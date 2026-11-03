O2 o Vánocích nabízí telefony s 5G+ za korunu a Kofolu pro všechny zákazníky

O2 spouští vánoční nabídku zvýhodněných telefonů, tabletů a příslušenství. Zákazníci si mohou vybraná zařízení pořídit s první platbou 1 Kč a zbytek doplatit ve splátkách bez navýšení, v aplikaci Moje O2 navíc operátor nabízí slevové kupóny až do výše tisíců korun. Nově přibývá i možnost čerpat slevu na telefon jednorázově v rámci programu O2 Spolu.
Hlavním tahákem je Samsung Galaxy S26 FE s podporou sítě 5G+ (5G SA), kterou O2 jako první operátor v Česku spustilo pro komerční provoz. Telefon se standardní cenou 14 799 Kč pořídí zákazníci s kupónem z Moje O2 o 4 890 Kč levněji.
Přehled vánoční nabídky telefonů a tabletů
- Samsung Galaxy S26 FE (128 GB) – 14 799 Kč, po slevě 4 890 Kč z Moje O2
- Xiaomi Redmi Note 17 5G (128 GB) – AMOLED displej, funkce powerbanky pro nabíjení dalších zařízení, 5 799 Kč, po slevě 1 890 Kč z Moje O2
- Xiaomi Redmi 17 5G (128 GB) – baterie 7 500 mAh, 4 801 Kč, po slevě 688 Kč z Moje O2
- Motorola Moto G67 5G (128 GB) – odolná konstrukce, 4 801 Kč, po slevě 1 988 Kč z Moje O2
- Lenovo Idea Tab 5G – lze připojit k mobilnímu tarifu přes O2 Connect a využívat mobilní data i mimo Wi-Fi, 4 801 Kč, po slevě 1 000 Kč z Moje O2
- iPhone 18 Pro – standardní cena 34 989 Kč; rezervace v O2 Prodejně s vyzvednutím do 30 minut, nebo akontace 16 989 Kč a doplatek v měsíčních splátkách
- Příslušenství – sluchátka O2 pods, O2 pods+ a O2 pods ULTRA, powerbanka O2 MagSafe nebo O2 powerbanka s vestavěnými kabely, až o 50 % levněji
„Zatímco ceny elektroniky rostou, my se snažíme cenu nového telefonu pro zákazníky co nejvíce snížit speciálními slevami nebo splátkami bez navýšení. Vše jednoduše vyřídí přímo v aplikaci Moje O2 – od nákupu za zvýhodněnou cenu až po sjednání splátek,“ říká Aleš Brázda, manažer hardwaru O2. Telefon lze také rezervovat v O2 Prodejně a vyzvednout do 30 minut, prodejny jsou na vánoční nápor zásobené.
Nová sleva v programu O2 Spolu
Od 5. listopadu 2026 mohou zákazníci v programu O2 Spolu místo pravidelné měsíční slevy ve vyúčtování zvolit jednorázovou slevu až 4 800 Kč přímo na nový telefon – odpovídá součtu měsíčních slev za 24 měsíců vyplacenému najednou.
Slevu lze kombinovat s dalšími kupóny z Moje O2; díky tomu zaplatí zákazník například za Xiaomi Redmi 17 5G nebo Motorolu G67 5G výslednou cenu jen 1 Kč. Podrobnosti poskytnou O2 Prodejny.
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Vánoční kampaň spojuje O2 s Kofolou
Součástí vánoční nabídky je i marketingová spolupráce s Kofolou. Každý zákazník O2 najde v aplikaci Moje O2 kupón na limitovanou plechovku Kofoly, kterou si zdarma vyzvedne v libovolné O2 Prodejně a může ji tam doplnit vlastním věnováním na srdci na plechovce. Edice bude dostupná do vyčerpání zásob.
Kampaň zároveň navazuje na jarní remake reklamy z dob Eurotelu – tentokrát v zimní verzi s vánočními motivy, v režii Roberta Hloze. V závěru spotu se objevuje i ikonické prasátko z vánoční reklamy Kofoly. Hudebním podkladem je nové aranžmá melodie Ondřeje Soukupa.
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