Home Assistant má nový síťový adaptér. AUX-2 propojí staré hi-fi i domácí energetiku

Nabu Casa uvádí Home Assistant Connect AUX-2, adaptér pro zapojení starší elektroniky do chytré domácnosti. Kombinuje přenos zvuku, sériové ovládání a Bluetooth bránu. Přes USB umožní připojit také Z-Wave adaptér a umístit jej dál od serveru s Home Assistantem.
Novinka míří na zařízení, která stále dobře slouží, ale chybí jim síťové připojení nebo možnost začlenění do domácí automatizace. Typickým příkladem je starší zesilovač či AV receiver. Nabu Casa však počítá také s televizory, projektory nebo technikou pro vytápění a správu energie.
Connect AUX-2 přitom není univerzální dálkový ovladač. Jeho využití závisí na rozhraních a funkcích připojené elektroniky. Nabízí však několik způsobů, jak ji propojit s Home Assistantem bez závislosti na cloudu výrobce.
Hudba i ovládání pro starší aparaturu
U kompatibilního zesilovače nebo receiveru může AUX-2 zajistit dvě úlohy současně: přes optické propojení dodávat zvuk a prostřednictvím sériového rozhraní řídit hlasitost, přepínání vstupů či napájení. Podmínkou je, aby aparatura měla odpovídající konektory a podporovala potřebné ovládací příkazy.
Ve spojení s Music Assistantem má být možné přehrávat hudbu ze streamovacích služeb i místních souborů. Nabu Casa zmiňuje Spotify, Tidal nebo lokální knihovnu ve formátu FLAC. Slibuje také synchronizované přehrávání se zařízeními Sonos a reproduktory využívajícími AirPlay.
Starší sestava by se tak mohla zapojit do společného ozvučení domácnosti, aniž by uživatel musel měnit zesilovač a reproduktory. Praktickou kompatibilitu a fungování synchronizace ale bude nutné ověřit při testování.
Sériové porty poslouží i mimo obývák
Dva porty RS-232 rozšiřují využití AUX-2 za hranice audiotechniky. Toto rozhraní umožňuje posílat příkazy a přijímat data po kabelu, bez prostřednictví cloudové služby.
Výrobce uvádí například ovládání televizorů a projektorů nebo propojení se solárními střídači, bateriovými systémy a vytápěním. Pomocí doplňkového USB adaptéru má AUX-2 podporovat také zařízení komunikující prostřednictvím Modbusu.
Rozhodující ovšem bude podpora konkrétního přístroje. Sériový port sám o sobě nezaručuje, že Home Assistant dokáže využít všechny jeho funkce. AUX-2 poskytuje cestu pro komunikaci; rozsah ovládání závisí i na připojené technice a její integraci.
Bluetooth a Z-Wave tam, kde jsou potřeba
Adaptér může fungovat také jako Bluetooth brána pro Home Assistant. Další možností je připojení Z-Wave adaptéru do USB portu a jeho zpřístupnění přes domácí síť. Z-Wave rádio tedy nemusí zůstávat vedle serveru, ale lze jej přesunout na vhodnější místo v domě.
Tomu odpovídají i možnosti připojení a napájení. AUX-2 podporuje Ethernet s napájením PoE, alternativně lze využít Wi-Fi a napájení přes USB-C. Při instalaci tak uživatel může volit mezi jediným síťovým kabelem a bezdrátovým připojením se samostatným napájením.
Otevřený hardware za 59 eur
Connect AUX-2 běží na ESPHome, má odemčený zavaděč a konektor Grove pro přidání senzorů. Nabu Casa plánuje zveřejnit také podklady k desce plošných spojů a soubory pro 3D tisk.
Základní zprovoznění má být jednodušší než možnosti dodatečných úprav: podle výrobce Home Assistant zařízení objeví v síti a průvodce uživatele provede nastavením jednotlivých funkcí.
Home Assistant Connect AUX-2 jde do prodeje 11. listopadu za 59 eur, případně 69 dolarů. Jeho hlavní předností má být kombinace několika rozhraní v jednom zařízení. O skutečném přínosu ale rozhodne především to, jak snadno půjde propojit s konkrétní elektronikou, kterou už má uživatel doma.
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