Google připravuje certifikaci dalších obchodů s aplikacemi pro Android

Google otevřel přihlášky do programu Android Registered App Stores. Spustit jej chce 1. prosince letošního roku. Program má být dostupný obchodům s aplikacemi mimo Spojené státy. Schválené obchody budou moci nabídnout instalaci aplikací jediným klepnutím a také aktualizace na pozadí. Práce s nimi by měla být pohodlnější než při běžném instalování aplikací z neznámých zdrojů.
Účast ale nebude bez podmínek: podle dostupných informací program stojí 10 000 dolarů ročně a při spuštění bude vyžadovat Android 17 QPR2, která se očekává až v následujících týdnech. Nejde tedy o okamžitou změnu pro všechny alternativní obchody ani pro všechna zařízení.
Program je součástí širší snahy Googlu nastavit pravidla pro instalaci aplikací mimo Google Play. Registrace má obchodům umožnit používat pohodlnější instalaci a aktualizace, zatímco Google bude dál ověřovat, které obchody se programu účastní.
Registrace obchodu ale zároveň neznamená, že každá aplikace v něm bude automaticky považována za ověřenou nebo že Google přestane kontrolovat, kdo ji vydává. Podle aktuálně popsaných pravidel se ověřování zavádí postupně: nejprve u vybraných obchodů a v některých zemích, s plánovaným rozšířením globálně v roce 2027. Sideloading jako takový nemá úplně zmizet, ale instalace aplikací od neověřených vývojářů může vyžadovat zvláštní postup nebo další potvrzení.
Obchod s aplikacemi je služba, která uživatelům nabízí katalog programů pro stažení a instalaci a zpravidla zajišťuje také jejich aktualizace. Google Play je hlavní takový obchod pro Android. Alternativní obchody, například F-Droid, poskytují další způsob distribuce aplikací.
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