Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

robot a rozčilující se umělec
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
V důsledku porušování předpisů a regulací v oblasti umělé inteligence dojde do roku 2028 u technologických společností k 30% nárůstu právních sporů, uvádí nejnovější studie firmy Gartner. Pokud tím nechcete projít, máme pro vás rady, jak tato rizika výrazně snížit.

Letošní letní průzkum mezi firmami zavádějícími nástroje generativní AI (GenAI) zjistil, že pro více než 70 % z nich patří dodržování předpisů mezi největší výzvy při nasazování této technologie.

Sledujete, zda je vámi využívaný projekt open source pravidelně udržovaný?

Zobraz výsledek

Pouze necelá čtvrtina podniků je přesvědčená o svých schopnostech spravovat bezpečnost i governance při implementaci nástrojů GenAI do podnikových aplikací.

Situaci výrazně ztěžuje to, že předpisy týkající se regulace umělé inteligence se v jednotlivých regionech značně liší, což odráží i hodnocení jednotlivých zemí ohledně vhodného sladění AI, inovací a agility s prioritami v oblasti snižování rizik, tvrdí Lydia Clougherty Jones, analytička Gartneru.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

To podle ní vede k tomu, že povinnosti v oblasti dodržování předpisů jsou ve finále nejednotné a často i nesoudržné, což organizacím komplikuje sladění investic do AI a prokazatelné a opakovatelné hodnoty pro příslušný podnik a navíc to firmy může vystavit i dalším závazkům.

Suverenita AI

Necelá polovina firem také vyjádřila podporu pro suverenitu v oblasti AI (definovanou jako schopnost národních států kontrolovat vývoj, nasazení a správu technologií AI v rámci své jurisdikce), další zhruba třetina pak zaujala spíše vyčkávací přístup.

Také se projevuje geopolitický tlak – například 60 % organizací přiznává, že není ochotná nebo schopná nasadit jiné nástroje GenAI než americké provenience.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Na druhou stranu dvě třetiny firem tvrdí, že se snaží být v oblasti suverenity AI nějakým způsobem aktivní anebo se angažují v reakci na vytčenou strategii. Polovina pak uvedla, že už realizuje strategické nebo provozní změny jako přímý důsledek suverenity AI.

Vzhledem k tomu, že nástroje GenAI se stávají všudypřítomnými, doporučují analytici firmám zvážit několik klíčových kroků:

  • Vytvoření samokorekce tak, že se modely naučí samokorekci a neodpovídat na určité otázky v reálném čase, ale místo toho komunikovat frázi jako „mimo rozsah“.
  • Vytvoření přísných postupů pro přezkoumávání případů použití, které vyhodnocují riziko „výstupu chatbota vedoucího k nežádoucímu lidskému jednání“ z hlediska právního, etického, bezpečnostního a dopadu na uživatele. Gartner radí použít kontrolní testování řeči generované prostřednictvím AI a měření výkonnosti vůči toleranci rizika stanovené příslušnou organizací.
  • Zvýšení testování modelů/sandboxingu tím, že se vytvoří mezioborový tým složený z inženýrů, datových vědců i právních poradců, který navrhne protokoly předběžného testování a prověří výstupy modelu z hlediska nežádoucích konverzačních výstupů. Úsilí tohoto týmu o zmírnění nežádoucích termínů v trénovacích datech modelu a nežádoucích témat ve výstupech modelu by se mělo průběžně dokumentovat.
  • Zavedení techniky moderování obsahu, jako jsou například „tlačítka pro nahlášení zneužití“ či „varovné štítky AI“.
Securitytrends - promo

Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 2
22. 10. 2025
9:00
Více
Web server Apache
22. 10. 2025
9:30
Více
Zabbix - základy monitorování
4. 11. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ