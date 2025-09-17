Unikátní studie ukazuje, kdo a k čemu používá ChatGPT

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně miliony lidí dělají s ChatGPT? Průkopnická studie ekonomického výzkumného týmu OpenAI, publikovaná ve spolupráci s harvardským ekonomem Davidem Denningem, přináší odpovědi založené na interních uživatelských datech, nikoli na průzkumech.
Čísla jsou pozoruhodná. Jestliže na začátku roku 2024 měl ChatGPT 100 milionů aktivních uživatelů týdně, dnes je to více než sedminásobek. Jinými slovy, nástroj používá „skoro deset procent dospělé populace světa“.
A zatímco v červnu 2024 denní počet zpráv vyměněných s ChatGPT činil 451 milionů, po roce to bylo 2,6 miliardy zpráv. Pro srovnání: Google po desetiletích své dominance zpracovává denně asi 14 miliard vyhledávání.
Pro kontext je však třeba dodat i to, že se ustálilo množství dlouhodobých uživatelů, stejně jako se ustálil počet zpráv těchto uživatelů. To znamená, že veškerý nedávný růst pochází hlavně od nových uživatelů, kteří technologii začínají teprve objevovat.
Zajímavé vzorce odhalují demografické údaje o uživatelích. Téměř polovina (46 %) jich je ve věku od 18 do 25 let. Dramaticky se také změnilo rozložení pohlaví – od 80 % mužských uživatelů při spuštění ChatGPT na konci roku 2022 k mírné většině (52,4 %) ženských uživatelek v letošním roce.
A navzdory předpovědím, že AI způsobí revoluci na pracovištích, většina použití ChatGPT nesouvisí s prací – z 53 % nepracovních konverzací z června 2024 vzrostl tento poměr na letošních 72,2 %. To naznačuje, že lidé stále častěji používají ChatGPT z osobních důvodů.
Mezi konkrétními typy asistence dominuje pomoc se psaním. Z 1,1 milionu zkoumaných konverzací se 28 % týkalo právě pomoci s psaním. U konverzací souvisejících s prací tento podíl stoupá na 42 % a u manažerů a obchodních profesionálů dosahuje 52 %. Většina uživatelů přitom od AI nepožaduje, aby za ně psala kompletně. O zcela nové texty ChatGPT žádá jen 8 % uživatelů, víc je však těch, kteří žádají úpravy vlastních textů a jejich zhodnocení (10,6 %).
Rovněž vzrostl zájem o vyhledávání informací, a to z 14 % konverzací v červnu 2024 na 24,4 % v červnu 2025. Snad nejvíc překvapivé je, že 14,9 % konverzací souvisejících s prací se týká „rozhodování a řešení problémů“, což naznačuje, že lidé stále víc vnímají ChatGPT jako „poradce nebo výzkumného asistenta, nikoli pouze jako technologii, která přímo vykonává pracovní úkoly“.
Naopak některé případy užití, u nichž se čekalo, že budou hojné, až tak časté nejsou. Jsou mezi nimi například tvorba multimediálního obsahu (6 %), programování (4,2 %), kreativní ideje (3,9 %), matematické výpočty (3 %), vztahy a osobní reflexe (1,9 %) anebo hraní her a roleplaying (0,4 %).
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.