Vyzkoušeli jsme: sportovní chytré hodinky Huawei Watch Fit 5 Pro

Huawei Watch Fit 5 nosím zhruba dva týdny a za tu dobu se jasně vyprofilovaly jako sportovní hodinky pro každodenní nošení. Navazují na předchozí generace řady Fit, ale přidávají bezkontaktní platby přes Curve a vylepšené zdravotní funkce. Testovaná oranžová varianta potvrzuje, že jde o model zaměřený na aktivní styl, nikoli na formální eleganci.
Design a nošení
Obdélníkový tvar a výrazná barva působí moderně a sportovně. Oranžová verze dobře funguje v kombinaci s volnočasovým a sportovním oblečením, k džínům, tričku nebo mikině. K obleku ani do formálního prostředí se ale příliš nehodí. V tomto směru mají kulaté Watch GT jasnou výhodu, protože se dokáží přizpůsobit jak sportu, tak konzervativnějšímu outfitu.
Hodinky jsou lehké a kompaktní. Na ruce nepřekážejí při práci, tréninku ani ve spánku. Díky menším rozměrům se hodí i pro uživatele s užším zápěstím.
Displej a ovládání
Displej je dobře čitelný ve vnitřních prostorách i venku za běžného denního světla. Test neprobíhal v extrémně ostrém letním slunci, ale v podmínkách jara nebyl problém odečítat data ani během sportu v pohybu.
Ovládání je plynulé. Reakce dotyků i tlačítka jsou okamžité. Rozhraní nepůsobí zpomaleně a během používání nedocházelo k žádným zásekům. Prostředí odpovídá standardu Huawei posledních let, tedy spíše konzervativnímu, rychlému a funkčnímu přístupu.
Textilní řemínek – hlavní důvod, proč jsou lepší na sport než Watch GT
Textilní pásek je jedním z hlavních důvodů, proč se Watch Fit 5 jeví jako lepší volba pro sport než řada Watch GT. Po dvou týdnech nepřetržitého nošení, včetně sportu a spánku, nevykazuje známky opotřebení, nezapáchá a není znečištěný.
Materiál je příjemný na kůži a méně „dusí“ než klasický silikon. Hodí se pro delší běhy i intenzivnější tréninky, při kterých se zápěstí potí. Během spánku nijak netlačí a nedochází k podráždění pokožky.
Sportovní funkce a GPS
Watch Fit 5 se orientují na aktivní uživatele. Menší a lehčí tělo s textilním páskem z nich dělá vhodnějšího společníka pro sport než robustnější a formálnější Watch GT.
GPS odpovídá kvalitě, kterou mají i jiné novější modely Huawei. Fixace signálu je spolehlivá a záznam tras nevykazuje výrazné odchylky. Pro běžný i výkonnostní trénink je přesnost plně dostačující.
Měření tepu během aktivit se drží v intencích předchozích generací. Pro analýzu zón tepové frekvence a záznam tréninku je přesnost víc než použitelná. Pro náročné intervalové tréninky s důrazem na absolutní přesnost lze stále uvažovat o hrudním pásu, ale v běžné praxi to není nutnost. V případě zájmu pomohou uživateli s tréninkem, kdy ho dovedou připravit třeba na půl maraton v horizontu několika týdnů.
Zdravotní funkce
Základ tvoří monitoring srdečního tepu, okysličení krve, stresu a spánku. Tyto funkce jsou podobné jako u předchozích modelů Huawei a chovají se očekávatelně. Pro přehled o denní zátěži, kvalitě spánku a celkové kondici plně postačí.
Novinkou je upozornění na možná rizika fibrilace síní a detekce pádu s možností automatické nabídky tísňového volání. Spolehlivost těchto funkcí se v běžném testu dá jen obtížně ověřit, proto je nutné spolehnout se na algoritmy a certifikace výrobce. Během testování se u mě žádné varování na fibrilaci síní neobjevilo, což je z osobního hlediska dobrá zpráva.
Platby přes Curve – konečně i ve Fit řadě
Poprvé v řadě Watch Fit je k dispozici podpora bezkontaktních plateb. Realizuje se přes službu Curve. Nastavení je relativně přímočaré a v praxi platby probíhají bez komplikací. Platby fungovaly spolehlivě v běžných obchodech i při každodenních situacích.
Pro někoho může být právě tato funkce důvodem, proč dát Watch Fit 5 přednost před staršími modely nebo levnějšími náramky. Odpadá nutnost sahat do kapsy pro telefon nebo peněženku při každém nákupu.
Výdrž baterie a nabíjení
Menší tělo nabízí menší prostor pro akumulátor než Watch GT. V praxi se ale stále pohybuje kolem hodnoty až deset dní běžného používání. To zahrnuje notifikace, monitoring zdraví a sportovní aktivity. Ve srovnání s mnoha konkurenčními chytrými hodinkami jde stále o nadstandard.
Nabíjení nezabere dlouho a ani zdaleka ho není nutné řešit každý druhý den. Opravdu vystačí i deset dní.
Software a aplikace
Hodinky využívají ekosystém Huawei Health. Aplikace je stabilní, dlouhodobě bez problémů se synchronizací. Nabízí přehled aktivit, zdravotních dat i nastavení hodinek v logickém uspořádání.
Notifikace se zobrazují spolehlivě. Neobjevují se zjevné chyby, zpoždění ani výpadky. Pro rychlý přehled o příchozích zprávách a událostech plně dostačují.
Pro koho jsou Huawei Watch Fit 5
Watch Fit 5 dávají smysl uživatelům, kteří hledají sportovní chytré hodinky s lehkým tělem a pohodlným textilním páskem, spolehlivou GPS a ověřený systém sportovních funkcí Huawei, nadprůměrnou výdrž v řádu mnoha dnů, možnost bezkontaktních plateb přes Curve a zdravotní funkce včetně spánku, stresu a upozornění na rizika fibrilace.
Naopak nejsou ideální volbou pro ty, kdo chtějí jedno univerzální zařízení k obleku i do fitka. Pro formálnější použití zůstává vhodnější řada Watch GT. Watch Fit 5 jsou upřímně sportovní a praktické, se zřetelným zaměřením na aktivní životní styl, nikoli na reprezentaci v oblekové kombinaci.
