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Vodafone o Vánocích přidává Disney+ zdarma a slevy na telefony až 17 000 Kč

Radan Dolejš
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Disney+ Autor: Walt Disney Company
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Vodafone letos o Vánocích sází na rodinnou zábavu a štědré bonusy. Zákazníci, kteří splní podmínky nabídky, mohou získat streamovací službu Disney+ Standard až na tři měsíce zdarma na účet operátora. K tomu přidává Vodafone zvýhodnění na mobilní telefony až 17 000 Kč a odměny pro uživatele předplacených karet.

Disney+ rozšiřuje nabídku Vodafone TV

Vodafone zařazuje do své nabídky streamovací platformu Disney+ s filmy a seriály ze světů Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, FX, Hulu a ESPN.

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Současní zákazníci s mobilním tarifem, pevným internetem nebo Vodafone TV, kteří splňují podmínky nabídky, získají Disney+ Standard na jeden měsíc zdarma se sledováním až na dvou zařízeních současně. Při aktivaci nové služby – Vodafone TV, pevného internetu nebo mobilního tarifu – mohou všichni zákazníci získat Disney+ Standard až na tři měsíce zdarma. Disney+ tak doplňuje nabídku Vodafone TV vedle služeb HBO Max a prima+.

Disney+ poběží na kompatibilních chytrých televizorech, počítačích, mobilech a tabletech, u Vodafone TV navíc na set-top boxech generace GEN3 a novějších. Po skončení zvýhodněného období, na jehož konec operátor upozorní SMS zprávou, předplatné automaticky pokračuje za standardní cenu 199 Kč měsíčně.

Nové tarify s telefonem se slevou až 17 000 Kč

Vánoční nabídku doplňuje zvýhodnění na mobilní telefony v hodnotě až 17 000 Kč. Při pořízení nového tarifu získají zákazníci slevu na telefon podle zvoleného tarifu, u vybraných modelů Samsung a Xiaomi navíc i druhý telefon za 1 Kč.

Zákazníci s předplacenou kartou ve Vodafone Happy získají od listopadu do ledna při každém dobití minimálně 300 Kč datový balíček – při dobití ve všech třech měsících tedy odměnu až třikrát.

Noví zákazníci Oskarty, kteří do 30 dnů od aktivace SIM karty dobijí alespoň 300 Kč, získají 2 GB dat měsíčně.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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