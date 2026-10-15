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Everpure představil nové funkce správy dat pro AI

Radan Dolejš
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nas-cloud-data-uloziste-zalohovani Autor: © CenturionStudio.it - Fotolia.com
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Everpure ukázal nové funkce své platformy, zaměřené na zjednodušení správy podnikových dat. Oznámením Everpure dále rozvíjí svou vizi Data Primacy, která byla představena v červnu letošního roku na konferenci Pure//Accelerate a vychází z principu, že v éře umělé inteligence musí být základem podnikové architektury data, nikoli aplikace.

Představené novinky dále rozšiřují moderní funkce správy dat potřebné k odstranění překážek, které brání nasazení podnikové AI ve velkém měřítku: roztříštěného kontextu, nepředvídatelných nákladů na inferenci a pomalého, složitého nasazování.

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„Podniková AI naráží na překážky nikoli proto, že by jí chyběly modely, ale proto, že data nejsou připravena pro autonomní agenty pracující v reálném čase,“ uvedl Prakash Darji, generální ředitel divize Data & Digital Experience ve společnosti Everpure. „Tyto překážky odstraňujeme. Tím, že zajišťujeme průběžnou správu, automatizaci a okamžitou dostupnost podnikových dat, organizacím poskytujeme základ, který jim umožní s potřebnou jistotou převést AI z laboratoře do produkčního prostředí.“

Jednodušší a bezpečnější správa podnikových dat

Při nasazování agentů AI se firmy často potýkají se zajištěním spolehlivého a řízeného přístupu k datům napříč celou organizací, což omezuje možnosti jejich využití. Everpure Data Intelligence tento problém řeší tím, že vyhledává, klasifikuje a zasazuje podniková data do kontextu přímo u jejich zdroje – napříč platformou Everpure, veřejnými cloudy, aplikacemi SaaS a úložišti třetích stran.

Na tomto základě pak nové funkce dále staví a poskytují autonomním agentům a správcům přímý a bezpečný přístup k aktuálnímu podnikovému kontextu bez nutnosti vývoje vlastních integrací prostřednictvím API:

  • Nativní integrace protokolu MCP: Využívá otevřený protokol Model Context Protocol (MCP), který agentům AI a bezpečnostním nástrojům umožňuje dotazovat se pomocí přirozeného jazyka v datových katalozích obsahujících aktuální informace. Agenti tak mohou vyhledávat relevantní data a rozpoznávat úroveň jejich citlivosti, aby je mohli využívat jako vstup pro AI, pracovní postupy agentů (workflow) a analytické nástroje.
  • Nasazení na klíč: Prostřednictvím stávající konzole Pure1 zjednodušuje nasazení bez nutnosti využívat komplexní profesionální služby a zkracuje dobu k dosažení přínosu bez provozních nákladů spojených se zřizováním samostatných serverů pro správu.
  • Analýza souborů s důrazem na ochranu soukromí: Poskytuje přehled o tom, kdo má přístup k jednotlivým sdíleným úložištím a jak dlouho nebyla jejich data využívána, aniž by přitom četla obsah samotných souborů. Týmy tak mohou odstranit bezpečnostní rizika spojená s nežádoucím přístupem a uvolnit úložnou kapacitu ještě předtím, než tato úložiště zpřístupní agentům AI.
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Autor aktuality

Radan Dolejš

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