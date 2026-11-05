Internet přebírá hlavní roli ve sledování televize. Využívá ho už většina Čechů

Televizní návyky Čechů se výrazně mění. Televizi a další videoobsah přes internet dnes sleduje 89 procent lidí ve věku 15 až 79 let, zatímco před třemi lety to bylo 83 procent. Pro více než polovinu populace, tedy 61 procent, už internet představuje hlavní způsob sledování televize a dalšího videoobsahu.
Změna se netýká jen mladých generací – internet ke sledování využívá také 71 procent lidí ve věku 65 až 79 let. Vyplývá to ze čtvrtého ročníku výzkumu, který provedla společnost NMS Market Research pro Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS).
„Internet už při sledování televize a videoobsahu není doplněk. Má jasný náskok před anténou: televizi a další videoobsah přes něj sleduje 89 procent lidí, anténu používá 38 procent. Debata o budoucnosti televize proto musí vycházet z toho, jak lidé veškerý videoobsah skutečně sledují,“ konstatuje Jiří Grund, prezident AMPS. Asociace si tak vytváří půdu pro lobování ohledně chystaného přerozdělení vysílacích frekvencích.
Sledováním přes internet výzkum rozumí internetovou televizi, tedy digitální služby placené televize jako MAGENTA TV, Oneplay, Vodafone TV nebo SledováníTV, dále placené streamovací služby jako Netflix nebo HBO Max, HbbTV, tedy obsah z internetu dostupný přes takzvané červené tlačítko na ovladači, a videa na YouTube a dalších webech.
Internetovou televizi už využívá více než polovina Čechů
Nejvíce přibývá lidí, kteří sledují internetovou televizi. Uživatelé si ji předplácejí u poskytovatele podobně jako kabelovou televizi, případně je součástí balíčku dalších služeb. V roce 2023 ji využívalo 42 procent lidí, letos už 55 procent. V předchozích letech přibývalo ročně zhruba pět uživatelů na každých sto lidí, letos tři. Tempo růstu se tak mírně zpomalilo, trend ale zůstává nezměněný.
Satelit a kabelová televize naopak ztrácejí uživatele. Satelit dnes používá 11 procent lidí, v roce 2023 to bylo 19 procent. Kabelovou televizi využívá 20 procent lidí oproti 26 procentům v roce 2023. Klasickou anténu DVB-T2 používá 38 procent lidí, což představuje pokles oproti roku 2023, kdy anténu používalo 43 procent lidí, ale srovnatelný podíl oproti loňským 36 procentům.
Posun potvrzuje i analýza skutečně sledovaného obsahu. Respondenti zaznamenávali do deníčku pořady, které den předtím viděli na televizi v domácnosti. V roce 2023 lidé přes internet sledovali dva z pěti těchto pořadů, tedy 40 procent, letos už víc než polovinu, konkrétně 53 procent. Oproti loňským 52 procentům se podíl téměř nezměnil. Podle času stráveného u obrazovky internet již převažuje: z každé hodiny u televize na něj připadá zhruba 35 minut, tedy 58 procent celkového času.
Sledování přes internet už není jen pro mladé
Nejčastěji sledují videoobsah přes internet mladší lidé. Hlavním způsobem sledování je internet pro téměř devět z deseti lidí ve věku 25 až 34 let, tedy pro 88 procent, a pro více než polovinu lidí žijících v domácnosti s dětmi, konkrétně 72 procent. Mění se ale i chování seniorů. Internet jako nejčastější způsob sledování uvádí 39 procent lidí ve věku 65 až 79 let, loni to bylo 34 procent.
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Kamil Kunc, Research & Insights Partner ze společnosti NMS Market Research, změnu komentuje následovně: „Senioři mění návyky ze dvou důvodů. Sami přecházejí na nové způsoby sledování a zároveň do této skupiny postupně vstupují ročníky, které jsou na internetovou televizi zvyklé. Po čtyřech ročnících měření můžeme říct, že nejde o výkyv jednoho roku, ale o stabilní generační posun.“
U všech žánrů kromě zpravodajství lidé nejčastěji sledují pořady přes internet. Největší převahu internet vykazuje u sportu, zahraničních seriálů a dětských pořadů. U sportu se projevuje přesun vysílacích práv na velké sportovní přenosy k placeným kanálům. Zpravodajství zůstává jediným žánrem, který lidé sledují nejčastěji přes klasickou anténu.
Tři ze čtyř domácností mají televizi připojenou k internetu
Většina lidí v příštích dvou letech zásadní změnu ve svém sledování nepředpokládá. Pokud změnu očekávají, jde nejčastěji o růst u streamovacích služeb, kde si uživatelé pouštějí filmy a seriály podle vlastního rozvrhu.
Domácnosti jsou na další přesun připravené z technického hlediska. Tři ze čtyř domácností, tedy 73 procent, mají televizi připojenou k internetu. Každá osmá domácnost, 13 procent, vlastní jen starší televizi bez chytrých funkcí, přičemž počet takových domácností klesá. Dalších 6 procent domácností má chytrou televizi, kterou k internetu nepřipojilo, a 9 procent domácností televizi nevlastní vůbec.
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