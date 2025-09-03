Computertrends  »  Aktualizujte si Windows, objeveno bylo 6 zranitelností, hrozí kolaps systému, únik dat i spuštění malwaru

Aktualizujte si Windows, objeveno bylo 6 zranitelností, hrozí kolaps systému, únik dat i spuštění malwaru

Kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies objevila 6 nových zranitelností v systému Microsoft Windows, včetně jedné kritické chyby. 

Zranitelnosti mohou způsobit selhání systému, umožnit spuštění libovolného kódu nebo únik citlivých dat.

Jedna ze zranitelností byla pravděpodobně vůbec první veřejně oznámenou chybou v komponentě jádra Windows napsané v jazyce Rust. Chyba mohla způsobit úplné selhání systému, vynutit tvrdý restart a odpojit uživatele od sítě. Použití jazyka Rust má ve Windows mimo jiné pomoci předcházet chybám paměti. 

V tomto případě ale Rust při detekování základního problému místo řešení způsobil selhání celého systému. Útočníci by mohli tuto chybu zneužít ke kolapsu počítačů napříč organizací, organizaci ochromit a způsobit obří škody.I s pokročilými technologiemi, jako je Rust, je nezbytná neustálá ostražitost a proaktivní hledání a opravování chyb.

Také zranitelnosti CVE-2025–30388 a CVE-2025–53766 vyvolaly velké obavy, protože umožňovaly potenciálním útočníkům spustit libovolný kód na postiženém systému. Hackeři by tak mohli například nainstalovat nástroje pro vzdálené ovládání počítače nebo spustit další škodlivé programy a infikovat systém. 

K útoku stačilo, aby uživatel spustil speciálně vytvořený soubor, a hackeři by získali kontrolu nad systémem. Zbylé tři zranitelnosti pak mohly vést k únikům citlivých informací.

Microsoft vydal opravu všech šesti zranitelností v průběhu srpna a uživatelé by se měli ujistit, že záplaty jsou nainstalované a systém je aktuální. Aktualizaci systému a aplikací proto nikdy neodkládejte a používejte preventivní bezpečnostní technologie. 

 

