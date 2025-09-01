Computertrends  »  Technologie  »  Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty na konverzační programování

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty na konverzační programování

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Ilustrace vývojáře komunikujícího s humanoidním AI asistentem při psaní kódu na notebooku, znázorňující koncept vibe codingu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Automatizace, která promění nejen způsob psaní kódu, ale celý proces návrhu a prototypování aplikací? Právě tím se prezentuje trend zvaný vibe coding – metoda, kdy vývojář komunikuje s umělou inteligencí v rámci dialogu, v reálném čase objevuje řešení, a AI následně tvoří kód, navrhuje architekturu nebo rovnou generuje užitečné funkcionality. Vývoj software se tak stává „lidsky přirozenější“, připomíná běžnou domluvu mezi kolegy; není nutné znát syntaxe, ale spíš jasně formulovat zadání, cíle a očekávání.

Podle analytiků GlobalData tento posun už významně ovlivňuje trh práce: pracovní nabídky na pozice zaměřené na vibe coding a agentní AI rychle přibývají nejen v IT, ale stále více i v dalších oborech. 

Kromě technologických firem hledají experty na vibe coding také retail, finance, zdravotnictví, média i služby. Zájem je o specialisty, kteří zvládají navrhovat workflow pro smart agenty, dělat „prompt engineering“, nebo určovat uživatelskou logiku v rychlém kontextu AI platformy.

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

Nejde přitom o teoretickou záležitost. Velcí hráči už masivně investují: ServiceNow přesouvá vývoj na platformy umožňující bohaté, multi-turn konverzace mezi uživatelem a AI agentem. 

Google (Alphabet) zaměstnává architekty nových aplikačních frameworků pro vibe coding, eBay najímá experty na návrh promptovacích systémů a „agentic flows“, Visa poptává fullstack vývojáře, kteří znají konkrétní nástroje jako bolt, lovable nebo V0. 

Quora se soustředí na rozvoj svého systému Poe, kde patří mezi nejcennější zkušenost právě stavba „vibe coding“ řešení nad jazykovými modely.

Proč ten zájem? Jak upozorňuje analytička Sherla Sriprada z GlobalData, vibe coding dramaticky zvyšuje rychlost vývoje, snižuje závislost na čistých koderech a přenáší hodnotu směrem ke schopnosti definovat zadání, rozpoznávat uživatelskou potřebu a umět jasně komunikovat v logice „člověk–AI“. 

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Výsledkem je nejen rychlejší vznik prototypů, ale také personalizovanější digitální služby či snazší reakce na změny trhu.

linux_sprava_tip

Je však dobré si uvědomit i úskalí. S nástupem vibe codingu se mění požadavky na digitální gramotnost: zaměstnavatelé čekají nejen znalost samotné AI platformy, ale i schopnost zadávat úkoly přesně, zohlednoti bezpečnost, etiku a dobře rozlišit dobré (a špatné) návrhy AI. 

Právě proto řada firem zavádí interní školení, hledá specialisty přes firemní workflows, nebo spolupracuje s externími konzultanty.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ