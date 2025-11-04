Asseco Solutions chce změnit účetnictví

Společnost Asseco Solutions představila na globální konferenci Asseco Group Product Review 2025 v Lisabonu vizi, ve které se účetní firmy stávají aktivními strážci finančního zdraví malých a středních podniků (SME). Namísto pasivního zpracování dat přebírají klíčovou roli datově řízených poradců, a to díky moderním ERP systémům, umělé inteligenci a principům otevřeného bankovnictví.
Konference v Lisabonu, která se konala od 23. do 25. října, sloužila jako platforma pro sdílení inovací napříč globální skupinou Asseco Group. Ta je jednou z největších technologických společností v Evropě, s ročním obratem kolem čtyř miliard eur a více než 30 000 zaměstnanci po celém světě. Skupina klade silný důraz na digitální transformaci a finanční služby.
Hlavní téma konference se soustředilo na finanční sektor. Českou součást skupiny, společnost Asseco Solutions, na konferenci zastupoval Jan Vrabec, vedoucí realizace pro malé a střední podniky (SME). Ve své prezentaci „Shaping the Future of Value-Added Services: Asseco Solutions Between Banks and Accountants“ představil moderní ERP systémy v roli subjektů, které posunují hranice tradičního účetnictví.
Jan Vrabec zdůraznil, že rostoucí nároky na compliance, digitalizaci a potřeba integrace s finančními institucemi nutí segment SME a jejich účetní partnery k rychlé transformaci.
„Audit a účetnictví byly dlouho reaktivní profese. Dnes nastal čas přeměnit je v proaktivní službu a spolutvůrce byznysové strategie klienta,“ uvedl Vrabec. „Pro 80 % SME segmentu jsou účetní firmy hlavním partnerem pro klíčová rozhodnutí. Naše role spočívá v tom, dát jim technologické nástroje, které z nich udělají datově řízené partnery.“
Helios Inuvio: Digitální most mezi bankou a podnikem
ERP systémy se transformují z pouhé evidence na ekosystém pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou (Value-Added Services – VAS), jako je predikce cashflow, scoring a daňové simulace. Klíčovým řešením pro tuto transformaci je ERP systém Helios Inuvio z produkce Asseco Solutions.
Platforma dokáže propojit banky, účetní firmy a jejich klienty do jednoho efektivního datového toku. Díky podpoře otevřeného bankovnictví (PSD3) automatizuje zpracování bankovních výpisů, plateb a dokumentů, čímž zásadně snižuje chybovost a časovou náročnost.
Umělou inteligenci považuje společnost Asseco Solutions za jeden ze zásadních fenoménů dnešní doby a demonstrovala její sílu na automatizaci v rutinních procesech. Kupříkladu digitální asistent Aiviro se učí od uživatelů a dokáže automaticky provádět opakované činnosti napříč systémy, jako je přepisování dat či vyplňování formulářů. Umělá inteligence umí také sehrát naprosto zásadní roli při kontrole chyb nebo dokonce odhalování podvodných transakcí.
ERP mění roli účetních
Vize budoucnosti, kterou společnost Asseco Solutions představila, spočívá v tom, že ERP systémy přestanou být jen účetním „back officem“ a stanou se plnohodnotným „business operating systémem“. Ten integruje finanční, obchodní i poradenské procesy do jednoho digitálního celku a mění tak roli účetního na poradce na úrovni C-levelu klienta.
