Vyzkoušeli jsme: zvlhčovač vzduchu Levoit OasisMist 450S Smart

Zvlhčovač vzduchu Levoit OasisMist 450S Smart kombinuje ultrazvukovou technologii s generováním páry pomocí ohřevu a nabízí jak studenou, tak teplou mlhu. Dá se efektivně používat v místnostech do velikosti čtyřiceti metrů čtverečních. Ovládat ho lze jak přes dotykový panel, tak prostřednictvím aplikace VeSync, díky níž lze sledovat aktuální vlhkost vzduchu a nastavovat provozní režimy i na dálku.
Kombinace studené a teplé mlhy v jednom zařízení přitom není u zvlhčovačů v této cenové kategorii samozřejmostí a rozšiřuje využitelnost přístroje napříč ročními obdobími.
Výkon zvlhčovače je skutečně dostačující, za hodinu provozu v klasickém obývacím pokoji zvedne vlhkost klidně i o pětinu. Ultrazvukový generátor mlhy pracuje plynule a výkonně i při dlouhodobějším zatížení.
Princip ultrazvukového generátoru mlhy
Ultrazvukový generátor mlhy pracuje na principu vysokofrekvenčních vibrací piezoelektrického měniče, který kmitá rychlostí přibližně 1,7 až 2,4 megahertzu a je ponořený přímo ve vodě v nádržce zvlhčovače. Vzniklé vibrace rozbíjejí povrchové napětí vody a vytváří z ní jemnou mlhu kapiček velikosti jednotek mikronů, kterou poté ventilátor nebo proudění vzduchu vynáší do místnosti. Na rozdíl od parních zvlhčovačů, kde dochází k odpařování vody varem pomocí topné spirály, zde voda neprochází fázovým přechodem do plynného skupenství, ale je mechanicky rozprášena do podoby jemné suspenze drobných kapiček ve vzduchu.
Mezi hlavní výhody této technologie patří nízká spotřeba elektrické energie, protože odpadá nutnost vodu zahřívat k varu, dále tichý provoz bez bublání nebo syčení typického pro parní modely, a také bezpečnost provozu, jelikož rozprašovaná mlha má pokojovou nebo mírně zvýšenou teplotu a nehrozí riziko opaření. Zároveň jde o technologii umožňující velmi jemné doladění výkonu a rychlou reakci na změny vlhkosti vzduchu v místnosti.
Hlavní nevýhodou je citlivost na tvrdost použité vody. Minerály rozpuštěné ve vodě z kohoutku se při ultrazvukovém rozprašování uvolňují spolu s kapičkami do vzduchu a následně se usazují jako bílý prášek na nábytku, podlaze i samotném zařízení. Tento jev se u parních zvlhčovačů nevyskytuje, protože minerály při varu zůstávají v nádržce jako usazenina. Řešením je použití demineralizované nebo destilované vody, případně pravidelná výměna filtračních nebo demineralizačních kazet.
Volba mezi oběma režimy mlhy (teplá a studená) ovlivňuje nejen komfort užívání, ale i energetickou náročnost provozu. Studený režim je energeticky úsporný a hodí se pro celodenní nebo noční provoz bez výraznějšího dopadu na spotřebu elektřiny. Teplý režim naproti tomu vyžaduje ohřev vody před jejím rozprášením do prostoru, což se citelně projeví na spotřebě elektřiny a je vhodné jej volit spíše cíleně, například v chladnějších měsících, kdy je žádoucí i mírné zahřátí vzduchu v místnosti.
Bezpečnost provozu zajišťuje omezení teploty ohřevu na rozmezí čtyřiceti až šedesáti stupňů Celsia, takže nejde o vroucí páru jako u starších parních zvlhčovačů, kde hrozilo riziko opaření při neopatrné manipulaci.
Hlučnost na úrovni dvaceti šesti decibelů řadí zařízení mezi tišší zástupce ve své kategorii, přičemž rozdíl oproti hlasitějším ultrazvukovým i parním zvlhčovačům je patrný zejména v nočním provozu, kdy se zvuk zařízení prakticky ztrácí v běžném pozadí místnosti. To z něj spolu s automatickým vypnutím při vyčerpání vody v nádržce dělá vhodnou volbu do dětského pokoje, kde je nerušený spánek klíčovým požadavkem a kde bezpečnostní prvky typu automatického vypnutí snižují nutnost průběžné kontroly rodičem.
Mezi klady Levoit OasisMist 450S Smart patří snadné plnění nádrže shora bez nutnosti zařízení přenášet k vodovodnímu kohoutku nebo jej rozebírat, jednoduché čištění díky širokému otvoru umožňujícímu pohodlný přístup do celého vnitřního prostoru nádrže, a funkční automatický režim udržující vlhkost v rozmezí čtyřiceti až šedesáti procent relativní vlhkosti bez nutnosti manuálních zásahů. 7ásoba vody v nádržce vystačí na dva dny provozu.
Dosah trysky a difuze aromatických esencí
Konstrukce zvlhčovače využívá duální otočnou trysku, díky níž je rozprašovaná mlha směrována do prostoru s dosahem až sto dvacet centimetrů od výstupu. Tím se vlhkosti rovnoměrně rozprostře po celé místnosti, aniž by bylo nutné umisťovat zařízení na vyvýšenou plochu. Rychlost distribuce páry je přitom natolik vysoká, že ke zvýšení vlhkosti v místnosti o deset procent stačí přibližně patnáct minut provozu, přičemž tento proces lze dále urychlit přepnutím do režimu teplé mlhy, v němž zařízení dokáže vyprodukovat až pět set mililitrů páry za hodinu. A protože to je i poměrně designově hezké zařízení, můžete ho použit jako volně stojící designový doplněk interiéru.
Zvlhčovač funguje i jako aromalampa. Do nádržky nebo k tomu určeného zásobníku lze přidat několik kapek esenciálního oleje, který se společně s vodou rozptyluje do vzduchu. Výsledkem je rovnoměrná a jemná aromatizace místnosti bez nutnosti pořizovat samostatný difuzér. Tím se z dá posunout funčknost zařízení nad rámec čistě zdravotního nebo komfortního zvlhčování vzduchu směrem k relaxačnímu nebo aromaterapeutickému použití.
Levoit OasisMist 450S Smart spolehlivě a měřitelně zvyšuje vlhkost vzduchu, patří mezi tišší zástupce ve své kategorii a nabízí komfortní obsluhu díky plnění shora, snadnému čištění a chytrému ovládání přes aplikaci. Kombinace studené a teplé mlhy rozšiřuje využitelnost zařízení na celý rok.
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