Nejvíc peněz v IT vyděláte v Praze, nejméně ve Zlíně. Kolik?

Pod tlakem automatizace a umělé inteligence se ocitají především juniorní pozice, u nichž ubývá pracovních příležitostí. Obtížnější situaci než v minulosti však začínají pociťovat také někteří softwaroví vývojáři. Oproti předchozím letům je v IT méně otevřených pracovních míst a zkracuje se také doba jejich obsazování. U řady klíčových rolí se nyní pohybuje kolem tří až čtyř týdnů.
Uchazeči jsou zároveň ochotnější přistupovat na kompromisy, ať už jde o mzdové požadavky, rozsah práce z domova nebo formu spolupráce. Home office zůstává vedle mzdy jedním z hlavních faktorů, podle nichž IT specialisté posuzují atraktivitu pracovní nabídky. Řada zaměstnavatelů však možnosti práce na dálku postupně omezuje.
Přestože se mzdové rozdíly mezi regiony postupně snižují, u některých IT profesí zůstávají značné. Nejvyšší mzdy jsou dlouhodobě v Praze, následované Jihomoravským krajem. Relativně silnou pozici má také Moravskoslezský kraj, a to jak z hlediska mzdových podmínek, tak dostupnosti specializovaných pracovních příležitostí.
Na opačném konci pak stojí především Zlínský a Olomoucký kraj a Vysočina. V některých IT profesích výrazněji zaostávají také Plzeňský a Liberecký kraj. Například vývojář v C# může v Praze a Středočeském kraji dosáhnout na mzdu až 135 000 korun měsíčně, zatímco ve Zlínském kraji je horní hranice mzdového rozpětí 70 000 Kč.
Podobné rozdíly se objevují také u vývojářů mobilních aplikací pro Android a iOS. Výrazné rozdíly panují i v kybernetické bezpečnosti. Zatímco konzultant IT bezpečnosti si v Praze může vydělat až 130 000 korun, ve Zlínském kraji začíná mzdové rozpětí této pozice na 55 tisících.
Podrobně si o platech v IT v ČR můžete přečíst zde.