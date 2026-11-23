Summitu Gaia-X 2026 ve Vídni se zúčastnilo přes 400 delegátů z více než 30 zemí a 20 odvětví, včetně automobilového průmyslu, zdravotnictví, energetiky, dopravy a obrany. Organizace zde představila plán pro rok 2027 – čtyřicetiosmitýdenní program zaměřený na praktické nasazení Trust Frameworku, tedy rámce pro ověřování důvěryhodnosti dat.
Plán staví na třech prioritách. První je open-source konektor integrující Trust Framework při zachování kompatibility s existujícími řešeními na trhu. Má zjednodušit zapojení firem i AI agentů do důvěryhodné výměny dat a snížit bariéry pro malé a střední podniky, kterým dosud brání vysoké náklady a administrativní náročnost.
Druhou prioritou je průmyslová zralost klíčových služeb Trust Frameworku na úrovni technologické připravenosti (TRL) 9, u agentní umělé inteligence pak TRL 5 až 6 do konce roku 2027. Součástí je formální standardizace specifikací Trust Protocolu ve spolupráci s CEN/CENELEC a ISO/IEC.
Třetí prioritou je rozvoj open-source komunity, mimo jiné prostřednictvím komponenty Data Transfer Agent, která implementuje evropskou normu (pr)EN 18235 pro ověřování oprávněnosti datových transakcí.
„Sezóna 2.0 znamená přechod od navrhování k budování. Chceme, aby organizace mohly integrovat důvěryhodnost do svých datových výměn bez zbytečné komplexity,“ uvedl Jérôme Léger, nastupující generální ředitel Gaia-X.
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