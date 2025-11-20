Computertrends  »  Technologie  »  Výroční Contact Center Conference znovu s partnerem Konecta!

Výroční Contact Center Conference znovu s partnerem Konecta!

PR článek
Včera

Sdílet

Contact Center Conference
Autor: ADMEZ
Oborová konference s názvem Čtvrtstoletí s kontaktními centry, pořádaná asociací ADMEZ a podporována řadou partnerů, přilákala velké množství firemních účastníků. Mezi tradiční partnery konference se i letos řadila společnost Konecta, jeden z předních poskytovatelů outsourcingu zákaznických služeb v Česku a na Slovensku.

Ta na konferenci představovala svoji novou službu Outsourcing kompletní zákaznické zkušenosti – od provozu prodejen, přes týmy hostesek a promotérů, až po infolinku, zpracování objednávek a reklamací. To firmám poskytuje flexibilní řešení, které umožňuje růst bez složitých náborů a vysokých fixních nákladů.

„Úspěšný retail dnes dokáže propojit tři věci – kvalitní zákaznickou zkušenost, rychlou reakci na změny na trhu a chytré využití technologií”, řekl Kamil Nekarda, Business Development Manager Konecty. „Díky našim zkušenostem z call centra a nasazení AI můžeme tyto prvky integrovat rychleji a efektivněji, protože přinášíme hotové know-how, procesy i nástroje pro zajištění vynikající zákaznické zkušenosti”.

Celodenní konference, kterou podpořilo 13 partnerů, nabídlo účastníkům 4 tematické bloky a pracovní workshop. Jednotlivé bloky – Z minulosti do budoucnosti, Byznys pod drobnohledem, Interní či Externí a Lidé v digi-techni-AI době – představily mnoho zajímavých projektů a zaznělo v nich mnoho zajímavých témat. Jedním z nich byla panelová diskuze rozebírající symbiózu interního a externího kontaktního centra. 

Adam Koudelka, Sales & Marketing Director CZ|SK|HU ze společnosti Konecta a účastník diskuze, k otázce, zda je taková symbióza možná a jak ji dosáhnout, řekl: „Základem je transparentnost v komunikaci mezi oběma stranami a pochopení záměru zadavatele. Každé z kontaktních center může být vhodnější pro určitou část zákaznické péče a jen otevřená spolupráce s pravidelným vyhodnocováním a úpravami pravomocí může vést k celkovému úspěchu“.

Jedním z průvodců konferencí byl tradičně výkonný ředitel pořádající asociace ADMEZ Tomáš Hájek, který k jubilejnímu ročníku řekl: „Je skvělé, že i po čtvrtstoletí je téma kontaktních center stále živé a neustále se vyvíjí. Jsme velmi rádi, že důvěra odborné veřejnosti, která má co říct k budoucnosti zákaznické péče, stále pokračuje a těšíme se na další ročník“.

Více informací:

https://www.admezccc.cz

https://konecta.com/cz

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Využíváte už databáze NoSQL?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
24. 11. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
26. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
26. 11. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Internet se baví slabým heslem Louvre

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý výpadek, označil ho za nepřijatelný

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ