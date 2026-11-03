MPO pořádá webinář o označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Českým telekomunikačním úřadem pořádá 12. listopadu 2026 od 10:00 webinář o transparentnosti obsahu vytvářeného nebo upravovaného pomocí umělé inteligence.
Akce představí požadavky článku 50 AI Aktu, jejich výklad v pokynech Evropské komise a jejich praktické uplatnění prostřednictvím Kodexu pro transparentnost AI obsahu.
Generativní umělá inteligence se stále častěji využívá při tvorbě obrazu, videa, zvuku i textu. S jejím rozšiřováním roste potřeba pravidel, která v relevantních případech umožní rozpoznat obsah vytvořený nebo pozměněný pomocí AI. Článek 50 AI Aktu proto upravuje strojově čitelné označování syntetického obsahu i informační povinnosti u deepfakes a některých AI generovaných nebo upravených textů, které informují veřejnost o věcech veřejného zájmu.
„Cílem není pouze představit právní požadavky článku 50 AI Aktu, ale také ukázat, jak je rozumným a prakticky proveditelným způsobem převést do praxe. Webinář propojí regulatorní pohled se zkušenostmi médií a kulturních a kreativních odvětví,“ říká ředitel odboru řízení VaVaI MPO Daniel Všetečka.
Program webináře
Webinář objasní rozdíl mezi povinnostmi poskytovatelů AI systémů a subjektů, které tyto systémy zavádějí. Dále se zaměří na:
- označování AI generovaného a manipulovaného obsahu,
- deepfakes a vybrané texty týkající se věcí veřejného zájmu,
- zvláštní režim pro umělecká, tvůrčí, satirická a obdobná díla,
- pohled orgánu dozoru a praktické příklady z českého prostředí.
Účastníci se do programu zapojí prostřednictvím anket, krátkého kvízu a modelových situací v nástroji Slido.
Webinář je určen zejména médiím, nakladatelům a vydavatelům, audiovizuálním producentům, reklamním a kreativním agenturám, kulturním institucím, profesním asociacím, právníkům, compliance specialistům a pracovníkům veřejné správy zabývajícím se kulturou, médii, digitalizací nebo regulací AI.
Registrace je možná zde.