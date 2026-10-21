Vyzkoušeli jsme: nabíjecí adaptér Sandberg Travel Charger PD140W Display

Sandberg Travel Charger PD140W Display je cestovní GaN nabíječka s celkovým výstupním výkonem až 140 wattů, dvěma porty USB-C a jedním portem USB-A. Nabíječka obsahuje integrovaný digitální displej zobrazující v reálném čase nabíjecí výkon a teplotu a tlačítko, které slouží právě k ovládání toho displeje.
Balení obsahuje výměnné cestovní zástrčky pro Evropskou unii, Velkou Británii a Austrálii, americká zástrčka je vyklápěcí a pevně integrovaná v těle. To je z nehořlavého polykarbonátu třídy V0, a to celé váží 265 gramů, úplně na pohodu uložitelné do každodenního batohu. Výrobce poskytuje pětiletou záruku, cena na českém trhu je 1 579 korun.
Výkon a rozdělení energie mezi porty
Nabíječka v praxi obslouží současně kupříkladu hodinky, telefon a notebook případně i USB-C powerbanku, přičemž reálně dodávaný výkon odpovídá hodnotám na displeji s odchylkou v řádu jednotek wattů.
Oba porty USB-C jsou plně rovnocenné a podporují shodné napěťové profily 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A a 28V/5A, každý samostatně až do 140 wattů. Port USB-A nabízí profily 5V/3A, 9V/2A a 12V/1,5A s maximem 18 wattů.
Při současném využití obou portů USB-C se celkový výkon rozděluje v poměru 100 wattů a 35 wattů, kombinace libovolného USB-C portu s USB-A poskytuje 100 wattů a 18 wattů. Při zapojení všech tří portů najednou nabíječka rozdělí výkon na 65 wattů, 45 wattů a 18 wattů. Rozdělení probíhá automaticky a dynamicky podle toho, která zařízení jsou právě připojena, bez nutnosti ručního nastavování priorit.
Displej a funkce tlačítka
Boční tlačítko slouží k procházení jednotlivých údajů na displeji, mezi něž patří aktuální výkon v jednotlivých portech a teplota zařízení. Podržením tlačítka po dobu tří vteřin se přepne displej do pohotovostního režimu, ve kterém se ztlumí nebo vypne, a stejným úkonem jej opět probudí.
Systém výměnných zástrček patří k nejsilnějším stránkám produktu – do zahraničí stačí vzít jen příslušný konektor pro danou zemi místo celé sady adaptérů nebo přídavného cestovního adaptéru. Výměna zástrčky je rychlá a bez jakéhokoli zádrhelu, uchycení je pevné a nehrozí samovolné uvolnění.
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Navzdory vysokému deklarovanému výkonu se tělo nabíječky během provozu prakticky nezahřívá, a to ani při vyšších výstupních výkonech.
Jedinou výraznější výhradu mám k počtu portů. Vzhledem k fyzické velikosti nabíječky a jejímu zaměření na nabíjení více zařízení současně by uvítání zasloužil minimálně ještě jeden port USB-C. Není velká, ale je prostě dost velká na to, aby tam byly jen tři porty. U zařízení této kategorie a rozměrů by rozšíření na tři porty USB-C a jeden USB-A lépe odpovídalo reálnému použití, kdy uživatel nabíjí současně notebook, telefon a další příslušenství.
Sandberg Travel Charger PD140W Display v praxi obsluhuje širokou škálu zařízení od hodinek přes telefony až po notebooky, přičemž reálně dodávaný výkon odpovídá hodnotám na displeji s odchylkou v řádu jednotek wattů.
Boční tlačítko umožňuje procházení zobrazovaných údajů a přepínání displeje do pohotovostního režimu podržením po dobu tří vteřin. Systém výměnných zástrčků funguje spolehlivě a rychle, bez zádrhelů při výměně, a zařízení se ani při vyšším zatížení znatelně nezahřívá. Celkově jde o kvalitně zpracovanou cestovní nabíječku, jejíž jedinou slabinou zůstává počet portů – u zařízení tohoto rozměru a výkonu by byl další port USB-C navíc vítaným doplňkem.
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