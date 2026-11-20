Logitech Mobi Fold je bezdrátová cestovní myš, jejíž hlavní předností je skládací konstrukce a Bluetooth konektivita. Když ji nepoužíváte, je zcela placatá a vejde se prakticky kamkoli, do kapsy, do pouzdra na notebook i někam prostě jen tak do batohu.
Při používání se pak díky harmonikovému kloubu uprostřed těla zlomí do pravého úhlu, čímž získá tvar lépe padnoucí do ruky a začne trochu připomínat myš. Namísto klasického kolečka má však na horní straně dotykový pruh určený ke scrollování a dvě skrytá tlačítka pro navigaci vpřed a vzad v prohlížeči.
Oproti laptopovému touchpadu je Mobi Fold jednoznačné vylepšení pohodlí práce, má ale ve srovnání s klasickou myší určitá omezení. Pohyb kurzoru je o něco méně plynulý, myš se po podložce nepohybuje tak hladce a plynule, jak jste zvyklí u klasické myši a hlavně ovládání scrollování přes dotykový pruh je výrazně náročnější než u mechanického kolečka. Přesné posouvání vyžaduje praxi, zpočátku jsem se často netrefil do požadovaného rozsahu, dokud jsem si na citlivost dotykové plochy nezvykl. Klasické kolečko zůstává v tomto ohledu intuitivnější a přesnější volbou.
Velkou výhodou je způsob připojení. Myš se páruje přímo přes Bluetooth, takže odpadá nutnost nosit a zapojovat USB dongle. Hlavně u dnešních tenkých notebooků je to výhra. Tam je totiž každý port vzácností a dongle by zbytečně zabíral místo, jež by se dalo využít jinak.
Největší devízou myši je design a přenositelnost. V placatém stavu nezabírá prakticky žádné místo a lze ji strčit kamkoli, do batohu, do kapsy, vedle notebooku. Oproti klasické myši je tak citelně praktičtější a skladnější na cestách, což je přesně důvod, proč dává smysl mít ji s sebou místo plnohodnotné myši, i za cenu drobného kompromisu v ovládání a zase nezabere tolik místa, abyste si ji s sebou vzít nemohli a museli pracovat jen s touchpadem.
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