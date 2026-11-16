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Mapy Google se v Česku naučily konverzovat. Zeptat se Map odpoví na dotazy o trase i obědě

Radan Dolejš
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Mapy, sdílení polohy Autor: PCWorld s využitím DALL-E
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Google spouští v Česku funkci Zeptat se Map (Ask Maps). Spojuje mapová data s modely Gemini, takže se aplikace dá ptát běžnou řečí na věci, které dosud vyžadovaly proklikávání filtrů. V USA a Indii funkce běží od 12. března 2026, Evropa na ni čekala o osm měsíců déle.

Místo hesla „restaurace Jičín“ napíšete nebo nadiktujete celou větu, například kam vzít babičku na oběd, aby nemusela po schodech. Mapy odpoví v konverzaci a výsledky ukážou na mapě. Čerpají z profilů míst, recenzí, fotek i příspěvků uživatelů. Google uvádí čtyři hlavní situace:

  • Plánování cesty: Zeptáte se na trasu předem a Mapy vyhodnotí provoz, nehody i jízdní řády v reálném čase.
  • Hledání míst v souvislostech: S každou otázkou se mapa mění a rovnou ukáže čas příjezdu, parkování i náhledy ze Street View.
  • Itinerář na výlet: Mapy sestaví denní plán včetně tras a časů přesunů, podložený tipy od komunity uživatelů.
  • Hledání mezi uloženými místy: Místo procházení stovek špendlíků se zeptáte přímo ve svém seznamu.
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Autor aktuality

Radan Dolejš

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