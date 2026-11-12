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T-Mobile spouští aplikaci T Pokladna, pokladní systém nahrazuje mobilní telefon

Radan Dolejš
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T Pokladna Autor: T-Mobile
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T-Mobile spustil mobilní aplikaci T Pokladna pro operační systémy Android a iOS. Jde o pokladní systém, který umožňuje vystavovat účtenky, přijímat platby v hotovosti i kartou a spravovat provoz z telefonu nebo tabletu bez nutnosti pořizovat samostatné pokladní zařízení.

Řešení je určeno drobným podnikatelům a menším firmám – od řemeslníků přes kadeřnice po provozovatele kaváren a stánků – bez ohledu na to, zda už využívají jiné služby T-Mobilu. Aplikace zároveň splňuje požadavky vyplývající z EET 2.0.

Ke zprovoznění T Pokladny stačí kompatibilní telefon nebo tablet, žádný speciální terminál ani další hardware systém nevyžaduje. Mobilní aplikace slouží k dennímu prodeji a vystavování účtenek, online administrace pak poskytuje přehled o provozu a centrální správu z jednoho místa.

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Systém počítá s provozy, ve kterých se střídá více lidí – počet uživatelských přístupů T-Mobile neomezuje a jednotlivým zaměstnancům lze přiřadit odlišné role a oprávnění. Majitel nebo administrátor má k dispozici kompletní správu, obsluha pouze funkce potřebné pro svou agendu; brigádník tak například nemusí mít oprávnění ke stornování transakcí. Majitel díky tomu udržuje přehled o provozu i mimo prodejnu.

Aplikace eviduje hotovostní i karetní platby a historii transakcí zobrazuje napříč zařízeními. Pro přijímání plateb kartou je nutné jednorázově nainstalovat a propojit platební aplikaci třetí strany na zařízení s podporou NFC – po dokončení nastavení se možnost platby kartou nabízí automaticky bez dalšího zásahu uživatele. Účtenku lze předat zákazníkovi i digitálně prostřednictvím QR kódu, který si zákazník načte do vlastního telefonu.

T Pokladna je připravena na EET 2.0 – po zadání potřebných údajů a nahrání certifikátu bude aplikace automaticky odesílat data Finanční správě ČR. Vybrané funkce fungují i bez připojení k internetu, po jeho obnovení proběhne automatická synchronizace dat.

 

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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