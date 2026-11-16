Mapy Google se v Česku naučily konverzovat. Zeptat se Map odpoví na dotazy o trase i obědě

Google spouští v Česku funkci Zeptat se Map (Ask Maps). Spojuje mapová data s modely Gemini, takže se aplikace dá ptát běžnou řečí na věci, které dosud vyžadovaly proklikávání filtrů. V USA a Indii funkce běží od 12. března 2026, Evropa na ni čekala o osm měsíců déle.
Místo hesla „restaurace Jičín“ napíšete nebo nadiktujete celou větu, například kam vzít babičku na oběd, aby nemusela po schodech. Mapy odpoví v konverzaci a výsledky ukážou na mapě. Čerpají z profilů míst, recenzí, fotek i příspěvků uživatelů. Google uvádí čtyři hlavní situace:
- Plánování cesty: Zeptáte se na trasu předem a Mapy vyhodnotí provoz, nehody i jízdní řády v reálném čase.
- Hledání míst v souvislostech: S každou otázkou se mapa mění a rovnou ukáže čas příjezdu, parkování i náhledy ze Street View.
- Itinerář na výlet: Mapy sestaví denní plán včetně tras a časů přesunů, podložený tipy od komunity uživatelů.
- Hledání mezi uloženými místy: Místo procházení stovek špendlíků se zeptáte přímo ve svém seznamu.
Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/