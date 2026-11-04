Epico představuje ochranné příslušenství pro skládací iPhone Duo

Česká značka Epico uvádí na trh řadu ochranného příslušenství pro skládací iPhone Duo. Nabídka zahrnuje tři kryty chránící obě části telefonu, dvojici antireflexních skel na vnější displej a tři varianty ochrany fotoaparátu. Nejvyšší úroveň zpracování nabízejí produkty řady Epico UNUM z aramidu a safíru.
Tři varianty krytů pro skládací telefon
Epico připravilo pro iPhone Duo tři varianty krytů – transparentní provedení, průhledný model s integrovaným stojánkem a ultratenkou aramidovou variantu. Všechny chrání obě části telefonu, podporují příslušenství Qi2 i MagSafe a obsahují transparentní ochranu Camera Island pro modul fotoaparátu. Stejné řešení Epico používá i u krytů pro iPhone řady 17, iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.
UNUM SlimAramid Mag+ Case for iPhone Duo patří do řady Epico UNUM, ve které značka pracuje s materiály jako safír, titan, aramid nebo pravá kůže. Aramidové vlákno spojuje vysokou pevnost a odolnost proti poškrábání s tenkou a lehkou konstrukcí. Vyvýšený hliníkový rámeček kolem čoček chrání objektiv, matný povrch omezuje otisky prstů a šmouhy.
„Konstrukce skládacího telefonu klade na ochranné příslušenství vyšší nároky – kryt musí chránit dvě části zařízení a zároveň zachovat volný pohyb skládacího mechanismu. Aramid nám umožnil nezvyšovat hmotnost ani rozměry telefonu, aniž bychom slevili z nároků na každodenní ochranu,“ říká Roman Nováček, spoluzakladatel značky Epico.
HeroStand Pro Mag+ Case for iPhone Duo nabízí ochranu při pádu a integrovaný vyklápěcí hliníkový stojánek, díky kterému lze telefon postavit při videohovoru, sledování filmu nebo práci s dalšími aplikacemi. Průhledné provedení zachovává design telefonu, úprava s ochranou proti UV záření zpomaluje jeho žloutnutí.
HeroSlim Mag+ Case for iPhone Duo je plně transparentní kryt, odolný proti žloutnutí, s podporou Qi2 a MagSafe a s otvory pro upevnění crossbody popruhu.
Antireflexní skla zachovávají vlastnosti displeje
Stejně jako ostatní aktuální modely iPhonu má i Duo antireflexní displej, jehož efekt běžné ochranné sklo obvykle potlačuje. Obě skla Epico mají vlastní antireflexní vrstvu, díky níž uživatel o tuto vlastnost displeje nepřijde.
Epico AntiReflective Glass 3D for iPhone Duo omezuje odlesky více než běžné ochranné sklo a pokrývá displej až do krajů. Certifikace SGS potvrzuje devadesátipětiprocentní čistotu obrazu a zachování přirozených barev i ostrých detailů. Sklo o tloušťce 0,33 milimetru je dvakrát tvrzené, jeho hrany odolaly testu na tlak 25 kilogramů a odolnost proti poškrábání prověřilo deset tisíc tahů kovovou houbičkou. Povrch omezuje ulpívání otisků prstů.
Epico AntiReflective Glass & Alignment applicator for iPhone Duo má volný prostor kolem okrajů, který zajišťuje kompatibilitu s kryty Epico HeroStand Pro Mag+ a Epico UNUM SlimAramid Mag+. Sklo rovněž omezuje odlesky, je dvojitě tvrzené a při tloušťce 0,33 milimetru zachovává přirozené barvy a ostrost obrazu. Přiložený zarovnávací rámeček usnadňuje přesné nalepení. Při instalaci je nutné nejprve nalepit sklo a teprve poté nasadit kryt.
Safír a další stupně ochrany objektivů
UNUM SapphireShield AntiReflective Lens & Island Protector for iPhone Duo dosahuje tvrdosti 9 podle Mohsovy stupnice, což znamená, že ho lze poškrábat prakticky jen diamantem. Epico Aluminium AntiReflective Lens & Island Protector for iPhone Duo kombinuje ochranné kroužky objektivů s hliníkovým rámečkem na Camera Island a je dostupný v několika barvách. Clear AntiReflective Lens Protector for iPhone Duo chrání jednotlivé čočky samostatně, má antireflexní úpravu a v balení obsahuje i transparentní ochranu Camera Island.
Příslušenství Epico pro iPhone Duo je dostupné u autorizovaných prodejců, včetně vybraných sítí Apple Premium Reseller a Apple Premium Partner.
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