Vyzkoušeli jsme: sluchátka O2 Pods Ultra

Operátor O2 rozšířil vlastní produktovou řadu elektroniky o první náhlavní bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, nabízená za standardní cenu 1 499 korun. Do začátku listopadu jsou ale za sníženou cenu 999 korun, a to je už zajímavá cena, abychom se O2 Pods Ultra podívali na zoubek.
Telefonování a potlačení hluku
Sluchátka disponují pěti integrovanými mikrofony, z nichž dva využívají technologii ENC pro potlačení šumu při hovorech. V praxi se tato kombinace osvědčuje, telefonování probíhá bez komplikací a protistrana rozumí jasně i v hlučném prostředí. Pro běžnou pracovní i soukromou komunikaci jde o vlastnost, kterou sluchátka v dané cenové mají v kolonce splněno.
Aktivní potlačení hluku zajišťují zbylé tři mikrofony vyhrazené přímo pro technologii ANC. Výrobcem deklarovaná úroveň potlačení 43 decibelů odpovídá reálné zkušenosti z testování, kdy sluchátka uspokojivým způsobem omezují hučení ventilace, dopravní ruch i hovor v kanceláři. Přepínání mezi režimem ANC a transparentním režimem propouštějícím okolní zvuky jde rychle jedním stisknutím samostatného tlačítka na pravé mušli.
Hmotnost 262 gramů společně s měkkým polstrováním hlavového mostu a náušníků zajišťuje příjemné nošení i při delším používání během dne, ať už při práci u počítače, cestování nebo běžném poslechu hudby. Konstrukce je sice celoplastová, přesto se však sluchátka obejdou bez vrzání, materiál koženky na náušnících je méně prodyšný, ale za tu cenovku nemůžeme čekat jemnou teletinu, že ano? Slabozrací uvítají výrazná vnitřní označení pravé a levé strany.
Baterie s kapacitou 500 miliampérhodin zvládne při rozumném používání fungovat několik dní bez nutnosti dobíjení. Součástí balení je pevné cestovní pouzdro, audio kabel s jack konektorem pro použití i bez baterie nebo Bluetooth, a nabíjecí kabel USB-C. Výbava odpovídá, případně v některých ohledech převyšuje, standard i u dražších konkurenčních modelů.
Za akční cenu kolem tisíce korun nabízí O2 Pods Ultra funkční a spolehlivá sluchátka pro běžné denní nošení, telefonování i potlačení okolního hluku. Jde o volbu vhodnou spíše pro praktické každodenní použití než pro náročné posluchače koncertní hudby, v této kategorii ale sluchátka svůj účel plní bez výhrad.
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