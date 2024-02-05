V inovacích a bezpečnosti pomáhají chytřejší sítě

Zavedení nové technologie do organizace však vždy znamená hrozbu v podobě zvýšeného rizika případného kybernetického útoků. Navíc může představovat zátěž pro zastaralé sítě, což zpomalí jejich výkon. To přináší zvýšený tlak na již přetížené IT týmy a může docházet ke snížení potřeby podniku inovovat, což by mohlo v konečném důsledku poškodit jejich konkurenceschopnost a relevantnost. Tak se podniky dostávají do nezáviděné situace, protože musí pokračovat v inovacích, a přitom se vyvarovat riziku bezpečnostních hrozeb. Jak se v této úloze daří IT lídrům?
Společnost HPE Aruba Networking na tuto otázku odpověděla v průzkumu uskutečněném mezi více jak 2 000 globálními IT lídry. Kromě pochopení toho, jak společnosti v současné době balancují mezi těmito dvěma oblastmi, průzkum rovněž odhaluje úroveň povědomí IT lídrů a schopnosti, zda používají správnou architekturu.
Nezbytné inovace
Není pochyb o tom, že inovativní společnosti jsou úspěšné společnosti. Poradenská společnost Deloitte zjistila, že organizace zavádějící inovace, měly oproti těm průměrným téměř dvojnásobnou pravděpodobnost, že jejich tržby vzrostou o více než 20 %. Aby však mohly prorazit a optimalizovat, potřebují otevřený přístup k technologiím. Jak poznamenal senior partner McKinsey Steve Van Kuiken v Harvard Business Review, technologický pokrok umožňuje společnostem rychleji a nákladově efektivněji koncipovat, testovat, spouštět a škálovat nové nápady a řešení. Výsledkem je konkurenční výhoda.
Perspektiva posílení obchodních operací, zkušeností zaměstnanců a zhodnocení návratnosti investic je důvodem, proč jsou IT lídři ochotni nasazovat disruptivní technologie. Dalším důvodem je využití nových zdrojů příjmů – 95 % dotázaných IT lídrů se shodlo na tom, že takovéto rozpočty na digitalizaci budou muset v příštích 12 měsících vytvořit. Již nyní plánují transformativní digitalizaci, přičemž 91 % investuje nebo plánuje investovat do 5G, 89 % do AI a 88 % do IoT. I když průzkum ukázal vysokou adopci takových disruptivních technologií, rovněž odhalil řadu překážek, které brání v plné realizaci potenciálu technologického pokroku.
Překážky odhaleny
Poptávka po inovacích v posledních letech jednoznačně vedla k přílivu nových cloudových technologií. Spolu s globálními obchodními trendy, jako je hybridní práce – IT oddělení nyní musí spravovat ještě více uživatelů, zařízení, aplikací a cloudových služeb. To s sebou přináší nutnost zvýšit ochranu, a to je obzvláště problematické v tradiční síťové architektuře, kde se uživatelé a zařízení připojují přímo do firemní sítě.
IT lídři jsou schopni zvládat tuto zvýšenou kontrolu a udržovat rostoucí kybernetická rizika na uzdě při zavádění nových technologií? Ne tak docela, protože 55 % z nich přiznalo, že jejich týmy jsou přetížené, a 46 % dodalo, že jejich společnost již zažila kybernetický útok kvůli disruptivní technologii. Kombinace těchto odpovědí není překvapivá, přičemž 64 % z nich potvrdilo, že ochota jejich organizace investovat do inovativních technologií je negativně ovlivněna kvůli bezpečnostním obavám.
Přesto vše musí podniky přijímat technologie nové generace a inovovat, aby zůstaly ve hře. Pokud by se tak nestalo, vzrostlo by riziko kybernetických hrozeb. Jak tedy mohou IT lídři efektivně podporovat další digitální transformaci, aniž by přehlíželi rostoucí riziko? A jakou v tom všem má roli síť?
Řešení nesouladu prostřednictvím silné sítě
Ohledně potenciálu optimalizované sítě (tj. sítě, která poskytuje jak ochranu, tak připojení) je mnoho IT lídrů optimistických. Věří v to, že jim pomůže dosáhnout bezpečnější transformace, přičemž 60 % z nich věří, že síť může podporovat inovace a 64 % v nich vidí zesílenou kybernetickou bezpečností.
Oslovení IT lídři sice pro podporu inovací zavádějí síťově závislá bezpečnostní řešení – mezi 84 % a 90 % plánuje nebo již nasadila individuální řešení, jako je SD-WAN nebo Security Service Edge (SSE) – úspěchy však zatím nesklízí. Pouze 37 % z nich se domnívá, že jejich síť je schopna podporovat nejnovější nasazení technologií, a 47 % se domnívá, že umožňuje flexibilní podnikovou bezpečnost. Částečně je to proto, že podniky přistupují k investicím do své sítě a zabezpečení úzkoprsým způsobem – používají příliš mnoho doplňkových bezpečnostních řešení k zabezpečení zranitelností po každém novém nasazení technologie.
Průzkum rovněž odhalil, že IT lídři nevyužívají konsolidované síťové struktury, která je skutečně schopna podporovat bezpečnou digitální modernizaci. Tuto roli nejlépe plní jednotná řešení Secure Access Service Edge (SASE), kde zmizí izolované přístupy k zabezpečení a síťování, a napříč funkcemi vedoucí k inovacím je poskytována integrovaná a sdílená týmová platforma. Klíčová je unifikace, protože ne všechny SASE řešení nabízejí jedinou, úzce integrovanou platformu pro bezpečné připojení všech uživatelů, zařízení a aplikací v rámci globálně distribuované pracovní síly.
S touto architekturou jsou bezpečnostní rizika lépe řízena, což snižuje tlak na IT týmy, výkon sítě je plynulý, a tak dochází ke zlepšování prostředí pro zaměstnance. Tato efektivní digitální pracovní prostředí jsou připravena na inovativní myšlení a agilitu, místo toho, aby se strachovala. Klíčovým poznatkem je potom neuvěřitelná příležitost, která leží před IT lídry. Díky sítím nové generace, které poskytují nástroje a řešení pro ochranu organizace – která jim navíc dává možnost tvořit skvělé uživatelské zážitky – mají CTO, CIO a CISO moc posunout svou firmu na novou úroveň.
Autor: Michal Svoboda, Country Manager, HPE Aruba Networking