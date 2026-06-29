Vývoj softwaru pomocí AI bude brzy dražší než zaplacení vývojáře

Tokeny umělé inteligence jsou jednotky dat zpracovávané generativními modely umělé inteligence. Jejich spotřeba má přímý dopad na náklady na nástroje pro programování pomocí nástrojů umělé inteligence, zejména v rámci cenových struktur založených na spotřebě.
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Organizace rychle přecházejí od experimentování k rozsáhlému nasazení AI agentů pro programování s využitím umělé inteligence, ale mnohé z nich podceňují finanční dopad rostoucí spotřeby tokenů, varuje Nitish Tyagi, analytik Gartneru.
„Disciplína, co se týče spotřeby tokenů, nevznikne na základě volby vývojářů, protože ti mají tendenci upřednostňovat rychlost a pohodlí před nákladovou efektivitou. Bez řízeného provozního modelu mohou náklady stoupat rychleji než nárůst produktivity, který mají tyto nástroje přinášet.“
Co se týče dodavatelů AI agentů pro kódování s využitím umělé inteligence, přináší do softwarového inženýrství vysoce variabilní nákladové struktury.
Mnohým dodavatelům přitom chybí transparentnost ohledně způsobu výpočtu a fakturace spotřeby tokenů, což omezuje schopnost podniků přesně předpovídat a kontrolovat tyto náklady.
Bez jasného přehledu o využití tokenů v rámci vývojářských úloh ale organizace riskují překročení rozpočtu na tyto činnosti a zároveň budou mít sníženou schopnost sledovat poměr nákladů k přínosům.
Zároveň s tím, jak stále více vývojářů využívá nástroje AI, se očekává, že příležitostní uživatelé se rychle stanou mainstreamovými s tím, jak poroste jejich obeznámenost s problematikou programování s AI a jejich závislost na těchto nástrojích.
Mezery v řízení
Tlak ohledně nákladů také způsobuje režim, jakým se agenty pro kódování pomocí AI v organizacích využívají. Nadměrné výdaje na tokeny často souvisejí s tím, jak příslušný manažer vývojářů řídí jejich využití.
Mezi běžné příčiny selhání patří neřízená autonomie v pracovních postupech řízených AI agenty, nadměrně rozsáhlá kontextová okna a absence strukturovaných mechanismů zpětné vazby pro optimalizaci využití.
„Náklady na kódování s využitím AI budou postupně stoupat, protože investice do infrastruktury a výzvy v oblasti ziskovosti tlačí ceny modelů nahoru,“ dodává Tyagi.
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