Webcast: Zabezpečte firmu uživatelům navzdory!

Autor: Shutterstock – SergeyBitos
Redakce 21. 10. 2026

Nejslabším článkem kyberbezpečnosti je vždy uživatel. Ochrana síťové vrstvy už dávno nestačí.

Klasický perimeter je minulostí. Zaměstnanci pracují z domova, z kaváren i na cestách a často otevírají dveře útočníkům neopatrným chováním. Tradiční zabezpečení firemní sítě už takové riziko nedokáže podchytit. Přijďte si poslechnout, jak maximálně eliminovat bezpečnostní hrozby pramenící z nepozornosti či nepoučenosti uživatelů, jak posunout firemní bezpečnost na vyšší úroveň a efektivně spravovat počítačovou flotilu i mimo dosah interní sítě.

Zveme vás na živý webcast, kde se zaměříme na moderní přístupy k ochraně koncových bodů (Endpoint Security) a správě zařízení v reálném provozu. Ukážeme si, jak nastavit procesy a technologie tak, aby byla firma chráněna i v momentě, kdy uživatel udělá chybu.

Dozvíte se, proč se spoléhat spíše na automatizovanou prevenci a pokročilou detekci než na pouhé školení zaměstnanců, jak získat plnou kontrolu nad všemi firemními notebooky a mobilními zařízeními bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, a jak zefektivnit práci IT týmu při řešení incidentů.

Připravili jsme pro vás praktické tipy a konkrétní příklady, které můžete ihned uplatnit ve vaší infrastruktuře – bez nutnosti zbytečně omezovat uživatele v jejich každodenní práci.

Webcast bude přínosný pro CIO, IT manažery, bezpečnostní specialisty a všechny, kdo mají na starosti správu IT zařízení a ochranu firemních dat.

Agenda

  • Lidský faktor jako hlavní riziko: Proč samotná osvěta zaměstnanců nestačí a jak stavět architekturu bezpečnosti s předpokladem, že k chybě uživatele dříve či později dojde?

  • Život mimo firemní síť: Jak zajistit stoprocentní přehled a bezpečnost nad zařízeními, která se připojují z domova nebo veřejných Wi-Fi sítí?

  • Moderní správa flotily v praxi: Jak efektivně automatizovat aktualizace, aplikovat bezpečnostní politiky a vzdáleně zasáhnout při ohrožení zařízení?

  • Posun od reakce k prevenci: Jaké nástroje a postupy využít k včasné detekci hrozeb přímo na koncových bodech dříve, než dojde k úniku dat?

  • Tipy z praxe: Jak sladit přísné bezpečnostní požadavky s rozumným uživatelským komfortem a nekomplikovat lidem každodenní práci.

Webcastem vás budou provázet

  • Martin Polák, Country Technical Pre-Sales Consultant HP – expert na IT bezpečnost a správu koncových bodů

  • Pavel Louda, šéfredaktor Securitytrends

  • Moderuje: Radan Dolejš, šéfredaktor Computertrends a CIOtrends

Online živé vysílání proběhne ve středu 21. 10. od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.

Pokud při registraci uvedete i své telefonní číslo, přijde vám včas upozornění v podobě SMS.

Těším se, že budete opět s námi!

Radan Dolejš

šéfredaktor Computertrends a CIOtrends

 

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