Bezpečný iPhone i iPad

Radan Dolejš
Dnes

Apple iPhone 16 Autor: Apple

Po bezpečnostních testech a rozsáhlém hodnocení ze strany německé vlády se iPhone a iPad stávají prvními zařízeními pro koncové uživatele, která byla schválena pro práci s utajovanými informacemi v režimu NATO Restricted.

Apple oznámil, že iPhone a iPad jako první a jediná zařízení pro koncové uživatele splňují požadavky členských států NATO na zabezpečení informací. Díky tomu je možné je používat pro práci s utajovanými informacemi až do stupně „NATO Restricted“, a to bez nutnosti instalovat speciální software nebo měnit nastavení. Žádné jiné běžně dostupné mobilní zařízení tak vysokou úroveň státní certifikace dosud nezískalo.¨

Německý Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI) schválil používání iPhonů a iPadů pro utajovaná data německé vlády po důkladném prověření už dříve, přičemž zařízení využívala pouze nativní bezpečnostní funkce systémů iOS a iPadOS. Nyní se modely s operačními systémy iOS 26 a iPadOS 26 pyšní certifikací pro toto použití ve všech zemích NATO.


