Asseco Solutions otevírá platformu AVAplace i uživatelům jiných ERP systémů

Asseco Solutions rozšiřuje cloudovou platformu AVAplace za hranice vlastního ekosystému. Platforma, která propojuje podnikové aplikace a služby do jednoho digitálního prostředí, nově cílí nejen na uživatele systémů Helios, ale i na firmy pracující s jinými ERP řešeními.
„AVAplace je příkladem řešení, kterým reagujeme na to, jak zásadně se dnes mění požadavky firem na podnikové IT. Zákazníci chtějí zachovat stabilní základ svých systémů, ale současně potřebují možnost rychle využívat nové aplikace, automatizaci nebo umělou inteligenci,“ uvádí Jiří Hub, generální ředitel společnosti Asseco Solutions.
ERP jako jádro, nikoli hranice
Podle Asseco Solutions se podnikové systémy postupně proměňují z rozsáhlých monolitických řešení na propojené ekosystémy aplikací a služeb. ERP v tomto modelu nadále zajišťuje klíčové firemní procesy, zatímco specializované funkcionality vznikají mimo jeho základní jádro. Firmy díky tomu mohou pružněji reagovat na změny trhu, automatizovat jednotlivé procesy nebo zavádět nové technologie, aniž by musely opakovaně rozsáhle zasahovat do hlavního informačního systému.
„ERP zůstává pro většinu firem zásadním systémem. Současně ale vidíme stále více požadavků, které už není nutné řešit přímo uvnitř něj. Firmy chtějí nové funkcionality nasazovat rychle a postupně podle svých potřeb. Právě na této hranici mezi ERP a specializovanými aplikacemi vzniká prostor pro AVAplace,“ popisuje Marek Nový, Head of AVA Product Management společnosti Asseco Solutions.
AVAplace umožňuje firmám rozšiřovat stávající podnikové IT o specializovaná řešení pro automatizaci, digitalizaci procesů, práci s dokumenty a daty nebo využití umělé inteligence. Klíčovým principem platformy je integrace – aplikace v ekosystému jsou navrženy tak, aby jejich propojení se stávajícím podnikovým IT bylo co nejjednodušší, a to jak s ERP, tak mezi sebou navzájem.
Platforma přitom není vázaná na systémy Helios. Asseco Solutions ji rozvíjí jako prostředí otevřené i společnostem s jinými ERP systémy, což firmám umožňuje zachovat stávající technologické prostředí a postupně je doplňovat o nové aplikace podle aktuálních potřeb.
„Naším cílem není postavit další uzavřený systém. AVAplace vytváří prostředí, ve kterém mohou vedle sebe fungovat různé aplikace a služby a komunikovat se stávajícím podnikovým IT. Firmy tak získávají větší svobodu v tom, jak budou své digitální prostředí v budoucnu rozvíjet,“ doplňuje Michal Černý, Head of AVA Development společnosti Asseco Solutions.
Proměnu urychluje AI a rostoucí nároky uživatelů
Proměnu podnikových systémů podle Asseco Solutions urychluje nástup umělé inteligence, automatizace a rostoucí množství specializovaného softwaru. Mění se i očekávání samotných uživatelů, kteří požadují jednoduché a intuitivní aplikace použitelné odkudkoli a schopné rychle se přizpůsobit jejich práci.
Budoucnost podnikového softwaru proto společnost vidí spíše v propojeném digitálním ekosystému než v jednom systému pokrývajícím veškeré potřeby firmy. ERP v něm plní roli stabilního jádra pro klíčové podnikové procesy, zatímco otevřené platformy typu AVAplace umožňují firmám postupně přidávat nové technologie a služby.
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