Nové čtečky Axis přicházejí na trh

Radan Dolejš
Dnes

čtečka čipů, dveře, bezpečnost Autor: Axis Communication

Axis Communications představila pět nových čteček řady Axis A46, Axis A41 a Axis A40 určených k řízení přístupu, které kombinují vysokou úroveň zabezpečení, flexibilní instalaci a snadnou správu. Nová generace zahrnuje dvě síťové IP čtečky a tři modely s podporou OSDP.

Nová generace čteček nachází uplatnění v široké škále scénářů – od vstupů do administrativních budov přes řízení přístupu zaměstnanců ve výrobních areálech až po zabezpečení citlivých prostor, jako jsou serverovny nebo laboratoře. 

V maloobchodě mohou pomoct řídit přístup do zázemí a skladů, ve školách zajistí bezpečný pohyb studentů i zaměstnanců a v logistice umožní efektivní kontrolu vstupů do jednotlivých zón. Díky kombinaci jednoduché instalace, vysoké bezpečnosti a otevřené kompatibility lze čtečky snadno integrovat do různých prostředí a přizpůsobit konkrétním potřebám organizace.

Dva způsoby řízení přístupu – IP a OSDP

Nové čtečky Axis pokrývají dva hlavní způsoby řízení přístupu. K dispozici jsou dvě síťové IP čtečky Axis A4610 a Axis A4611 a tři čtečky s podporou protokolu OSDP – Axis A4030-E, Axis A4130-E a Axis A4131-E. Společně tvoří ucelené řešení vhodné k budování nových moderních přístupových systémů i k efektivnímu rozšiřování těch stávajících.

Síťové IP čtečky Axis A4610 a Axis A4611 představují moderní architekturu, kde jedno zařízení zajišťuje kompletní řízení dveří – včetně zámku i senzorů. Díky PoE napájení a připojení jediným kabelem se výrazně zjednodušují instalace a snižují náklady na kabeláž. Řešení lze snadno škálovat a přizpůsobit rostoucím požadavkům, například v administrativních budovách, školách nebo rozsáhlých areálech. Model Axis A4611 je navíc vybaven dotykovou klávesnicí, která umožňuje využít dvoufaktorové ověření s kombinací karty a PIN kódu, což zvyšuje úroveň zabezpečení při vstupu do citlivých prostor.

Naopak čtečky Axis A4030-E, Axis A4130-E a Axis A4131-E komunikují prostřednictvím standardu OSDP (Open Supervised Device Protocol), který zajišťuje bezpečnou a interoperabilní komunikaci s celou řadou přístupových systémů, a podporují většinu bezkontaktních karet na bázi RFID s frekvencí 13,56 MHz. Díky tomu jsou ideální volbou při modernizaci nebo rozšíření stávajících instalací. Model Axis A4030-E nabízí úzký design vhodný pro montáž na rámy dveří, Axis A4130-E umožňuje flexibilní instalaci na zeď nebo do elektroinstalační krabice a Axis A4131-E doplňuje dotyková klávesnice pro dvoufaktorové ověření.

 

Radan Dolejš

