T-Mobile spouští aplikaci T Pokladna, pokladní systém nahrazuje mobilní telefon

T-Mobile spustil mobilní aplikaci T Pokladna pro operační systémy Android a iOS. Jde o pokladní systém, který umožňuje vystavovat účtenky, přijímat platby v hotovosti i kartou a spravovat provoz z telefonu nebo tabletu bez nutnosti pořizovat samostatné pokladní zařízení.
Řešení je určeno drobným podnikatelům a menším firmám – od řemeslníků přes kadeřnice po provozovatele kaváren a stánků – bez ohledu na to, zda už využívají jiné služby T-Mobilu. Aplikace zároveň splňuje požadavky vyplývající z EET 2.0.
Ke zprovoznění T Pokladny stačí kompatibilní telefon nebo tablet, žádný speciální terminál ani další hardware systém nevyžaduje. Mobilní aplikace slouží k dennímu prodeji a vystavování účtenek, online administrace pak poskytuje přehled o provozu a centrální správu z jednoho místa.
Systém počítá s provozy, ve kterých se střídá více lidí – počet uživatelských přístupů T-Mobile neomezuje a jednotlivým zaměstnancům lze přiřadit odlišné role a oprávnění. Majitel nebo administrátor má k dispozici kompletní správu, obsluha pouze funkce potřebné pro svou agendu; brigádník tak například nemusí mít oprávnění ke stornování transakcí. Majitel díky tomu udržuje přehled o provozu i mimo prodejnu.
Aplikace eviduje hotovostní i karetní platby a historii transakcí zobrazuje napříč zařízeními. Pro přijímání plateb kartou je nutné jednorázově nainstalovat a propojit platební aplikaci třetí strany na zařízení s podporou NFC – po dokončení nastavení se možnost platby kartou nabízí automaticky bez dalšího zásahu uživatele. Účtenku lze předat zákazníkovi i digitálně prostřednictvím QR kódu, který si zákazník načte do vlastního telefonu.
T Pokladna je připravena na EET 2.0 – po zadání potřebných údajů a nahrání certifikátu bude aplikace automaticky odesílat data Finanční správě ČR. Vybrané funkce fungují i bez připojení k internetu, po jeho obnovení proběhne automatická synchronizace dat.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.