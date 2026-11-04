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Epico představuje ochranné příslušenství pro skládací iPhone Duo

Radan Dolejš
Včera

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Česká značka Epico uvádí na trh řadu ochranného příslušenství pro skládací iPhone Duo. Nabídka zahrnuje tři kryty chránící obě části telefonu, dvojici antireflexních skel na vnější displej a tři varianty ochrany fotoaparátu. Nejvyšší úroveň zpracování nabízejí produkty řady Epico UNUM z aramidu a safíru.

Tři varianty krytů pro skládací telefon

Epico připravilo pro iPhone Duo tři varianty krytů – transparentní provedení, průhledný model s integrovaným stojánkem a ultratenkou aramidovou variantu. Všechny chrání obě části telefonu, podporují příslušenství Qi2 i MagSafe a obsahují transparentní ochranu Camera Island pro modul fotoaparátu. Stejné řešení Epico používá i u krytů pro iPhone řady 17, iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.

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UNUM SlimAramid Mag+ Case for iPhone Duo patří do řady Epico UNUM, ve které značka pracuje s materiály jako safír, titan, aramid nebo pravá kůže. Aramidové vlákno spojuje vysokou pevnost a odolnost proti poškrábání s tenkou a lehkou konstrukcí. Vyvýšený hliníkový rámeček kolem čoček chrání objektiv, matný povrch omezuje otisky prstů a šmouhy.

„Konstrukce skládacího telefonu klade na ochranné příslušenství vyšší nároky – kryt musí chránit dvě části zařízení a zároveň zachovat volný pohyb skládacího mechanismu. Aramid nám umožnil nezvyšovat hmotnost ani rozměry telefonu, aniž bychom slevili z nároků na každodenní ochranu,“ říká Roman Nováček, spoluzakladatel značky Epico.

HeroStand Pro Mag+ Case for iPhone Duo nabízí ochranu při pádu a integrovaný vyklápěcí hliníkový stojánek, díky kterému lze telefon postavit při videohovoru, sledování filmu nebo práci s dalšími aplikacemi. Průhledné provedení zachovává design telefonu, úprava s ochranou proti UV záření zpomaluje jeho žloutnutí.

HeroSlim Mag+ Case for iPhone Duo je plně transparentní kryt, odolný proti žloutnutí, s podporou Qi2 a MagSafe a s otvory pro upevnění crossbody popruhu.

Antireflexní skla zachovávají vlastnosti displeje

Stejně jako ostatní aktuální modely iPhonu má i Duo antireflexní displej, jehož efekt běžné ochranné sklo obvykle potlačuje. Obě skla Epico mají vlastní antireflexní vrstvu, díky níž uživatel o tuto vlastnost displeje nepřijde.

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Epico AntiReflective Glass 3D for iPhone Duo omezuje odlesky více než běžné ochranné sklo a pokrývá displej až do krajů. Certifikace SGS potvrzuje devadesátipětiprocentní čistotu obrazu a zachování přirozených barev i ostrých detailů. Sklo o tloušťce 0,33 milimetru je dvakrát tvrzené, jeho hrany odolaly testu na tlak 25 kilogramů a odolnost proti poškrábání prověřilo deset tisíc tahů kovovou houbičkou. Povrch omezuje ulpívání otisků prstů.

Epico AntiReflective Glass & Alignment applicator for iPhone Duo má volný prostor kolem okrajů, který zajišťuje kompatibilitu s kryty Epico HeroStand Pro Mag+ a Epico UNUM SlimAramid Mag+. Sklo rovněž omezuje odlesky, je dvojitě tvrzené a při tloušťce 0,33 milimetru zachovává přirozené barvy a ostrost obrazu. Přiložený zarovnávací rámeček usnadňuje přesné nalepení. Při instalaci je nutné nejprve nalepit sklo a teprve poté nasadit kryt.

Safír a další stupně ochrany objektivů

UNUM SapphireShield AntiReflective Lens & Island Protector for iPhone Duo dosahuje tvrdosti 9 podle Mohsovy stupnice, což znamená, že ho lze poškrábat prakticky jen diamantem. Epico Aluminium AntiReflective Lens & Island Protector for iPhone Duo kombinuje ochranné kroužky objektivů s hliníkovým rámečkem na Camera Island a je dostupný v několika barvách. Clear AntiReflective Lens Protector for iPhone Duo chrání jednotlivé čočky samostatně, má antireflexní úpravu a v balení obsahuje i transparentní ochranu Camera Island.

Příslušenství Epico pro iPhone Duo je dostupné u autorizovaných prodejců, včetně vybraných sítí Apple Premium Reseller a Apple Premium Partner.

 

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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