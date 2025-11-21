Vánoční online nákupy: Rizikem jsou podvodné eshopy, falešné reklamy i rozhodovací únava

Podle analýzy Gen Digital vzrostl počet falešných internetových obchodů v Česku o rekordních 1190 procent. Jen za podzim bylo odhaleno přes sedm a půl tisíce podvodných českých e-shopů a phishingových stránek.
Tyto podvodné obchody často mizí do dne a opět se objevují s novou doménou či zcela novým motivem. Škodlivé reklamy dnes představují už více než čtvrtinu všech online hrozeb a jsou hlavní cestou, jak internetoví šmejdi oslovují nové oběti.
Phishingové útoky a web skimming, tedy krádeže platebních údajů přes platební brány, se meziročně zvýšily o 146 procent. Téměř třetina uživatelů nakupuje přes reklamy ze sociálních sítí, kde falešné stránky prudce narůstají.
Globální poradenské agentury vnímají problém online nakupování v širším kontextu. Průzkum společnosti Deloitte ukazuje, že 58 procent Evropanů považuje sváteční internetové nakupování za vysoce stresové. Accenture varuje, že 85% lidí opouští online košík kvůli frustraci ze zmatených či nedůvěryhodných stránek.
Zde se přidávají data od PwC, podle nichž aktuálně až 72 % českých spotřebitelů hodnotí důvěryhodnost e-shopu jako rozhodující faktor pro výběr dárku, ale 41 % připouští, že občas sáhne po nabídce bez důkladného ověření, pokud je cena výrazně nižší než u známého obchodníka.
PwC upozorňuje také na to, že český zákazník je pod stále větším tlakem na úsporu: letos plánuje utratit až o desetinu méně než v minulém roce, což znamená větší riziko impulzivních a rizikových nákupů.
Mezi nejrozšířenější podvodné taktiky patří akce typu „mystery box“ za cenu poštovného, kdy zboží nikdy nedorazí, nebo emaily a SMS s výzvou k doplatku na balíček, jejichž odkaz vede na falešné platební stránky. Podvodníci kopírují grafickou podobu známých značek, přidávají české kontakty i fiktivní recenze.
Reklamy slibující extrémní slevy „jen dnes“ se objevují masově na nových, dočasně registrovaných doménách a nutí uživatele jednat impulzivně bez možnosti reklamace. Podstatná část phishingových útoků vzniká s použitím umělé inteligence, která bezchybně generuje texty v češtině a zvyšuje tak šanci na oklamání oběti.
Jak rozpoznat podvodný eshop:
- Nedostatek jasných kontaktních údajů, chybějící IČO, nereálná adresa nebo telefon.
- Nápadně nízké ceny a podezřele vysoké slevy.
- Nekvalitní web, špatné překlady, amatérská grafika.
- Pozitivní recenze, které se opakují stejným stylem.
- Chybějící nebo strojově přeložené obchodní podmínky.
Jedním z klíčových problémů letošních Vánoc je tzv. rozhodovací únava. Uživatelé jsou v několika týdnech vystaveni bezprecedentnímu toku reklamních sdělení, bannerů, personalizovaných emailů a nabídek na sociálních sítích. Podle Accenture je právě zahlcení informacemi spolu s tlakem na rychlá rozhodnutí důvodem, proč prudce klesá pozornost i schopnost rozpoznat rizikové faktory.
Mozek, zvyklý během jediného dne řešit desítky malých rozhodnutí o nákupu, začíná postupně ustupovat kritickému myšlení – a to přesně ve chvíli, kdy podvodníci spouštějí své nejintenzivnější kampaně. Podle PwC, která analyzovala chování českých rodin, trvá většině nakupujících na internetu rozhodnutí o nákupu dárku méně než dvě minuty – a právě v této chvíli je ostražitost na minimu.
K obraně proti těmto útokům doporučují bezpečnostní experti důsledné ověřování domén, prověřování kontaktních údajů, obchodních podmínek i recenzí mimo samotný web obchodu. Radí nenakupovat přes odkazy z podezřelých reklam či emailů a neplatit předem neznámým obchodníkům.
Za zvýšené riziko je označeno nakupování přes starší a neaktualizované mobilní telefony, které jsou zranitelnější vůči útokům. O2 v tomto kontextu upozorňuje, že úroveň bezpečnosti je výrazně vyšší u novějších zařízení s aktuálními záplatami.
