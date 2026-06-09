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Wi‑Fi 6 je nový standard, Wi‑Fi 7 luxus pro špičkové trhy

Radan Dolejš
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Technik montuje přístupový bod k Wi-Fi
Autor: Shutterstock
Klasický scénář roku 2026: doma máte „gigovej internet“, operátor se tím chlubí v reklamě, ale když pustíte Speedtest na mobilu přes Wi‑Fi, vidíte 250–300 Mb/s. Všechno je zapojené správně, optika svítí, ale pocitově to neodpovídá tomu, co jste si koupili. Kde se ztratily stovky megabitů?

Na tuhle otázku nepřímo odpovídá čerstvá studie Ookly Global State of Wi‑Fi 2026. Dívá se ne na to, co operátoři slibují, ale co lidé reálně používají – jaké routery mají doma, jaká pásma a generace Wi‑Fi, v jakých zemích se ujímá Wi‑Fi 7 a kde se pořád jede na enku. A hlavně ukazuje, že největší problém často není v kabelu od ISP, ale v posledních pár metrech vzduchem.

Metodika: data ze Speedtestu na Androidu

Analýza vychází z dat aplikace Speedtest na Androidu za období Q1 2022 až Q1 2026. Jde o reálná měření aktivních uživatelů, ne o kompletní tržní statistiku, vzorek je mírně posunutý směrem k novějším zařízením. Pro trendy a relativní srovnání je ale dostatečně vypovídající.

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Čtyři generace Wi‑Fi v jednom hrnci

Když se podíváme na to, jaké Wi‑Fi routery a access pointy jsou dnes v terénu, je to směs čtyř generací v jednom hrnci. V datech z prvního kvartálu 2026 vychází zhruba tohle:

  • třetina světa stále běží na Wi‑Fi 4 (802.11n),
  • něco přes třetinu na Wi‑Fi 5 (802.11ac),
  • necelá třetina už na Wi‑Fi 6 nebo 6E,
  • Wi‑Fi 7 je zatím v jednotkách procent.

Přesněji: Wi‑Fi 4 má 33,2 %, Wi‑Fi 5 má 38,3 %, Wi‑Fi 6/6E má 26,7 % a Wi‑Fi 7 jen 1,8 %. Papírově to vypadá jako slušný progres, ale realita je taková, že Wi‑Fi 4 a 5 jsou pořád extrémně rozšířené. A to jsou standardy navržené v době, kdy „rychlý internet“ znamenal desítky megabitů, ne gigabitovou optiku do bytu.

Wi‑Fi 6E není nová generace, ale rozšíření Wi‑Fi 6 do 6 GHz pásma, z hlediska rychlosti a technologií jde o Wi‑Fi 6 s novým kusem spektra. První komerční Wi‑Fi 7 routery se objevily teprve v roce 2023, což znamená, že data z Q1 2026 pokrývají v podstatě první dva roky reálného nasazení. Necelá dvě procenta globálního podílu za tak krátkou dobu je na mladý standard poměrně agresivní nástup.

Telefony jsou o generaci napřed, routery zpomalují

Data ukazují výrazný nesoulad mezi tím, co umí zařízení v kapse, a tím, co visí doma na zdi. Přes 61 % všech Wi‑Fi měření v Q1 2026 pochází z telefonů a notebooků podporujících Wi‑Fi 6 nebo novější. Ale jen necelých 27 % routerů je na stejné úrovni.

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Tohle je důvod, proč se tolik lidí diví, že jim na gigabitové lince Speedtest ukazuje 200–300 Mb/s: problém není v přípojce, ale v domácím Wi‑Fi. Většina z nás má doma rychlejší internet, než jaký kdy uvidí na mobilu přes Wi‑Fi.

Spektrální realita: 5 GHz dominuje, 6 GHz čeká na svou chvíli

Zhruba 58 % uživatelů po celém světě se připojuje přes 5 GHz pásmo. Hlavní důvod je regulatorní: spodní část 5 GHz je licenčně uvolněná prakticky ve všech zemích světa. Je to globální workhorse, který funguje všude a má rozumnou kapacitu.

Podíl 2,4 GHz klesl z 50,6 % v Q1 2022 na 38,5 % v Q1 2026. Pásmo ale neumírá – zůstává důležité kvůli dlouhému dosahu, lepšímu prostupu zdmi a masivnímu IoT ekosystému. Chytré zámky, senzory a levnější IoT zařízení budou na 2,4 GHz běžet ještě mnoho let.

6 GHz: velký příslib, zatím malá čísla

Globálně má 6 GHz pásmo zatím jen 1,7% podíl na vzorcích. Přesto jde o segment s největším potenciálem – poskytuje široké kanály (až 320 MHz u Wi‑Fi 7) a výrazně méně rušení než přeplněné 2,4/5 GHz.

V hustých bytových domech, kde se v 5 GHz překrývají desítky sítí, může 6 GHz znamenat zásadní zlepšení nejen rychlosti, ale i latence a stability. Pro reálný zážitek dnes není klíčový jen maximální download v Mb/s, ale i latence, jitter a chování sítě při zátěži. Wi‑Fi 6/7 přinášejí mechanismy (OFDMA, lepší schedulery, efektivnější práci s mnoha klienty), které v přehuštěných sítích dělají větší rozdíl než samotná šířka kanálu.

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Zajímavé je rozdělení technologií uvnitř samotného 6 GHz pásma: zhruba třetina vzorků na 6 GHz pochází z Wi‑Fi 7 CPE, zbytek z Wi‑Fi 6E. Tam, kde se 6 GHz skutečně používá, se nové generace standardů adoptují velmi rychle.

Singapur má čtvrtinu Wi‑Fi 7, Evropa teprve začíná

Globálně je Wi‑Fi 7 zatím raritou, v Q1 2026 měl jen 1,8 % globálních Wi‑Fi vzorků. Regionální rozdíly jsou ale dramatické.

Singapur dosáhl v Q1 2026 zhruba 25% penetrace Wi‑Fi 7 mezi uživateli – nejvyšší hodnoty na světě. Důvod: malý hustý trh, vysoké ARPU, velká konkurence mezi operátory a rychlé rollouty nových technologií. Mezi průkopníky patří také Spojené státy a Kanada.

Evropa v tomhle nehraje první ligu. Podle Ookly mají evropské země kolem 2,5 % připojení přes Wi‑Fi 7 a používání 6 GHz pásma se v datech skoro neprojeví – jen něco přes procento provozu. V praxi to znamená, že většina lidí, včetně Česka, pořád žije v kombinaci 2,4 a 5 GHz a typicky na routeru, který dostali „k internetu“ zadarmo.

Česká realita: optika do bytu, levný router na konci

Pro český a evropský kontext jsou data Ookly poměrně střízlivá. EU má sice v některých zemích regulatorně uvolněné 6 GHz pásmo, ale pouze 1,6 % provozu v 6 GHz pásmu v EU je v Q1 2026 skutečně využíváno pro Wi‑Fi. Většina Wi‑Fi využití v EU tak stále probíhá v 2,4 GHz a 5 GHz pásmu.

Typická česká realita? Operátor přivede optiku do bytu, na konci řetězce ale nechá levný Wi‑Fi 5 nebo základní Wi‑Fi 6 router. Na webu to vypadá jako moderní optické připojení, ale přes Wi‑Fi se rodina večer pere o 300 Mb/s, zatímco linek by zvládl víc než trojnásobek.

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Vyspělé vs. rozvojové trhy: rozdíly se prohlubují

Globální statistiky maskují výrazné rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými trhy.

V nejvyspělejších trzích (Severní Amerika, části Asie a některé evropské země) je Wi‑Fi 4 rychle na ústupu, Wi‑Fi 6 se stal mainstreamem a Wi‑Fi 7 začíná škálovat – i když z nízké základny.

V rozvojových trzích Wi‑Fi 4 stále drží významný podíl a Wi‑Fi 5 ještě roste, jen pomalejším tempem než Wi‑Fi 6. Rozdíly nejsou jen technologické, ale i regulatorní a ekonomické. V mnoha trzích je prioritou pokrytí a dostupnost, nikoli špičkový výkon.

Pokud máte router starší zhruba pěti let, je téměř jisté, že brzdí to, co vám přivedl operátor do bytu. Wi‑Fi 6 router za rozumné peníze udělá větší službu než honba za Wi‑Fi 7.

Školení Kubernetes

Wi‑Fi 7 má smysl tam, kde máte hodně rychlé připojení (kolem 1 Gb/s a víc), spoustu zařízení a typicky bytový dům, kde je 5 GHz pásmo totálně přecpané. Pro většinu domácností v roce 2026 je to spíš nice‑to‑have než nutnost.

Při nákupu nového routeru se dívejte nejen na generaci Wi‑Fi, ale i na podporu 6 GHz (klíčové pro Wi‑Fi 6E a Wi‑Fi 7), počet prostorových streamů (2×2, 4×4), reálný WAN port (1 Gb/s vs 2,5 Gb/s nebo 10 Gb/s) a kvalitu firmwaru a délku softwarové podpory.

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Autor článku

Radan Dolejš

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