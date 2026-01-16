Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: © HaywireMedia - Fotolia.com
Trend přizpůsobování obsahu webu, aby se zalíbil systémům umělé inteligence, je zbytečný. Dle zástupců Googlu totiž dál záleží na tom, aby byl obsah tvořen hlavně pro lidi.

Optimalizace pro vyhledávače neboli SEO se stala významným odvětvím, které vydavatelům slibuje lepší viditelnost v čím dál tím víc přeplněném online světě. Některé principy SEO jsou skutečně užitečné, řada dalších se nedá označit jinak než jako „fundovaný odhad“.

Aktuálním trendem v SEO je tzv. content chunking neboli rozdělování obsahu na webových stránkách na části za účelem oslovení nejen čtenářů, ale i velkých jazykových modelů (LLM). Podle Googlu však takový přístup nepřináší domnělý užitek.

Vyhledáváte na internetu informace ohledně zdravého životního stylu

Zobraz výsledek

V nedávné epizodě googlovského podcastu Search Off the Record se k této myšlence vyjádřili přímo John Mueller, zástupce Google Search, a jeho kolega Danny Sullivan.

Content chunking vychází z přesvědčení, že rozdělení článků na velmi krátké odstavce a podnadpisy (mimo jiné v podobě otázek) usnadňuje systémům umělé inteligence jejich zpracování, citování a zobrazování ve výsledcích. Výsledkem je často text, který je zjevně napsán spíš pro stroje než pro lidi.

Sullivan uvedl, že tato strategie nereflektuje, jak systémy Google fungují. „Jedna z věcí, kterou stále vidím v některých radách a návodech, a lidé se snaží přijít na to, co dělat s LLM nebo čímkoli jiným, je, že obsah je třeba rozdělit na malé kousky, protože LLM mají rády věci, které jsou malé, že?“ táže se řečnicky Sullivan. „Ale… nechceme, abyste to dělali.“

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Diskuse poukazuje na rizika sledování nejnovějších trendů v oblasti SEO. Sullivan zdůrazňuje, že Google nepoužívá rozdělení obsahu na kousky jako signál pro hodnocení.

Dle něj je nejspolehlivějším způsobem, jak dosáhnout dobrých výsledků ve vyhledávání, pořád to, co platí už dlouho: vytvářet obsah pro lidské čtenáře. Dál záleží na tom, jak lidé se stránkami interagují – na co klikají a co je zajímá.

Přístup Googlu k radám pro SEO byl vždy záměrně široký, takže vydavatelé si museli sami domýšlet podrobnosti o tom, jak se hodnotící systémy chovají.

Někdy se takové experimentování vyplatí, ale ne každá teorie obstojí. V dnešním nestabilním online prostředí, které se vyznačuje nerovnoměrným provozem a rychlým rozvojem nástrojů umělé inteligence, mohou vydavatelé potýkající se s problémy, pociťovat tlak vyzkoušet taktiky jako fragmentace obsahu v naději, že dosáhnou rychlých zisků.

Díky tomu se tyto strategie mohou jevit přinejmenším dočasně jako účinné. Malé nárůsty provozu lze snadno připsat nedávným změnám, zatímco poklesy jsou často považovány za smůlu.

Školení Kubernetes

Sullivan uznává, že mohou existovat „výjimečné případy“, kdy se fragmentovaný obsah jeví jako účinnější, ale varuje před tím, aby se na to lidé spoléhali. „Něco se děje teď, ale zítra se mohou systémy změnit. (…) A mění se většinou tak, aby odměňovaly hlavně obsah psaný pro lidi.“

Jinými slovy, podle Sullivana změny provedené výhradně za účelem potěšení systémů umělé inteligence nemusí obstát ve zkoušce času a sdělení Googlu je tak jasné: optimalizace pro stroje namísto pro lidi není v oblasti SEO udržitelnou cestou vpřed.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Paušální daň OSVČ

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Daň z příjmu fyzických osob

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ