Vyzkoušeli jsme: robotickou sekačku s GPS navigací Stiga A 15V

Italský stroj Stiga A 15V patří do nové generace bezkabelových robotických sekaček, které namísto tradičního perimetrického drátu položeného v trávníku využívají satelitní navigaci RTK GPS v kombinaci s patentovanou technologií AGS (Active Guidance System). Nabíjecí stanice v sobě má integrovaný referenční GPS modul, díky kterému sekačka přesně ví, kde se v rámci zahrady nachází, a to i v místech se zhoršeným výhledem na oblohu.
Mechanicky stroj pohání čtyři otočné nože s otáčkami až 2850 otáček za minutu, výšku sečení lze nastavovat vzdáleně přímo přes aplikaci od 20 až do 60 milimetrů bez nutnosti cokoli fyzicky nastavovat na těle sekačky. Díky nízké hmotnosti a pohonu všech kol si poradí i se svahy se sklonem až 45 procent, tedy zhruba 24 stupňů. Baterie s kapacitou 5 ampérhodin se nabíjí přibližně dvě hodiny a na jedno nabití vydrží přes 160 minut provozu. Tělo stroje má navíc certifikaci odolnosti IPX5, takže se nemusíte bát jej čas od času omýt i proudem vody z hadice. Sekačka trávníku nepotřebuje žádné wifi připojení, komunikuje přes vlastní SIM kartu, a služby na SIM kartě jsou u tohoto modelu již zahrnuty v ceně přístroje bez dalších poplatků na dalších zhruba deset let, a zároveň tím tak odpadá nutnost pokládat na trávník jakýkoli kabel, protože navigace funguje čistě přes GPS.
Robotickou sekačku Stiga A 15V testujeme na zahradě o rozloze přibližně 1500 metrů čtverečních. Celá zahrada je poměrně členitá, a proto je v aplikaci rozdělena do jednoho velkého a více menších samostatných úseků, které sekačka seče sama a nezávisle na sobě, tedy vždy dokončí jeden segment a teprve poté přejde na další. Test bohužel probíhá na konci listopadu, kdy tráva už neroste nijak intenzivně, přesto sekačka v provozu je a seče pravidelně už čtrnáct dní.
Instalaci a první nastavení aplikace Stiga.GO provedl profesionál ze zastoupení české Stigy, který přijel přímo na místo, vysvětlil logiku ovládání a provedl první spuštění stroje. Což je u robotických sekaček Stiga standardní postup. Problém s GPS signálem navzdory členitosti zahrady a množství překážek vůbec nenastal, což je vzhledem k charakteru pozemku docela příjemné zjištění.
Jediná komplikace se objevila kvůli napadanému listí, kterého bylo na trávníku hodně, chytrá kamera sekačky listy na zemi vyhodnocovala jako nepřekonatelné překážky a sekání kvůli tomu zbytečně zpomalovala, respektive v některých místech znemožňovala. Po vypnutí kamery se rychlost pojezdu sice mírně zpomalila, protože se stroj místo kamery spoléhá jen na nárazový senzor a tedy jezdí opatrněji, zato ale seká bez problémů i přes listí, které při tom rovnou rozmělní na drobné kousky, takže odpadá nutnost listí dodatečně hrabat. Pokud se v některých místech sekačka pravidelně zasekne, označí místo v aplikaci a vyzve vás k případnému nastavení trvalé překážky, které se má do budoucna vyhnout.
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U nás na naplánovaný provoz reaguje tak, že má nastavené dva pravidelné sekací bloky, dvouhodinový dopoledne a dvouhodinový odpoledne, mezi kterými se stihne dobít tak akorát na další blok. Celou zahradu tak zvládne posekat za jeden den. Terénní nerovnosti a mírné svahy na naší zahradě zvládá bez jakéhokoli zaváhání.
Aplikace není úplně intuitivní na první pohled, ale rozhodně ji nelze označit za nijak zásadně komplikovanou, po chvíli používání je ovládání srozumitelné.
Oceňuji možnost nastavit výšku sečení na dálku a celkově ovládat stroj na dálku včetně všech jeho autonomních funkcí. O sekačku se sice nemusíte starat během samotného sekání, ale přesto je potřeba ji čas od času vzít a pořádně vyčistit zespodu, zvláště po sečení hodně mokré trávy, aby se tam nenalepily zbytky trávy a špíny, které by mohly stroj časem zadrhávat nebo úplně zastavit. Je to podobná situace jako u robotických vysavačů, na pravidelnou údržbu se snadno zapomíná, přitom jde o základní péči, která prodlouží životnost stroje. Příjemným detailem je i výrazná oranžovo-.žlutá barva stroje, díky které je na trávníku dobře vidět a nehrozí, že by ho člověk omylem přejel například při pohybu s větším strojem nebo vozíkem po zahradě.
Sekačka je poměrně pomalá, a to nejen kvůli opatrnému najíždění na překážky, nehrozí, že by třeba přejela a posekala větší zvíře nebo člověka. Ale aplikace sama upozorňuje, že by stroj neměl sekat po setmění, a to nikoliv kvůli hluku (je prakticky neslyšná), ale z důvodu ochrany přírody, na zahradě se totiž v noci pohybují divocí živočichové jako třeba ježci, pro které by setkání se sekačkou ve tmě mohlo dopadnout špatně. Noční sekání tak sice technicky možné je, ale výrobce ho z těchto důvodů nedoporučuje.
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