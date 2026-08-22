Zero Trust v praxi: Jak implementovat model nulové důvěry bez narušení firemního provozu

Funkční Zero Trust architektura se skládá ze tří vzájemně závislých vrstev: identity, správy zařízení a síťové bezpečnosti. Pro přechod ze stávajícího VPN modelu na Zero Trust Network Access (ZTNA) existují specializované Cloudflare Professional Services, které pokrývají síťovou vrstvu tohoto stacku. Klíčem k úspěchu je správné pořadí nasazení — a to je místo, kde většina projektů selhává.
Tři vrstvy, které tvoří Zero Trust architekturu
Vrstva 1 — Identita: kdo jste?
Identita je základem celého Zero Trust modelu. Podmínkový přístup (conditional access) zajišťují platformy jako Okta nebo JumpCloud; vyhodnocují každé přihlášení na základě kontextu: polohy, stavu zařízení, aplikace a role uživatele. Standard NIST SP 800–207 tuto vrstvovou ověřovací logiku formálně definuje jako průběžné ověřování důvěry, nikoli jednorázové při přihlášení.
Prvním krokem v praxi je nasazení vícefaktorového ověřování (MFA) pro všechny uživatele. Tento krok nevyžaduje zásah do síťové infrastruktury a výrazně snižuje útočnou plochu ještě předtím, než se tým dotkne zbytku architektury.
Vrstva 2 — Zařízení: stav terminálu jako bezpečnostní signál
Identita nestačí, pokud se za ní skrývá kompromitovaný endpoint. Device posture check — kontinuální ověřování stavu zařízení před každým přístupem — zajišťují platformy jako Chrome Enterprise nebo Jamf. Reportují, zda je zařízení šifrované, aktualizované a spravované firemní politikou. Přístup z nezabezpečeného nebo nespravovaného zařízení je automaticky omezen nebo zamítnut.
Vrstva 3 — Síťová bezpečnost: ZTNA jako náhrada VPN
Cloudflare One nahrazuje klasické VPN modelem Zero Trust Network Access, kde uživatelé nepřistupují přímo do firemní sítě — pouze k aplikacím, ke kterým mají explicitní oprávnění. Tím se výrazně omezuje laterální pohyb útočníka v případě průniku do jednoho účtu. Cloudflare One se integruje s identity providerem — Okta nebo JumpCloud — a vyhodnocuje device posture signál z předchozí vrstvy. Všechny tři vrstvy tak tvoří jeden konzistentní bezpečnostní systém.
Nejbžečnější chyby, které stojí Zero Trust projekty čas
Příliš rychlé nasazení. Plošné zavedení Zero Trust najednou vede k výpadkům a odporu uživatelů. Vrstvený postup — nejprve MFA, pak device management, nakonec ZTNA — je ověřenou cestou.
Chybějící inventura. Před nasazením musí tým zmapovat všechny aplikace, uživatele a přístupové cesty. Bez tohoto kroku politiky nefungují nebo zůstávají neúplné.
Izolované nástroje. Zero Trust selhá, pokud identita, zařízení a síťová vrstva nekomunikují. Integrace mezi nástroji musí být navržena od počátku — ne přidána zpětně.
„Nejbžečnější chyba, kterou vidíme, je snaha nasadit Zero Trust jako technologický projekt bez procesní přípravy. Firmy implementují nástroje, ale nevytvářejí politiky, které by je smysluplně využily. Výsledkem je infrastruktura, která existuje, ale neplní svůj bezpečnostní účel.“
- Maksym Shapoval, Director of Security Architecture & Security Alliances ve Cloudfresh
Vrstvená implementace jako základ trvalé ochrany
Zero Trust není o výměně celé infrastruktury najednou — je o systematickém přidávání kontrolních mechanismů tam, kde přinášejí největší efekt. Začněte identitou, přidejte kontrolu stavu zařízení, a teprve poté nahradte VPN. Každý krok zvyšuje bezpečnost bez toho, aby narušil chod firmy. Technologie pro každou vrstvu jsou dostupné a vyspeělé — rozhodující je pořadí kroků a konzistentní správa politik napříč celým stackem.