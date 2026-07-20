Tvůrci z OnlyFans odhalují hacknuté vládní a univerzitní weby

Útočníci dlouhodobě zneužívají vládní a akademické domény k hostování stránek a PDF souborů s clickbait titulky typu OnlyFans leak. Žádný skutečně uniklý obsah tyto stránky neobsahují. Návštěvníky přesměrovávají na podvodné seznamky s affiliate programy, falešné předplatitelské stránky nebo ke stažení malwaru.
Schéma stojí na jednoduché logice. Domény .gov a .edu disponují ve vyhledávačích inherentně vysokou důvěrou. Stránka s atraktivním názvem a správně zvolenými klíčovými slovy se na takové doméně dostane před legitimní obsah bez jakékoli další investice do SEO
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Jak kompromitace probíhá
Útočníci systematicky skenují široké spektrum vládních a akademických domén a hledají známé zranitelnosti – zastaralé redakční systémy, nezáplatované pluginy, slabé přihlašovací údaje. Jakmile získají přístup, vytvářejí nové podstránky nebo nahrávají PDF dokumenty se jmény populárních tvůrců.
Pro provozovatele webů jde o tichý a často dlouho neodhalený kompromis. Web formálně funguje, ale v jeho adresářové struktuře se nacházejí soubory, které tam nikdy být neměly. Bez vnějšího impulsu může takový stav trvat měsíce i roky.
Autorské právo jako bezpečnostní signál
Vnější impulz přichází od samotných tvůrců obsahu. Jako držitelé autorských práv pravidelně prohledávají Google pod vlastními jmény, identifikují stránky zneužívající jejich identitu a posílají žádosti o odstranění podle amerického zákona Digital Millennium Copyright Act.
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UpGuard za sledované období eviduje 384 286 podaných DMCA požadavků proti 631 193 URL adresám na hacknutých doménách .gov a .edu. Google na základě těchto požadavků odstranil z výsledků vyhledávání přibližně 130 tisíc adres. Zhruba 460 tisíc URL zůstává nadále dohledatelných.
Pro bezpečnostní analytiky má každý takový požadavek přidanou hodnotu. Pokud se na vládní nebo univerzitní doméně objeví neautorizovaný erotický obsah, jde o jednoznačný signál, že útočník překonal zabezpečení serveru. UpGuard proto doporučuje brát DMCA požadavky tohoto typu jako bezpečnostní incident, nikoli pouze jako právní záležitost.
Rozsah problému přesahuje hranice jednoho regionu
UpGuard identifikoval více než dva tisíce kompromitovaných domén ve více než 80 zemích. Od roku 2020 firma zaznamenala prudký nárůst únosů účtů a zneužití identity tvůrců erotického obsahu, což vyvolalo odpovídající růst počtu DMCA požadavků.
Řada kompromitací probíhá roky bez povšimnutí provozovatelů. Bez tlaku ze strany tvůrců, kteří chrání svá autorská práva, by se mnoho hacknutých webů pravděpodobně neodhalilo. Vzniká tak zvláštní vedlejší efekt: komerční platforma pro erotický obsah se nepřímo stává zdrojem OSINT dat pro bezpečnostní týmy.
Dopady pro správce IT infrastruktury
Jakýkoli DMCA požadavek týkající se erotického obsahu na spravované doméně vyžaduje prověření logů, přístupových účtů a integrity souborového systému. Pravidelný audit nově vytvořených stránek a dokumentů v redakčním systému, kontrola neobvyklých PDF a HTML souborů ve veřejných adresářích a monitoring přesměrování na externí domény pomáhají odhalit kompromitaci dříve, než ji nahlásí třetí strana.
Sledování vyhledávání představuje další vrstvu detekce. Pokud se na doméně úřadu nebo univerzity začnou objevovat výsledky pro dotazy obsahující slova jako leak nebo OnlyFans, jde o signál zneužití webu k hostování nelegitimního obsahu. Většina popsaných kompromitací využívá známé zranitelnosti, což potvrzuje zásadní roli aktuálních záplat redakčních systémů, pluginů a frameworků spolu s vícefaktorovým ověřením a omezením přístupu k administraci.
DMCA, původně právní nástroj na ochranu obsahu, se v tomto kontextu stává i nepřímým pomocníkem při identifikaci napadených státních a univerzitních webů. Tvůrci z OnlyFans se nesnaží pomáhat bezpečnostním týmům, ale tím, že chrání svá autorská práva, vytvářejí datový signál, který tradiční bezpečnostní monitoring často nedokáže poskytnout.
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