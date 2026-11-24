Digitální a informační agentura (DIA) vybrala dodavatele evropské peněženky digitální identity (EUDIW), mobilní aplikace, kterou se lidé prokážou online i osobně, v Česku i v EU. Uspělo konsorcium vedené českou bezpečnostní firmou Wultra, aplikace ponese název Valetka. Smlouvu DIA podepíše do konce listopadu, ke stažení bude peněženka do konce roku 2027. Bude dobrovolná, pro občany zdarma a naváže na eDoklady, které fungují dál.
Peněženka ponese v telefonu potvrzenou identitu a postupně další doklady. Člověk se s ní prokáže na úřadě, v bance nebo při ubytování, přihlásí se k online službám úřadů i firem a zdarma podepíše například nájemní smlouvu, s platností vlastnoručního podpisu v celé EU. eDoklady platí jen v Česku, peněženku, Valetku budou přijímat online služby úřadů v celé EU a od konce roku 2027 povinně i vybrané firmy, například banky, operátoři nebo dopravci.
Uživatel ukazuje jen to, co je v dané situaci potřeba: při ověření věku v e-shopu například pouze potvrzení plnoletosti, bez data narození. Každé předání údajů schvaluje a v aplikaci vidí, komu co poskytl. Do peněženky nevidí nikdo jiný než její držitel, ani stát, ani dodavatel. Stát nesleduje, kde a komu se lidé prokazují. Lidé si ji pořídí podobně jako platební kartu do telefonu: stáhnou aplikaci a ověří se občanským průkazem nebo digitální identitou, z domova, nebo osobně.
„eDoklady naučily přes milion lidí nosit občanku v mobilu. Valetka na to naváže: bude platit v celé EU, ponese další doklady a umožní občanům se zdarma elektronicky podepisovat. Stát do ní vydá identitu ze svých registrů a dohlédne na její bezpečnost,“ uvádí Bohdan Urban, ředitel DIA.
Aplikaci dodá soukromá firma, data a dohled zůstávají státu
Stát peněženku pořizuje formou koncese. Dodavatel aplikaci vyvine a bude ji provozovat, stát platí podle kvality a výsledků: když aplikace nesplní dohodnuté cíle, dostane dodavatel méně peněz. DIA bude vydávat osobní údaje do peněženky ze státních registrů, povede registr úřadů a firem, které ji smějí ověřovat, a dohlédne na celkovou bezpečnost. Kód aplikace bude veřejný a před spuštěním ji prověří nezávislá certifikace. Smlouvu s měřitelnými cíli DIA po podpisu zveřejní v registru smluv.
„Peněženku zadáváme jako koncesi, to znamená, že dodavatel ji postaví, provozuje a nese riziko, stát platí za fungující službu a za to že lidé aplikaci používají. Data a jejich bezpečnost zůstávají v rukou státu,“ říká Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost.
„Chceme s dodavatelem přinést nejmodernější aplikaci digitální identity v EU. Valetka bude klíčem ke státu v mobilu. Přihlásíte se s ní do Portálu občana i k dalším službám v Česku a v EU,“ dodává Adam Paclt, místopředseda Rady vlády pro informační společnost.
FAQ
Aplikace v mobilu s identitou a doklady. Lidé se s ní prokážou online i osobně, v Česku i v EU.
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