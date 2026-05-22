Bose začíná dodávat nový domácí audio systém pro hudbu i filmy s prostorovým zvukem Dolby Atmos

Radan Dolejš
Dnes

bose lifestyle Autor: Bose

Řada Bose Lifestyle Collection zahrnuje chytrý reproduktor Bose Lifestyle Ultra Speaker, soundbar Bose Lifestyle Ultra Soundbar a subwoofer Bose Lifestyle Ultra Subwoofer. Hudbu lze streamovat pomocí Apple AirPlay 2, Google Cast nebo Spotify Connect a celé řešení funguje bez složité instalace.

Reproduktor Bose Lifestyle Ultra Speaker nabízí na své rozměry plný a prostorový zvuk, při použití dvou reproduktorů zároveň vznikne stereo poslech vhodný pro každodenní domácí poslech hudby.

Soundbar Bose Lifestyle Ultra Soundbar je určen především filmovým fanouškům a podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos. Pro důraznější basový základ lze systém rozšířit o bezdrátový subwoofer Bose Lifestyle Ultra Subwoofer.

Produkty z řady Bose Lifestyle Collection jsou nyní dostupné na českém a slovenském trhu prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů a vybraných partnerů. Bose Lifestyle Ultra Speaker je v nabídce za doporučenou koncovou cenu 8 990 Kč, Bose Lifestyle Ultra Soundbar za 25 000 Kč a Bose Lifestyle Ultra Subwoofer za 22 500 Kč.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.

