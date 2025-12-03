Computertrends  »  Technologie  »  Windows 11 by se měly zaměřit na stabilitu a výkon, ne na AI, tvrdí bývalý vývojář „xpéček“

Windows 11 by se měly zaměřit na stabilitu a výkon, ne na AI, tvrdí bývalý vývojář „xpéček“

Václav Tesař
Dnes

Autor: PCWorld.com
„Přestaňte Windows 11 zahrnovat AI zbytečnostmi a raději operační systém opravte,“ vzkazuje vedení Microsoftu někdejší vývojář Windows XP.

Operační systém Windows se hroutí pod náporem funkcí umělé inteligence, které se zdají být navrženy spíš pro akcionáře než pro uživatele.

Bývalý vývojář Microsoftu Dave Plummer je přesvědčený, že to chce změnu. „Je čas, aby Microsoft zažil další moment jako s XP SP2,“ řekl v rozhovoru pro podcast Dave´s Attic. Připomněl v něm i moment, jehož byl sám aktérem.

To když se na počítači s Windows XP a Windows 2000 v roce 2003 začal masově šířit červ Blaster. „Tehdy jsme odložili vývoj veškerých nových funkcí a věnovali se několik měsíců jen zlepšení zabezpečení. Jen jsme opravovali chyby, spoustu chyb. Než jsme je opravili všechny.“

Práce na XP byla jedním z posledních velkých projektů, na kterých se Plummer v Microsoftu podílel, zkušenost s vývojem na Servis Packu číslo 2 však formovala jeho názor na to, co by měl Microsoft udělat dnes, aby Windows 11 dostal zpět na správnou cestu. „Zjednodušeně řečeno, přestali jsme se tehdy snažit přidávat produktu hodnotu prostřednictvím funkcí, o kterých si projektoví manažeři jen mysleli, že se uživatelům budou líbit, a místo toho jsme se soustředili na věci, které byly dlouho důležité, ale byly přehlíženy.“

O dvacet let později Microsoft plní Windows funkcemi umělé inteligence a zdá se, že ignoruje stížnosti uživatelů na výkon a spolehlivost. Šéf Windows Pavan Davuluri nedávno propagoval integraci umělé inteligence – a sklidil za to od uživatelů řadu negativních komentářů –, zatímco šéf umělé inteligence Mustafa Suleyman řekl, že mu připadá „neuvěřitelné“, že někteří lidé nejsou z AI novinek nadšeni.

Plummer je přesvědčený, že namísto přetvoření Windows 11 na „agentický operační systém“ by se měl Microsoft zaměřit především na jejich stabilitu a výkon. Jeho recept je jednoduchý: věnovat jeden vydavatelský cyklus stabilitě a výkonu namísto funkcím. „Jen pro jedno vydání. Jen dokud Windows nebudou stát za houby,“ doplnil.

