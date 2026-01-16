Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Optimalizace pro vyhledávače neboli SEO se stala významným odvětvím, které vydavatelům slibuje lepší viditelnost v čím dál tím víc přeplněném online světě. Některé principy SEO jsou skutečně užitečné, řada dalších se nedá označit jinak než jako „fundovaný odhad“.
Aktuálním trendem v SEO je tzv. content chunking neboli rozdělování obsahu na webových stránkách na části za účelem oslovení nejen čtenářů, ale i velkých jazykových modelů (LLM). Podle Googlu však takový přístup nepřináší domnělý užitek.
Vyhledáváte na internetu informace ohledně zdravého životního stylu
V nedávné epizodě googlovského podcastu Search Off the Record se k této myšlence vyjádřili přímo John Mueller, zástupce Google Search, a jeho kolega Danny Sullivan.
Content chunking vychází z přesvědčení, že rozdělení článků na velmi krátké odstavce a podnadpisy (mimo jiné v podobě otázek) usnadňuje systémům umělé inteligence jejich zpracování, citování a zobrazování ve výsledcích. Výsledkem je často text, který je zjevně napsán spíš pro stroje než pro lidi.
Sullivan uvedl, že tato strategie nereflektuje, jak systémy Google fungují. „Jedna z věcí, kterou stále vidím v některých radách a návodech, a lidé se snaží přijít na to, co dělat s LLM nebo čímkoli jiným, je, že obsah je třeba rozdělit na malé kousky, protože LLM mají rády věci, které jsou malé, že?“ táže se řečnicky Sullivan. „Ale… nechceme, abyste to dělali.“
Diskuse poukazuje na rizika sledování nejnovějších trendů v oblasti SEO. Sullivan zdůrazňuje, že Google nepoužívá rozdělení obsahu na kousky jako signál pro hodnocení.
Dle něj je nejspolehlivějším způsobem, jak dosáhnout dobrých výsledků ve vyhledávání, pořád to, co platí už dlouho: vytvářet obsah pro lidské čtenáře. Dál záleží na tom, jak lidé se stránkami interagují – na co klikají a co je zajímá.
Přístup Googlu k radám pro SEO byl vždy záměrně široký, takže vydavatelé si museli sami domýšlet podrobnosti o tom, jak se hodnotící systémy chovají.
Někdy se takové experimentování vyplatí, ale ne každá teorie obstojí. V dnešním nestabilním online prostředí, které se vyznačuje nerovnoměrným provozem a rychlým rozvojem nástrojů umělé inteligence, mohou vydavatelé potýkající se s problémy, pociťovat tlak vyzkoušet taktiky jako fragmentace obsahu v naději, že dosáhnou rychlých zisků.
Díky tomu se tyto strategie mohou jevit přinejmenším dočasně jako účinné. Malé nárůsty provozu lze snadno připsat nedávným změnám, zatímco poklesy jsou často považovány za smůlu.
Sullivan uznává, že mohou existovat „výjimečné případy“, kdy se fragmentovaný obsah jeví jako účinnější, ale varuje před tím, aby se na to lidé spoléhali. „Něco se děje teď, ale zítra se mohou systémy změnit. (…) A mění se většinou tak, aby odměňovaly hlavně obsah psaný pro lidi.“
Jinými slovy, podle Sullivana změny provedené výhradně za účelem potěšení systémů umělé inteligence nemusí obstát ve zkoušce času a sdělení Googlu je tak jasné: optimalizace pro stroje namísto pro lidi není v oblasti SEO udržitelnou cestou vpřed.
