Windows 11 25H2 je v poslední fázi testování

Windows 11 25H2 je v poslední fázi testování

Václav Tesař
Dnes

Autor: Microsoft
V říjnu začne distribuce nejnovější aktualizace Windows 11 s označením 25H2, pro běžné uživatele však mnoho novinek nepřinese.

Microsoft se chystá uvést další výroční aktualizaci systému Windows 11. Aktuálně verze označená 25H2 vstoupila do finální fáze testování neboli do kanálu Release Preview v rámci programu Windows Insider, což je poslední zastávka předtím, než se dostane k běžným uživatelům.

Co Windows 11 25H2 přinesou nového?

Ačkoli označení 25H2 může naznačovat významné změny, nejnovější aktualizace je překvapivě skromná. Microsoft ji popisuje jako „sdílenou servisní větev“ s loňskou aktualizací 24H2, což znamená, že je postavená na stejném základu.

Hlavní předností verze 25H2 tak je resetování časové osy bezpečnostních aktualizací Microsoftu – každá roční verze Windows totiž dostává dva roky bezpečnostních oprav. Pro mnoho uživatelů pak může aktualizace jednoduše aktivovat funkce, které už byly na jejich počítačích nainstalovány, ale zůstaly neaktivní.

Co se týče konkrétnějších změn, potvrzeno je avizované odstranění nástrojů PowerShell 2.0 a Windows Management Instrumentation Command-line. Administrátoři budou mít také nově možnost automaticky odstranit určité předinstalované aplikace z Microsoft Storu prostřednictvím nastavení Group Policy.

O specifických novinkách, které by ocenili běžní uživatelé, Microsoft mnoho neřekl, takže se zdá, že 25H2 bude podobná nenápadné aktualizaci 23H2 z před dvou let.

Kdy bude k dispozici?

Tento týden Microsoft vydává ISO soubory pro vytvoření instalačního média 25H2, postupná distribuce mezi širší veřejnost začne nejspíš v říjnu, rozfázovaná do několika etap, aby Microsoft mohl vychytávat případné bugy. 

Většina lidí může očekávat, že jim aktualizace bude nabídnuta prostřednictvím služby Windows Update, přičemž automatická instalace bude následovat o několik týdnů nebo měsíců později.

Spolu s oznámením 25H2 Microsoft vydal taky nové předběžné verze pro své experimentálnější testovací kanály. Ty zahrnují mírná vylepšení, jako je například vylepšená analýza obrazovky založená na umělé inteligenci, která dokáže převést tabulky z webových stránek do tabulek Excelu, nové funkce usnadňující přístup pro uživatele Braillova písma nebo vylepšené rozhraní pro sdílení souborů.

Václav Tesař

