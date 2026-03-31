Vyšel Computertrends 4/2026

Obsáhlé vydání magazínu Computertrends kromě „běžných“ článků obsahuje také speciální kariérní přílohu TOP IT Employers. Každý si určitě najde v magazínu to svoje.
Inteligentní domácnost a Smart home
Příspěvek analyzuje moderní koncepty chytrého bydlení s důrazem na integraci IoT a edge computingu pro optimalizaci energetické spotřeby. Detailně zkoumá technologické přístupy k automatizaci, propojování senzorových sítí a budování rezidenčních i komerčních projektů v Japonsku.
Rozebírá implementaci fotovoltaických řešení, využití prediktivních algoritmů pro řízení klimatizace a vytápění a standardizaci API rozhraní pro propojení koncových zařízení do jednoho funkčního celku.
Generování dokumentů pomocí vlastní AI
Chcete generovat dokumenty pomocí AI, ale nevěříte veřejným LLM? Možná děláte dobře, možná se obáváte zbytečně. Tak či tak, v našem článku se dozvíte, jak si postavit doma vlastní AI, která vygeneruje co potřebujete, aniž by vaše data někam unikla.
Moderní ERP systémy a umělá inteligence
Zásadní text rubriky Produkty a služby mapuje evoluci podnikových informačních systémů z tradičních monolitických struktur na vysoce modulární composable platformy. Zkoumá integraci velkých jazykových modelů (LLM) a technologie RAG (Retrieval-Augmented Generation) do procesů řízení dodavatelského řetězce, lidských zdrojů a péče o zákazníky.
Dále probírá nasazení low-code a no-code nástrojů, které firmám umožňují agilní přizpůsobení procesů, a technologické i procesní výzvy spojené s migrací kritických datových toků z on-premise prostředí do cloudového SaaS modelu.
Budoucnost IT práce a digitální pracoviště
Materiál se zabývá transformací vývojářských a provozních procesů pod přímým vlivem generativní umělé inteligence a autonomních AI agentů. Vyhodnocuje dopad asistenčních nástrojů, jako je GitHub Copilot, na rychlost psaní kódu, automatizaci testování (shift-left testing) a revizi výstupů.
Rozebírá vznik nových technologických pozic zaměřených na prompt engineering, orchestraci LLM a integraci AI do podnikového ekosystému, stejně jako nezbytnost masivního reskillingu stávajících IT specialistů pro práci v hybridním prostředí.
Je už tiskový průmysl připraven na agentní AI?
Vzhledem k tomu, že objemy skenování neustále rostou a organizace urychlují své digitalizační iniciativy, stojí tradiční dodavatelé tiskových řešení před zásadní otázkou: reagují dostatečně rychle, aby se mohli zapojit do přechodu na agentní AI a zároveň zajistit, že multifunkční tiskárny (MFP) budou dostatečně chráněné před specifickými bezpečnostními riziky, které autonomní AI agenty přinášejí?
V článku hledáme odpovědi.
Kariérní příloha TOP IT Employers
Speciál TOP IT Employers přináší hloubkovou analýzu trhu práce v technologickém sektoru a detailně zkoumá, jakým způsobem generativní umělá inteligence a masivní automatizace transformují tradiční kariérní cesty a jednotlivé IT pozice. Text rozebírá postupný útlum rutinních juniorských rolí, zejména v oblastech základního kódování či manuálního testování, a jejich částečné nahrazování pokročilými vývojářskými AI nástroji.
Současně mapuje strmý nárůst poptávky po vysoce specializovaných seniorech s přesahy do systémové architektury, prompt engineeringu a AI governance, u kterých technologické firmy vyžadují expertní kritické myšlení pro validaci strojově generovaných kódů a datových výstupů.
Další příspěvek se zabývá nutnou adaptací firemních kultur na distribuované, hybridní a asynchronní modely spolupráce. Analyzuje radikální proměnu systémů odměňování a balíčků zaměstnaneckých benefitů, kde dřívější standardy plně nahrazuje důraz na well-being, duševní zdraví a vysokou míru flexibility pracovního režimu. Dále zkoumá masivní investice organizací do interního vzdělávání a reskillingu stávajících vývojářských i provozních týmů, což představuje primární strategickou obranu proti chronickému nedostatku úzce profilovaných expertů.
Pozornost směřuje také na moderní technologické HR platformy, které zapojují komplexní datovou analytiku a prediktivní modely k odhadování fluktuace, personalizaci onboardingu nováčků a kontinuálnímu měření celkové zaměstnanecké zkušenosti.
