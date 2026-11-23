Česká značka Epico rozšiřuje nabídku nabíjecího příslušenství o nové barevné varianty tří powerbank a dvojici autodržáků s podporou bezdrátového nabíjení Qi2 25 W a aktivním chlazením telefonu. Do portfolia zároveň přibývá univerzální magnetický držák s přísavkou, určený pro auto, kancelář i domácnost.
Nejprodávanější powerbanka v osmi barevných provedeních
Magnetická bezdrátová powerbanka Epico UltraPack Qi2 Slim 5000mAh EM51 patří mezi nejprodávanější produkty značky. Nabídku nyní doplňují čtyři nové odstíny – tmavě fialová, světle modrá, stříbrná a černá – odpovídající barevnému provedení iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max. Spolu se stávajícími variantami, mezi nimiž zůstává i oranžová, jde tak celkem o osm barevných provedení.
Powerbanka disponuje certifikací Qi2 pro bezdrátové nabíjení výkonem do 15 wattů, při kabelovém nabíjení přes rozhraní USB-C nabízí výkon do 20 wattů. Kapacita 5 000 miliampérhodin pokryje přibližně jedno celé dobití telefonu. Hliníkové tělo o tloušťce 8,6 milimetru odvádí teplo vznikající při nabíjení a umožňuje současné používání telefonu. Součástí balení je kabel USB-C na USB-C o délce 0,3 metru.
Černé provedení u dalších dvou modelů
Černá barva rozšiřuje také nabídku modelů Epico UltraPack Qi2 25W Slim 5000mAh EM55 a Epico UltraPack Slim 3000mAh EM31b, dosud dostupných ve stříbrné a tmavě modré variantě. Oba produkty jsou po novince dostupné ve třech barevných provedeních.
Model EM55 kombinuje kapacitu 5 000 miliampérhodin s tenkou konstrukcí a bezdrátovým nabíjením Qi2 o výkonu do 25 wattů. Využívá bateriové články semi-solid, u nichž je část tekutého elektrolytu nahrazena pevným. Ve srovnání s běžnými lithium-iontovými články nabízí tato technologie podle výrobce až 2,5násobně vyšší počet nabíjecích cyklů a díky vyšší teplotní stabilitě snižuje riziko vzplanutí při poškození.
Stejnou barevnou úpravou prochází i nejkompaktnější model v nabídce, Epico UltraPack Slim 3000mAh EM31b. Powerbanka o tloušťce 5,8 milimetru a kapacitě 3 000 miliampérhodin slouží jako doplňkový zdroj energie.
Aktivní chlazení telefonu při nabíjení v automobilu
Dvojice nových autodržáků Epico UltraDrive Qi2 25W Cooling Mag+, modely ED75 a ED74, kombinuje magnetické uchycení telefonu, bezdrátové nabíjení s výkonem do 25 wattů a aktivní chlazení. To odvádí teplo vznikající při bezdrátovém nabíjení a udržuje telefon v provozní teplotě i během letních cest. Podle interního měření výrobce se iPhone 17 Pro s aktivním chlazením nabil na sto procent kapacity o 20 minut dříve než bez něj.
Nabíječky podporují také starší zařízení se standardem Qi2 o výkonu 15 wattů a telefony se standardem Qi o výkonu 7,5 wattu. Nabíjecí část lze od držáku magneticky oddělit a využít samostatně i mimo automobil. Magnety udržují telefon na místě během jízdy a umožňují natočení na výšku i na šířku, modré LED podsvícení po obvodu usnadňuje nalezení nabíječky za snížené viditelnosti a po připojení telefonu zhasne. Součástí balení je kabel USB-C na USB-C o délce jednoho metru.
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Roman Nováček k funkci chlazení dodává: „Telefon umístěný v autě může být v létě vystavený přímému slunci několik hodin. K tomu se přidává teplo vznikající při bezdrátovém nabíjení a současné používání navigace. V takové situaci telefon kvůli ochraně baterie obvykle nabíjecí výkon omezí. Aktivní chlazení proto není jen otázkou komfortu, ale pomáhá využít dostupný výkon po delší část cesty.“
Modely se liší způsobem montáže. Epico UltraDrive Qi2 25W Cooling Mag+ED75 využívá přísavku pro upevnění na čelní sklo automobilu nebo jiný hladký povrch, pro drsnější povrchy je součástí balení samolepicí podložka. Uplatnění nachází i mimo vozidlo, například na hladkých plochách kuchyňské linky nebo lednice. Epico UltraDrive Qi2 25W Cooling Mag+ED74 se upevňuje do mřížky ventilace pomocí tříbodového držáku navrženého pro různé tvary ventilačních otvorů.
Univerzální magnetický držák bez integrovaného nabíjení
Epico Mag+Suction Phone Holder je magnetický držák telefonu bez integrovaného nabíjení. Pomocí přísavky jej lze upevnit na čelní sklo, palubní desku, zadní stranu obrazovky ve vozech Tesla nebo jiný hladký povrch, pro drsnější povrchy je v balení doplňková samolepicí podložka. Telefon lze nastavit do požadované výšky a úhlu a přichytit ve svislé i vodorovné poloze, magnet zajišťuje stabilní uchycení i během jízdy.
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