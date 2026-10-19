Synology uvádí na trh DP5200, kompaktní 1U zařízení ActiveProtect pro ochranu firemních dat

Společnost Synology uvádí na trh DP5200, kompaktní 1U zařízení ze série ActiveProtect, které přináší širokou podporu platforem, ochranu dat podpořenou umělou inteligencí a správu pracovních zátěží ve velkém měřítku. Novinka je určena především pro rostoucí organizace, vzdálené pobočky i poskytovatele řízených služeb.
„Firmy dnes obtížně hledají ochranu dat, která by se přesně přizpůsobila jejich potřebám, aniž by zvyšovala náklady a složitost,“ uvedl Jia-Yu Liu, výkonný viceprezident skupiny Data Protection Group ve společnosti Synology. „DP5200 jsme navrhli tak, aby organizacím a poskytovatelům MSP nabídl prostorově úsporné, jednotné řešení, které lze snadno nasadit v pobočkách, vzdálených lokalitách i datových centrech a zároveň nabízí maximální hodnotu.“
Jako součást produktové řady ActiveProtect nabízí DP5200 až 36 TB využitelné kapacity v kompaktním 1U provedení a je vybaven podnikovými funkcemi systému ActiveProtect Manager (APM).
Široká podpora platforem
DP5200 chrání širokou škálu prostředí. Patří sem virtualizační platformy VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, fyzická infrastruktura zahrnující servery Windows a Linux i počítače Windows a macOS, SaaS aplikace Microsoft 365, databáze Oracle a Microsoft SQL a souborové servery s podporou systémů SMB, NetApp a Nutanix.
Nadcházející aktualizace APM 2.0 rozšíří tuto podporu o další prostředí včetně Azure VM, Amazon EC2, Nutanix AHV, Proxmox VE a Google Workspace. Uvedení ActiveProtect Manager 2.0 plánuje Synology ve třetím čtvrtletí roku 2026.
Jednotná správa ve velkém měřítku
DP5200 může fungovat jako samostatný zálohovací server pro ochranu všech pracovních zátěží v rámci lokální pobočky, ale také jako centrální server pro správu zálohování a ochrany dat napříč celou organizací. Zařízení zvládne konsolidovat až 120 000 pracovních zátěží a monitorovat 1 000 serverů napříč více lokalitami.
Aktivní obrana posílená umělou inteligencí
DP5200 posiluje zabezpečení kombinací přístupu chráněného pomocí vícefaktorového ověřování (MFA) a architektury posílené o funkce umělé inteligence. Zařízení prosazuje standard ochrany 3–2–1–1–0 prostřednictvím neměnného úložiště WORM, logických air gapů a verzovaného tieringu.
S nadcházejícím APM 2.0 přejde DP5200 od pasivní obnovy k aktivní obraně, která využívá AI a strojové učení k detekci anomálií během zálohování a ke skenování záloh na přítomnost malwaru za účelem zajištění čisté obnovy dat.
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