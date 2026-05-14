Computertrends  »  Hardware

Vyzkoušeli jsme: robotický kombinovaný vysavač Roborock Saros 20

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

robotický vysavač roborock saros 20
Autor: Roborock
Robotický vysavač Roborock Saros 20 zatím používám doma tři týdny a je zkušenosti jsou s ním stále lepší a lepší. Podle aplikace robot za tuto dobu uklidil 900 m² za 28 hodin provozu.

Co měl robotický vysavač na starosti? Čtyřpokojový byt s tvrdými podlahami, občas s kobercem s vysokým vlasem, rodinu se školou povinným dítětem a štěně dlouhosrstého plemene. Prostředí plné rozházených psích granulí, chlupů všude, drobků, hraček i oblečení na podlaze. Přesně to, co potřebuje zvládnout robotický vysavač s mopovací funkcí bez neustálého dohledu.

Když jsem robotický vysavač Roborock Saros 20 poprvé spustil, bylo to zajímavé pozorování v aplikaci. Mapování prostoru trvalo kolem 20 minut a robot postupně prozkoumával každou místnost, rozpoznával nábytek, dveře, překážky, prahy… Systém StarSight 2.0 s duální 3D ToF kamerou a RGB senzorem pracuje s 21 600 senzorovými body a vzorkovací frekvencí 38 400 Hz – to je 21× vyšší hodnota než u klasických LDS senzorů. Rozpoznává až 300 typů objektů, včetně malých předmětů od 2 cm. Pozná třeba prodlužovačku, televizní stolek, gauč nebo i psa. V aplikaci se postupně objevovala mapa bytu s přesným umístěním nábytku, dveří a překážek. Bylo vidět, že si všechno zapamatovává a vytváří si vlastní mentální model prostoru.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Nejzajímavější bylo sledovat interakci se štěnětem. Když si ho robot všimne a štěně se zvědavě přiblíží nebo skočí mu do cesty, robot zastaví kartáč, obejde ho a pokračuje dál. Je to opravdu chytrá navigace, která se přizpůsobuje situaci v reálném čase. Od prvních generací robotických vysavačů se navigace v Roborocku neuvěřitelně zlepšila – kdysi byly tyto stroje v podstatě slepé a často se zasekávaly na každé překážce. My jsme třeba jednu z předchozích generací Roborock S přestali před lety používat, protože se pravidelně zasekával mezi židlemi nebo ztrácel v jiných pokojích. Teď jsou to skoro domácí zvířata, která znají svůj domov lépe než vy.

Robot sací silou 36 000 Paposbírá rozházené psí granule, chlupy od psa – a věřte mi, naše štěně jich ztrácí spoustu, zejména když se líhá na koberci – se nenamotávají do kartáče. Hlavní kartáč DuoDivide má geniální konstrukci: dvě ramena posouvají vlasy ze stran doprostřed, kde jsou rozděleny a snadno odsávány. Za tři týdny testování jsem nemusel kartáč čistit ani jednou. To je něco, co u starších modelů bylo denní rutinou – vytahovat zamotané chlupy z kartáče nůžkami nebo pinzetou.

Na kobercích s vysokým vlasem měl robot zpočátku problémy – vjížděl na něj zbytečně s mopy, které tam pravidelně ztrácel a štěně je rozkousalo. Pak přišla na řadu chytrost aplikace. Nastavil jsem, aby robot tyto koberce uklízel automaticky samostatně pouze v režimu vysávání bez mopů. Od té chvíle je to bezchybné. Robot si nejprve vyluxuje koberce, pak se vrátí pro mopy a uklidí zbytek místností. To je příklad toho, jak dobré softwarové řešení může kompenzovat fyzická omezení.

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy Přečtěte si také:

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Duální rotační mopy s rychlostí 200 ot/min a přítlakem až 13 N zvládají vytírat i zaschlé skvrny od kaše nebo psího jídla. Když se na podlahu rozlije něco lepkavého, mopy to nejsou schopny odstranit při prvním průjezdu, ale robot si to pamatuje. Aplikace detekuje, že tam zůstala skvrna, a při dalším cyklu si ji vezme s vyšším tlakem nebo vícenásobným přejetím. Robot automaticky zvedá mopy o 15 mm, když detekuje koberec, aby se mu nenavlhčily zbytečně. Technologie FlexiArm dokonce umožňuje bočnímu mopu vysunout se až k samé stěně, takže pokrytí okrajů podlah či lišt je skutečně lepší než u konkurence.

Dokovací stanice RockDock je pecka. Pere mopy horkou vodou 100 °C a suší je horkým vzduchem o teplotě 55 °C. Když se podívám na špinavou vodu po praní, je opravdu černá – vidím, kolik nečistot se z mopů vypere. Mopy jsou po sušení suché, bez vlhkosti, bez pachu. To znamená, že v bytě není vlhko a nesmrdí to jako u starých systémů, kde se mopy musely prát a sušit ručně po každém úklidu. Za tři týdny jsem jen doplňoval vodu a vyléval tu špinavou. Nádobu s čistím prostředkem jsem doplňovat nemusel vůbec. Sáček na prach v dokovací nádobě (kam si robot vyprázdní svou nádobu na prach automaticky v případě potřeby) jsem nemusel vyměnit ani jednou – stále je tam místo. Stanice vyžaduje minimální údržbu, což je přesně to, co jsem od takového zařízení očekával. Není mi ale jasné, proč výrobce neimplementoval bezsáčkový systém i pro odpadní nádobu v dokovací stanici, podobně jako je řešena nádoba na nečistoty přímo v robotovi. Bylo by to logičtější a konzistentnější z hlediska celkového designu.

Aplikace Roborock je skutečný řídící systém celého úklidu, ne jen dálkové ovládání. Byt jsem si rozdělil na několik zón – kuchyň s nejčastějším úklidem a maximálním tlakem na mopování, dětský pokoj a obývák v normálním režimu s částečným omezením u problematických židlí. Každé zóně jsem přiřadil vlastní strategii a frekvenci úklidu. Robot si zaznamenává, kde nemohl uklidit a proč. Když se zasekne, mapa to zobrazí červeným bodem a aplikace nabídne vytvoření zakázané zóny. Později, když se překážka přesune nebo odstraní, robot se na místo vrátí a pokusí se ho uklidit znovu.

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

U našich židlí s nestandardními nohami spojenými do otevřeného čtverce se to dělo první týden poměrně často – zasekl se asi v 50 % průjezdů kolem stolu. Postupem času se jeho schopnost vyhýbat se těmto překážkám zlepšila. Teď se zasekne snad jednou z deseti pokusů. Aplikace detekuje, kde a proč se robot zasekl, a nabídne řešení. To je zajímavý přístup – místo aby vás aplikace nutila nastavit zakázané zóny, nabízí vám je jako doporučení a vy se můžete rozhodnout. Já jsem se rozhodl je nepoužívat, protože věřím, že AI se bude dále zlepšovat a nakonec se naučí těmto židlím vyhýbat úplně. A skutečně – po třech týdnech je to znatelně lepší než na začátku.

Podvozek AdaptiLift 3.0 umožňuje překonávání dvoustupňových prahů do výšky 4,5 + 4,3 cm. Zdvihací ramena a pomocná kolečka se otáčejí v různých směrech podle fáze překonávání překážky, což zajišťuje plynulejší návrat na zem oproti konkurenčním řešením, která robot prostě „upustí“ zpět na podlahu. Robot zvládá prahy bez zaseknutí, bez prudkého dopadu, který by mohl poškodit jak stroj, tak podlahu. Tenký profil Roborocku Saros 20 o výšce 7,98 cm lze využít i pro čištění podlah pod nábytkem či gaučem. V normálním režimu je hlučnost srovnatelná s fénem, slyšíte ho, ale není to nepříjemné.

Během těch tří týdnů s vysavačem Roborock Saros 20 jsem prakticky přestal myslet na úklid podlah. Spustím aplikaci, nastavím zóny a frekvenci, a robot si poradí sám. Když se zasekne, aplikace to vidí a nabídne řešení. Když se mopy zašpiní, pere si je sám v horké vodě.  Po odladění už člověk nemusí ani tu aplikaci pouštět, v případě problémů se robot přes aplikaci ozve, jinak je zcela samostatný.

Výtek k celému robotu je málo a žádná ani zdaleka není zásadní. Občasné nezvládání nestandardních židlí, sáčkový systém na prach v dokovací stanici by mohl být bezsáčkový a chybějící tlačítko na robotu pro úklid na určitém místě, kam ho přenesete – teď to musíte zapnout přes aplikaci.

Školení Zabbix

Je to prostě super, mít doma bez práce každý den vyluxováno a vytřeno absolutně bez práce.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
18. 5. 2026
9:00
Více
Terraform
18. 5. 2026
9:30
Více
Zabbix - pokročilé monitorování
19. 5. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ