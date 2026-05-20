Po chytrých vysavačích jde Roborock i do sekaček

Portfolio Roborock zahrnuje dostupnou řadu RockNeo Q1, precizní řadu RockMow S1 a vlajkovou, výkonnou řadu RockMow Z1 do náročného terénu.
Řada RockNeo Q1 zpřístupňuje chytrou údržbu zahrady širšímu okruhu uživatelů a nabízí podle výrobce solidní výkon pro menší a středně velké plochy. Využívá pohon 2WD v kombinaci s navigací full-band RTK + VSLAM a technologií Sentisphere Environmental Perception, což má prý zajistit vysokou přesnost a spolehlivé vyhýbaní se překážkám.
Modely zvládají přesné sečení okrajů s odchylkou 3 cm, disponují AI mapováním a poradí si se sklony až 45 % i překážkami do výšky 4 cm. Nechybí ani režim šetrný k přírodě, který zabraňuje nočnímu sečení a chrání noční živočichy.
Řada RockMow S1 je navržena s důrazen na jednoduché používání a přesné výsledky. Kombinuje technologii Sentisphere s navigací RTK + VSLAM a stereo kamerovým systémem pro rozpoznávání objektů.
Nastavení hranic je snadné díky AI mapování, zatímco modul pro přesné sečení okrajů zajišťuje perfektní výsledky. Sekačky zvládnou průjezdy široké 0,7 metru, sklony až 45 % a překážky do výšky 4 cm. Během 24 hodin dokážou efektivně pokrýt až 1 000 m², což z nich činí ideální řešení pro běžné zahrady.
Řada RockMow Z1 posouvá možnosti robotických sekaček na novou úroveň. Díky pohonu 4WD zvládají i extrémně náročný terén se stoupáním až 80 % (39°) a překážky vysoké až 8 cm.
Patentovaný Active Steering System by měl zajistit plynulé a přesné zatáčení bez poškození trávníku, zatímco Dynamic Suspension System udržet stabilitu i na nerovném povrchu. Standardní modely Z1 využívají kombinaci RTK a VSLAM spolu se systémem Quad Vision pro přesnou orientaci a neustálý přehled o okolí.
Vrcholný model RockMow Z120 LiDAR přidává 360° LiDAR a duální kamery, které dokážou detekovat objekty až na vzdálenost 70 metrů s rychlostí sběru dat 200 000 bodů za sekundu. Díky tomu zvládá autonomní provoz i ve velmi složitých zahradách.
Všechny modely Z1 disponují přesností sečení okrajů 3 cm, šesti noži, 4G LTE konektivitou pro sledování polohy a ochranou proti krádeži. Samozřejmostí je odolnost proti vodě dle standardu IPX6.
Sekačky to asi budou šikovné, ale také poměrně drahé, nejvyšší model vyjde skoro na 90 tisíc korun.
