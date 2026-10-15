Everpure představil nové funkce správy dat pro AI

Everpure ukázal nové funkce své platformy, zaměřené na zjednodušení správy podnikových dat. Oznámením Everpure dále rozvíjí svou vizi Data Primacy, která byla představena v červnu letošního roku na konferenci Pure//Accelerate a vychází z principu, že v éře umělé inteligence musí být základem podnikové architektury data, nikoli aplikace.
Představené novinky dále rozšiřují moderní funkce správy dat potřebné k odstranění překážek, které brání nasazení podnikové AI ve velkém měřítku: roztříštěného kontextu, nepředvídatelných nákladů na inferenci a pomalého, složitého nasazování.
„Podniková AI naráží na překážky nikoli proto, že by jí chyběly modely, ale proto, že data nejsou připravena pro autonomní agenty pracující v reálném čase,“ uvedl Prakash Darji, generální ředitel divize Data & Digital Experience ve společnosti Everpure. „Tyto překážky odstraňujeme. Tím, že zajišťujeme průběžnou správu, automatizaci a okamžitou dostupnost podnikových dat, organizacím poskytujeme základ, který jim umožní s potřebnou jistotou převést AI z laboratoře do produkčního prostředí.“
Jednodušší a bezpečnější správa podnikových dat
Při nasazování agentů AI se firmy často potýkají se zajištěním spolehlivého a řízeného přístupu k datům napříč celou organizací, což omezuje možnosti jejich využití. Everpure Data Intelligence tento problém řeší tím, že vyhledává, klasifikuje a zasazuje podniková data do kontextu přímo u jejich zdroje – napříč platformou Everpure, veřejnými cloudy, aplikacemi SaaS a úložišti třetích stran.
Na tomto základě pak nové funkce dále staví a poskytují autonomním agentům a správcům přímý a bezpečný přístup k aktuálnímu podnikovému kontextu bez nutnosti vývoje vlastních integrací prostřednictvím API:
- Nativní integrace protokolu MCP: Využívá otevřený protokol Model Context Protocol (MCP), který agentům AI a bezpečnostním nástrojům umožňuje dotazovat se pomocí přirozeného jazyka v datových katalozích obsahujících aktuální informace. Agenti tak mohou vyhledávat relevantní data a rozpoznávat úroveň jejich citlivosti, aby je mohli využívat jako vstup pro AI, pracovní postupy agentů (workflow) a analytické nástroje.
- Nasazení na klíč: Prostřednictvím stávající konzole Pure1 zjednodušuje nasazení bez nutnosti využívat komplexní profesionální služby a zkracuje dobu k dosažení přínosu bez provozních nákladů spojených se zřizováním samostatných serverů pro správu.
- Analýza souborů s důrazem na ochranu soukromí: Poskytuje přehled o tom, kdo má přístup k jednotlivým sdíleným úložištím a jak dlouho nebyla jejich data využívána, aniž by přitom četla obsah samotných souborů. Týmy tak mohou odstranit bezpečnostní rizika spojená s nežádoucím přístupem a uvolnit úložnou kapacitu ještě předtím, než tato úložiště zpřístupní agentům AI.