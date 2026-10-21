Oppo uvádí na český trh řadu Find X10 se třemi 200megapixelovými fotoaparáty

Řada Find X10 vznikla ve spolupráci se společností Hasselblad pod označením „Hasselblad True-to-Life Camera“ a zahrnuje upravené fotoaparáty, nový obrazový procesor a operační systém ColorOS 17.
Model Find X10 Pro Max nese systém tří zadních 200megapixelových fotoaparátů, model Find X10 nese systém dvou 200megapixelových fotoaparátů.
Fotoaparáty Hasselblad s rozlišením 200 megapixelů
Ultraširoký fotoaparát Hasselblad u modelu Find X10 Pro Max využívá snímač o velikosti 1/1,56 palce, který podle výrobce zachycuje dvakrát více světla než předchozí generace, a objektiv s automatickým zaostřováním a úhlem záběru 124 stupňů. Hlavní fotoaparát Hasselblad s Ultra HDR pracuje se snímačem Isocell HPC o velikosti 1/1,28 palce a technologií DeepPix pro zpracování HDR. Systém doplňuje teleobjektiv Hasselblad s clonou f/2,1 a minimální zaostřovací vzdáleností 10 centimetrů, určený pro snímky při slabém osvětlení.
Oba modely podporují připojení telekonvertoru Oppo Hasselblad, který poskytuje 3,28násobné optické přiblížení pro fotografování vzdálených objektů.
Procesor LUMO True Image Engine zpracovává barvy a tóny
Oppo dosahuje realističtějšího zobrazení prostřednictvím procesoru LUMO True Image Engine, který podle výrobce zachovává barvy, tóny a detaily blízké původní scéně, včetně tónů pleti a odstínů krajiny. Řada Find X10 obsahuje kameru nové generace True Color, která zachycuje multispektrální barevné informace z okolního prostředí a přispívá k přesnější reprodukci barev ve smíšeném osvětlení.
Technologie zachovává vztah mezi světlem a stínem namísto plošného zesvětlování snímku a omezuje nadměrné zaostření i redukci detailů generovanou umělou inteligencí.
Video v rozlišení až 8K, dynamický rozsah 17 stop
Všechny tři zadní 200megapixelové fotoaparáty podporují nahrávání videa v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Hlavní fotoaparát a teleobjektiv u obou modelů zvládají také 4K při 120 snímcích za sekundu a 8K při 30 snímcích za sekundu.
Technologie DeepPix na hlavním fotoaparátu modelu Find X10 Pro Max dosahuje dynamického rozsahu až 17 stop a zachovává detaily v nejjasnějších i nejtmavších částech snímku, například u portrétů v protisvětle nebo nočních záběrů. Řada podporuje Dolby Vision, formát O-Log2 s certifikací ACES a poprvé u Oppo také Open Gate Capture, který využívá celou plochu snímače a umožňuje dodatečný ořez a změnu kompozice v postprodukci.
Design řady navazuje na předchozí generace bezrámečkovým jednodílným sklem přecházejícím do modulu fotoaparátu. Oppo nabízí model Find X10 v barvách Glacier Blue, Glow Coral a Mist Grey, model Find X10 Pro Max v barvách Titanium Grey a Luna White. Oba modely nesou certifikaci odolnosti proti vodě a prachu podle standardů IP66, IP68 a IP69 a certifikaci SGS s pěti hvězdičkami za odolnost proti pádu.
Find X10 má displej o úhlopříčce 6,59 palce, Pro Max verze 6,78 palce. Oba modely podporují adaptivní obnovovací frekvenci LTPO až 144 Hz, jas až 3 600 nitů s certifikací Dolby Vision a patří mezi první smartphony s podporou barevného prostoru BT.2020, který ve srovnání s DCI-P3 pokrývá přibližně o 40 procent větší barevný prostor a využívá se v profesionální filmové produkci.
Procesory MediaTek a baterie s kapacitou až 7150 mAh
Česká verze řady Find X10 obsahuje baterii Oppo Silicon-Carbon s kapacitou až 7150 mAh. Oba modely podporují kabelové nabíjení výkonem 80 wattů (SUPERVOOC) a bezdrátové nabíjení výkonem 50 wattů (AIRVOOC). Model Find X10 pohání třínanometrový procesor MediaTek Dimensity 9600M, model Find X10 Pro Max dvounanometrový procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro. Oba modely využívají chlazení parní komorou.
Řada běží na systému ColorOS 17 s funkcemi umělé inteligence na systémové úrovni, mezi které patří AI Mind Pilot, AI Photo Agent a AI Call Guard.
Oppo zpřístupňuje modely Find X10 a Find X10 Pro Max v Česku od středy 21. října od 17 hodin na oficiálním e-shopu Oppo a u vybraných autorizovaných prodejců. Cena začíná na 26 900 korunách za levnější model, dražší vyjde na 38 990 korun.
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