.
Pro otevření karty z jiného zařízení je třeba kliknout na menu se třemi tečkami v pravém horním rohu Chrome a vybrat Historie > Historie. V levém postranním panelu pak kliknout na Karty z jiných zařízení. Zobrazí se seznam všech karet na ostatních zařízeních, seskupených podle jednotlivých zařízení. Stačí kliknout na kartu, kterou chcete otevřít.
Skupiny karet pro organizaci
Pro uživatele, kteří pracují s desítkami otevřených karet, jsou skupiny karet zásadním nástrojem. Skupina karet umožňuje seskupit více kart dohromady a následně skupinu sbalit nebo rozbalit podle potřeby, což šetří místo v liště kart.
Skupiny karet lze využít k logické organizaci podle tématu, projektu, priority nebo časové naléhavosti. Typicky jde o skupiny jako „Plánování dovolené", „Domácí projekty", „Výzkum" apod. Pokud již skupina není potřeba, lze karty ze skupiny odebrat.
Novou skupinu karet lze vytvořit kliknutím pravým tlačítkem na libovolnou kartu v liště kart a výběrem Přidat kartu do nové skupiny. Kliknutím pravým tlačítkem na skupinu karet (barevnou bublinu) lze skupinu přejmenovat, změnit její barvu, zavřít nebo zrušit.
Opětovné otevření omylem zavřené karty
Časté je nechtěné zavření karty nebo situace, kdy je karta zavřena předčasně a je třeba se k ní vrátit.
Řešením je klávesová zkratka Ctrl + Shift + T, která znovu otevře naposledy zavřenou kartu. Opakovaným stisknutím T při držení Ctrl + Shift lze postupně otevírat další karty v opačném pořadí, než byly zavřeny.
Alternativně lze kliknout na menu se třemi tečkami v pravém horním rohu Chrome, najet na Historie a prohlédnout si seznam nedávno zavřených karet. Zde se zobrazí naposledy zavřené karty, které lze otevřít pouhým kliknutím.
Historie prohlížení pro zpětné dohledání
Chrome zaznamenává historii navštívených webových stránek, kterou lze prohlížet v seznamu. To usnadňuje návrat k dříve navštíveným stránkám.
Historii prohlížení lze zobrazit kliknutím na menu se třemi tečkami v pravém horním rohu a výběrem Historie > Historie. Historie se zobrazuje chronologicky, v některých verzích Chrome je k dispozici také funkce Cesty, která seskupuje související návštěvy webových stránek podle tématu.
Pokud je třeba historii smazat, lze to provést kliknutím na Vymazat údaje o prohlížení v levém postranním panelu. Otevře se nová karta s možností výběru, které prvky mají být smazány, a za jaké časové období (od poslední hodiny po celou historii).
Experimentální funkce přes flags
Pro pokročilejší uživatele nabízí Chrome možnost aktivace experimentálních funkcí prostřednictvím flags. Flags umožňují jednotlivým uživatelům testovat nové nebo okrajové funkce, které ještě nebyly zařazeny do stabilní verze.
Pro přístup k flags je třeba do adresního řádku zadat
chrome://flags. Zobrazí se seznam dostupných flags s možností jejich aktivace nebo deaktivace. K dispozici je také vyhledávání konkrétního flagu.
Google varuje, že experimentální funkce mohou být nestabilní a doporučuje opatrnost při jejich aktivaci. Pro technicky zdatné uživatele však flags nabízejí možnost přizpůsobit vzhled nebo funkčnost Chrome.
Vynucení tmavého režimu pro všechny weby
Chrome nabízí několik způsobů, jak aktivovat tmavý režim. První možností je nastavení přes rozhraní. Kliknutím na menu se třemi tečkami v pravém horním rohu a výběrem Nastavení se zobrazí sekce Vzhled, kde je možnost nastavení motivu s volbami Světlý motiv, Tmavý motiv a Použít motiv systému. Výběrem Tmavý motiv se Chrome přepne do tmavého režimu.
Druhou možností je aktivace tmavého režimu přes experimentální flag. Do adresního řádku je třeba zadat
chrome://flags/#enable-force-dark a změnit nastavení na Povoleno. Po aktivaci se tmavý režim automaticky aplikuje na veškerý webový obsah.
Nastavení chování Chrome při spuštění
Úvodní stránka je to, co se zobrazí při každém otevření Chrome. K dispozici jsou tři hlavní možnosti: spuštění s prázdnou novou kartou, pokračování se všemi kartami, které byly otevřeny při posledním zavření Chrome, nebo spuštění s konkrétní kartou nebo kartami.
Nastavení lze provést kliknutím na menu se třemi tečkami v pravém horním rohu Chrome, výběrem Nastavení a následně Při spuštění v levém postranním panelu. První dvě možnosti nevyžadují další úpravu, u třetí je nutné specifikovat, které stránky mají být při spuštění otevřeny.
Správa záložek a seznamu ke čtení
Pro správu záložek je třeba kliknout na menu se třemi tečkami v pravém horním rohu Chrome a najet na Záložky. Nabídka obsahuje možnosti zobrazit nebo skrýt lištu záložek, otevřít Správce záložek pro pokročilou správu (přidávání, odebírání, přesouvání) nebo importovat záložky a nastavení z jiných prohlížečů.
Seznam ke čtení je samostatná funkce dostupná v liště záložek nebo v bočním panelu Chrome. Seznam ke čtení je užitečný nástroj pro dočasné uložení karet, které brání zahltění lišty kart. Záložky jsou vhodné pro často navštěvované stránky, zatímco seznam ke čtení slouží pro stránky, které budou pravděpodobně přečteny pouze jednou.
Instalace rozšíření Chrome
Rozšíření Chrome jsou pluginy, které rozšiřují nebo vylepšují funkce prohlížeče. Rozšíření lze použít k přizpůsobení vzhledu Chrome, přidání nebo změně funkcí, automatizaci úloh, které jsou běžně manuální nebo náročné, a dalším účelům.
Pro správu rozšíření je třeba kliknout na ikonu puzzle vedle adresního řádku a poté na Spravovat rozšíření. Otevře se nová karta, kde lze zobrazit a upravit nainstalovaná rozšíření. Další rozšíření lze instalovat z internetového obchodu Chrome, který nabízí kategorie od produktivity a životního stylu po komunikaci a zábavu.
