Česká AI platforma Everbot rozšiřuje nabídku dalších AI modelů videí

Everbot v aktuálním updatu přidává další várku špičkových AI nástrojů, které výrazně posouvají práci s textem, daty i multimédii.
Hlavní novinkou je nasazení nové řady modelů od společnosti OpenAI. Uživatelé mají nově k dispozici GPT-5.2, nejvyspělejší model určený pro náročné logické úlohy, práci s tabulkami a kódem, a zároveň jeho úspornější variantu GPT-5.2 Instant, ideální pro každodenní agendu a technické psaní.
Nabídku dále rozšiřuje očekávaný Claude 4.5 Opus, který vyniká kreativitou a tvorbou marketingových textů, a aktualizovaná rodina Gemini 3.0 (verze Pro a Flash) zaměřená na hlubokou analýzu dlouhých dokumentů a rychlou zákaznickou podporu.
Novinky přicházejí i do sekce multimédií. V oblasti grafiky boří všechny benchmarky model Nano Banana Pro, který nově dokáže generovat bannery s bezchybnými českými texty a kombinovat až tři fotografie do jednoho výstupu. Video tvůrci pak ocení model Wan 2.5, který generuje videa se zvukem a minimální cenzurou, nebo Hailuo 2.3 pro přirozeně vypadající firemní obsah.
Všechny nástroje jsou dostupné přímo v prostředí Everbotu bez nutnosti dalších licencí nebo samostatných účtů.
Nové modely a funkce v Everbotu:
Textové modely:
- GPT-5.2 (OpenAI)
- GPT-5.2 Instant (OpenAI)
- Claude 4.5 Opus
- Gemini 3.0 (Google): Pro a Flash verze
Video modely:
- Wan 2.5
- Hailuo 2.3
Grafické modely:
- Nano Banana Pro (Google)
