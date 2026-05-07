Disney Plus předstihl Amazon Prime Video v boji o české diváky

Český streamovací trh v prvním čtvrtletí 2026 přinesl zajímavé změny v pořadí poskytovatelů, i když Netflix si udržel vedoucí pozici. Podle nejnovějších dat z platformy JustWatch se Disney Plus posunula na druhé místo před Amazon Prime Video, zatímco Apple TV zaznamenala nejsilnější růst ze všech služeb.
Netflix zůstává jasnou jedničkou českého streamovacího trhu s průměrným podílem 22 % v prvním čtvrtletí 2026. Služba si udržela stabilní pozici napříč všemi třemi měsíci bez výraznějších výkyvů.
Hlavním příběhem prvního čtvrtletí je vzestup Disney Plus, které se posunulo z ledna na březen z 20 % na 21 % a s průměrným podílem 21 % za celé Q1 předstihl Amazon Prime Video. Nárůst o jeden procentní bod zajistil Disney druhou pozici na trhu.
Amazon Prime Video naopak zaznamenala pokles o jeden procentní bod – z 20 % v lednu na 19 % v březnu. S průměrným podílem 20 % za první čtvrtletí klesla na třetí místo, přestože stále patří mezi tři nejsilnější hráče na českém trhu.
HBO Max si udržela stabilní čtvrtou pozici s 17 % podílem napříč všemi třemi měsíci prvního čtvrtletí.
Nejsilnější růst však zaznamenala Apple TV, která zvýšila svůj podíl z 10 % v lednu na 11 % v březnu a s průměrným podílem 10 % za Q1 překonala tempo růstu všech konkurentů, včetně Amazon Prime Video.
SkyShowtime naopak ztratila jeden procentní bod a klesla z 5 % v lednu na 4 % v březnu, s průměrným podílem 5 % za celé první čtvrtletí.
Data vycházejí z agregované uživatelské aktivity na platformě JustWatch v České republice a odrážejí způsob, jakým diváci interagují se streamovacími službami.
