Vyzkoušeli jsme: robotický kombinovaný vysavač Roborock Saros 20

Co měl robotický vysavač na starosti? Čtyřpokojový byt s tvrdými podlahami, občas s kobercem s vysokým vlasem, rodinu se školou povinným dítětem a štěně dlouhosrstého plemene. Prostředí plné rozházených psích granulí, chlupů všude, drobků, hraček i oblečení na podlaze. Přesně to, co potřebuje zvládnout robotický vysavač s mopovací funkcí bez neustálého dohledu.
Když jsem robotický vysavač Roborock Saros 20 poprvé spustil, bylo to zajímavé pozorování v aplikaci. Mapování prostoru trvalo kolem 20 minut a robot postupně prozkoumával každou místnost, rozpoznával nábytek, dveře, překážky, prahy… Systém StarSight 2.0 s duální 3D ToF kamerou a RGB senzorem pracuje s 21 600 senzorovými body a vzorkovací frekvencí 38 400 Hz – to je 21× vyšší hodnota než u klasických LDS senzorů. Rozpoznává až 300 typů objektů, včetně malých předmětů od 2 cm. Pozná třeba prodlužovačku, televizní stolek, gauč nebo i psa. V aplikaci se postupně objevovala mapa bytu s přesným umístěním nábytku, dveří a překážek. Bylo vidět, že si všechno zapamatovává a vytváří si vlastní mentální model prostoru.
Nejzajímavější bylo sledovat interakci se štěnětem. Když si ho robot všimne a štěně se zvědavě přiblíží nebo skočí mu do cesty, robot zastaví kartáč, obejde ho a pokračuje dál. Je to opravdu chytrá navigace, která se přizpůsobuje situaci v reálném čase. Od prvních generací robotických vysavačů se navigace v Roborocku neuvěřitelně zlepšila – kdysi byly tyto stroje v podstatě slepé a často se zasekávaly na každé překážce. My jsme třeba jednu z předchozích generací Roborock S přestali před lety používat, protože se pravidelně zasekával mezi židlemi nebo ztrácel v jiných pokojích. Teď jsou to skoro domácí zvířata, která znají svůj domov lépe než vy.
Robot sací silou 36 000 Paposbírá rozházené psí granule, chlupy od psa – a věřte mi, naše štěně jich ztrácí spoustu, zejména když se líhá na koberci – se nenamotávají do kartáče. Hlavní kartáč DuoDivide má geniální konstrukci: dvě ramena posouvají vlasy ze stran doprostřed, kde jsou rozděleny a snadno odsávány. Za tři týdny testování jsem nemusel kartáč čistit ani jednou. To je něco, co u starších modelů bylo denní rutinou – vytahovat zamotané chlupy z kartáče nůžkami nebo pinzetou.
Na kobercích s vysokým vlasem měl robot zpočátku problémy – vjížděl na něj zbytečně s mopy, které tam pravidelně ztrácel a štěně je rozkousalo. Pak přišla na řadu chytrost aplikace. Nastavil jsem, aby robot tyto koberce uklízel automaticky samostatně pouze v režimu vysávání bez mopů. Od té chvíle je to bezchybné. Robot si nejprve vyluxuje koberce, pak se vrátí pro mopy a uklidí zbytek místností. To je příklad toho, jak dobré softwarové řešení může kompenzovat fyzická omezení.
Duální rotační mopy s rychlostí 200 ot/min a přítlakem až 13 N zvládají vytírat i zaschlé skvrny od kaše nebo psího jídla. Když se na podlahu rozlije něco lepkavého, mopy to nejsou schopny odstranit při prvním průjezdu, ale robot si to pamatuje. Aplikace detekuje, že tam zůstala skvrna, a při dalším cyklu si ji vezme s vyšším tlakem nebo vícenásobným přejetím. Robot automaticky zvedá mopy o 15 mm, když detekuje koberec, aby se mu nenavlhčily zbytečně. Technologie FlexiArm dokonce umožňuje bočnímu mopu vysunout se až k samé stěně, takže pokrytí okrajů podlah či lišt je skutečně lepší než u konkurence.
Dokovací stanice RockDock je pecka. Pere mopy horkou vodou 100 °C a suší je horkým vzduchem o teplotě 55 °C. Když se podívám na špinavou vodu po praní, je opravdu černá – vidím, kolik nečistot se z mopů vypere. Mopy jsou po sušení suché, bez vlhkosti, bez pachu. To znamená, že v bytě není vlhko a nesmrdí to jako u starých systémů, kde se mopy musely prát a sušit ručně po každém úklidu. Za tři týdny jsem jen doplňoval vodu a vyléval tu špinavou. Nádobu s čistím prostředkem jsem doplňovat nemusel vůbec. Sáček na prach v dokovací nádobě (kam si robot vyprázdní svou nádobu na prach automaticky v případě potřeby) jsem nemusel vyměnit ani jednou – stále je tam místo. Stanice vyžaduje minimální údržbu, což je přesně to, co jsem od takového zařízení očekával. Není mi ale jasné, proč výrobce neimplementoval bezsáčkový systém i pro odpadní nádobu v dokovací stanici, podobně jako je řešena nádoba na nečistoty přímo v robotovi. Bylo by to logičtější a konzistentnější z hlediska celkového designu.
Aplikace Roborock je skutečný řídící systém celého úklidu, ne jen dálkové ovládání. Byt jsem si rozdělil na několik zón – kuchyň s nejčastějším úklidem a maximálním tlakem na mopování, dětský pokoj a obývák v normálním režimu s částečným omezením u problematických židlí. Každé zóně jsem přiřadil vlastní strategii a frekvenci úklidu. Robot si zaznamenává, kde nemohl uklidit a proč. Když se zasekne, mapa to zobrazí červeným bodem a aplikace nabídne vytvoření zakázané zóny. Později, když se překážka přesune nebo odstraní, robot se na místo vrátí a pokusí se ho uklidit znovu.
U našich židlí s nestandardními nohami spojenými do otevřeného čtverce se to dělo první týden poměrně často – zasekl se asi v 50 % průjezdů kolem stolu. Postupem času se jeho schopnost vyhýbat se těmto překážkám zlepšila. Teď se zasekne snad jednou z deseti pokusů. Aplikace detekuje, kde a proč se robot zasekl, a nabídne řešení. To je zajímavý přístup – místo aby vás aplikace nutila nastavit zakázané zóny, nabízí vám je jako doporučení a vy se můžete rozhodnout. Já jsem se rozhodl je nepoužívat, protože věřím, že AI se bude dále zlepšovat a nakonec se naučí těmto židlím vyhýbat úplně. A skutečně – po třech týdnech je to znatelně lepší než na začátku.
Podvozek AdaptiLift 3.0 umožňuje překonávání dvoustupňových prahů do výšky 4,5 + 4,3 cm. Zdvihací ramena a pomocná kolečka se otáčejí v různých směrech podle fáze překonávání překážky, což zajišťuje plynulejší návrat na zem oproti konkurenčním řešením, která robot prostě „upustí“ zpět na podlahu. Robot zvládá prahy bez zaseknutí, bez prudkého dopadu, který by mohl poškodit jak stroj, tak podlahu. Tenký profil Roborocku Saros 20 o výšce 7,98 cm lze využít i pro čištění podlah pod nábytkem či gaučem. V normálním režimu je hlučnost srovnatelná s fénem, slyšíte ho, ale není to nepříjemné.
Během těch tří týdnů s vysavačem Roborock Saros 20 jsem prakticky přestal myslet na úklid podlah. Spustím aplikaci, nastavím zóny a frekvenci, a robot si poradí sám. Když se zasekne, aplikace to vidí a nabídne řešení. Když se mopy zašpiní, pere si je sám v horké vodě. Po odladění už člověk nemusí ani tu aplikaci pouštět, v případě problémů se robot přes aplikaci ozve, jinak je zcela samostatný.
Výtek k celému robotu je málo a žádná ani zdaleka není zásadní. Občasné nezvládání nestandardních židlí, sáčkový systém na prach v dokovací stanici by mohl být bezsáčkový a chybějící tlačítko na robotu pro úklid na určitém místě, kam ho přenesete – teď to musíte zapnout přes aplikaci.
Je to prostě super, mít doma bez práce každý den vyluxováno a vytřeno absolutně bez práce.
Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.