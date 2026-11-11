Vyzkoušeli jsme: vodní automat s reverzní osmózou Philips ADD6920BK/10

Vodní automat Philips ADD6920BK/10 slibuje nahradit v domácnosti hned dvě zařízení najednou, totiž rychlovarnou konvici i filtraci balené vody, a to díky kombinaci technologie reverzní osmózy s biomimetickou membránou Aquaporin Inside a okamžitého ohřevu vody na libovolnou teplotu až do skutečného varu. A jak se to podařilo?
Zapojení a sestavení přístroje mi zabralo jen pár minut, bez nutnosti složitějšího nastavování nebo připojení k vodovodnímu řádu, jde o zařízení typu plug-and-play, které stačí naplnit vodou a zapojit do zásuvky.
Na první pokusy mi ovládání přišlo trochu složitější, zejména při nastavování přesné teploty a objemu nalévané vody, displej a tlačítka chtějí chvíli zvykání, zejména potvrzení zvolených parametrů a zahájení čerpání vody. Po pár dnech jsem si na ovládání zvykl a obsluha je teď rutinní záležitost. Teplotu lze nastavovat plynule po jednom stupni Celsia, přístroj navíc nabízí tři pevné předvolby pro pokojovou teplotu, 45 stupňů a 100 stupňů, přičemž skutečného varu je dosaženo přímo uvnitř topného tělesa, nikoli jen ohřevem na teplotu blízkou bodu varu.
Co je reverzní osmóza a jak funguje
Reverzní osmóza je filtrační proces, při kterém se voda protlačuje přes polopropustnou membránu s extrémně jemnými póry, přičemž tlak působí opačným směrem, než jakým by voda procházela membránou přirozeně v rámci klasické osmózy. Membrána propouští molekuly vody, zatímco zachycuje rozpuštěné látky, bakterie, viry, chlor, fluoridy, těžké kovy, mikroplasty i další nečistoty, v případě tohoto zařízení výrobce uvádí odstranění až 110 druhů škodlivých látek až do velikosti 0,0001 mikronu.
Philips u modelu ADD6920BK/10 navíc používá biomimetickou membránu s technologií Aquaporin Inside, která obsahuje proteiny aquaporin, přirozeně se vyskytující i v buněčných membránách živých organismů, kde regulují transport vody. Tyto proteiny napodobují přírodní proces filtrace a umožňují podle výrobce rychlejší a účinnější čištění vody oproti běžným membránám pro reverzní osmózu, přičemž na rozdíl od některých jiných systémů reverzní osmózy dochází zároveň k obohacení vody o minerály, takže výsledná voda není zcela demineralizovaná.
Horká i vroucí voda je k dispozici prakticky hned, což je rychlejší než klasická rychlovarná konvice nebo ohřev na sporáku, a projevuje se to hlavně při přípravě čaje, instantních pokrmů nebo horkých nápojů, kdy odpadá typické čekání na konvici.
Chuť filtrované vody mi přijde subjektivně lepší než voda z kohoutku a srovnatelná s balenou vodou, rozdíl oproti neupravené vodovodní vodě je znatelný. Filtr jsem zatím neměnil, výrobce udává jeho životnost přibližně jeden rok provozu, takže dlouhodobé zkušenosti s výměnou a jejím dopadem na fungování přístroje zatím nemám. Kapacita šestilitrové zásobní nádrže bez problémů stačí na běžný provoz domácnosti, a to i při zvýšené spotřebě, když se doma koná větší party, nádrž se nemusí doplňovat nijak často. Přístroj je při filtraci i ohřevu prakticky nehlučný, respektive s minimální hlučností, což ho odlišuje od klasických rychlovarných konvic i od hlučnějších typů dávkovačů vody.
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Co bych přístroji vytkl, je nemožnost vidět zásoby vody ve vstupní nádrži, protože je umístěná zezadu mimo přímý výhled. Displej sice zobrazuje údaje o kvalitě vody v reálném čase, konkrétně celkový obsah rozpuštěných látek před filtrací a po ní, neukazuje ale, kolik vody v nádrži ještě zbývá. Jediným měřítkem nedostatku vody je, že se přestává doplňovat boční konvice s filtrovanou vodou. Při vyčerpání zásobníku ale nehrozí žádné nebezpečí, zásobník vody má bezpečnostní pojistku, kdy při nedostatku vody v nádrži automaticky zablokuje výdej horké vody, aby nedošlo k přehřátí systému nasucho.
Za nejlepší věc na celém přístroji považuji princip boční konvice s průběžně doplňovanou filtrovanou vodou. Jde o přenosnou nádobu o objemu 1,8 litru, kterou můžu kdykoli vyjmout a volně přenášet po domácnosti, použít k vaření, k mytí ovoce filtrovanou vodou nebo prostě uložit do chladničky a mít po ruce studenou čištěnou vodu bez nutnosti opakovaného filtrování nebo zvláštního plnění.
V balení jsou mimochodem tyto konvice dvě pro případ větší spotřeby, takže zatímco jedna je v provozu nebo chladí v lednici, druhá slouží jako okamžitá náhrada, což oceňuju hlavně při vyšším počtu lidí v domácnosti nebo při zmíněných party.
Pozitivní je i velikost přístroje, přestože pojme celkem skoro osm litrů vody, není to monstrózní krabice, která zabere celou kuchyňskou linku. Navíc i hezky vypadá. Čili ve výsledku kupovat vodu nemusíte a rychlovarnou konvici můžete uložit do sklepa.
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