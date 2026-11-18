Zásilkovna letos poprvé v předvánoční špičce nezkracuje úložní dobu v Z-BOXech. Nápor zásilek přitom trvá až do Vánoc a objednávky podle dlouhodobých dat firmy rostou postupně už od září.
Společnost zároveň posiluje přepravu a zákaznickou podporu a v mobilní aplikaci nabízí novou funkci přesměrování zásilek. Poslední předvánoční doručování v Česku proběhne ve středu 23. prosince.
Objednávky rostou od září, vrchol přichází po Black Friday
Data skupiny Packeta, do které Zásilkovna patří, ukazují, že objednávky zásilek rostou od září a výraznější skok přichází po listopadových výplatách, zhruba kolem 15. listopadu. Letošní Black Friday připadá na pátek 27. listopadu a objem objednávek dál zvýší; vysoké hodnoty se podle firmy drží až do Vánoc. Loni 15. prosince padl rekord, kdy skupina Packeta přepravila 1,3 milionu zásilek.
Zásilkovna kvůli očekávanému náporu posílila přepravu mezi depy i doručování. Pro letošní sezonu nabírá přes tisíc lidí, především skladových operátorů, kteří třídí zásilky na depech po celé České republice. Firma zároveň rozšířila zákaznickou podporu. Podle společnosti ale lidé nejrychleji vyřeší záležitosti kolem zásilek sami v inovované mobilní aplikaci, kde mají na jednom místě sledování zásilky, prodloužení úložní doby, platbu dobírky i možnost přesměrování nebo vrácení.
Zákazníci mají na vyzvednutí zásilky v Z-BOXu v základu tři dny, čtvrtý den si mohou zdarma přidat přímo v aplikaci, bez kontaktování zákaznické podpory.
Na kamenných výdejních místech mají lidé od 9. listopadu dočasně na vyzvednutí čtyři dny, kdy je provozovna otevřená, s možností prodloužit lhůtu o další dva dny. Výdejní místa tak mají lhůty naopak zkrácené, aby se v nich rychleji uvolňoval prostor pro další zásilky.
Novinkou letošní sezony je přesměrování zásilky přímo v aplikaci. Bez ohledu na to, zda je zásilka objednaná do Z-BOXu, na výdejní místo nebo domů, lze ji během přepravy poslat do jiného Z-BOXu nebo na jiné výdejní místo – stačí kliknout na tlačítko „Přesměrovat“, které se u zásilky zobrazí. Funkce je zdarma, a pokud by přesměrování doručení zdrželo, aplikace na to upozorní před potvrzením.
Aby dárek s jistotou dorazil do Vánoc, musí ho odesílatel předat Zásilkovně nejpozději v pondělí 21. prosince. Zásilky, které na depo dorazí až v úterý 22. prosince, ještě mají šanci stihnout Vánoce – firma počítá s tím, že zhruba 95 procent z nich doručí ve středu 23. prosince, což je poslední předvánoční den, kdy Zásilkovna v Česku doručuje do Z-BOXů, na výdejní místa i na adresu. V sobotu doručuje trvale v Praze, Brně a Ostravě, o nejvytíženějších sobotách před Vánoci i jinde v republice.
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